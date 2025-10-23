外務省「エリートの組織」の歪んだ実態…能力よりも「上司のお気持ち」を優先、やがてインテリジェンスの凋落」が訪れる

1983年9月1日に起こった「大韓航空007便撃墜事件」で、調別（陸上幕僚監部調査部第２課別室）が傍受したソ連側の音声データは、アメリカとも共有され、事件の真相解明の重要な証拠となった。これを機に、世界は日本のインテリジェンス能力の高さを知ることとなる。

その後、アメリカ側からの要望もあり、日本はサイバーディフェンスの強化を目指し、サイバー要員の拡大を図ってきた。しかし近年は、民間企業との人材争奪戦もあり、優秀な人員の確保が難しくなっているという。

これらを背景に、前駐オーストラリア特命全権大使・山上信吾氏、第30代航空幕僚長・外薗健一朗氏、危機管理コンサルタント・丸谷元人氏が、「優秀なサイバー人材の確保」について語り合った。

※本記事は、山上信吾、外薗健一朗、丸谷元人の共著『官民軍インテリジェンス』（ワニブックス:刊）より一部を抜粋編集したものです。

自衛隊が把握していた「ミサイルを発射」の事実

山上信吾（以下山上）： 自衛隊のインテリジェンス能力を国際社会に知らしめたのは、1983年9月1日に発生した「大韓航空007便撃墜事件」です。

外薗健一朗（以下外薗）： あれはコミント（通信諜報）でしたね。

山上： この事件では、ソ連領空に迷い込んだ大韓航空の旅客機が、ソ連軍の戦闘機によって撃墜され、乗客・乗員269名が犠牲となりました。

当時自衛隊は、調別（陸上幕僚監部調査部第2課別室）がソ連側の音声通信を傍受し、ソ連軍の戦闘機がミサイルを発射した事実を把握しています。ただ、当初はまさか民間機がターゲットだったとは思わず、通常の迎撃訓練の音声だと認識していたようです。

調別が傍受した音声データは、その後アメリカとも共有され、事件の真相解明に極めて重要な証拠となりました。9月6日には国連安全保障理事会で公開され、ソ連側が大韓航空機を撃墜した事実を正式に認めるにいたります。

ここで日本のインテリジェンスの実力が明らかになったことは、結果的にその後のソ連、ロシアにとって有利に働いた側面もありますが、個人的には嬉しく思っていました。日本でもインテリジェンスが確実に機能し、現場で尽力している人々がいることを実感できたからです。

こうした出来事を通じて、日本国民がインテリジェンスの重要性に目覚める機会が増えるといいのですが。

外薗： 私もまったく同じ思いです。

優秀な人材は高給で引き抜かれていく

山上： 一方、喫緊の課題はやはりサイバーディフェンスだと思います。日本のサイバーディフェンスの弱さはアメリカ側から過去に何度も指摘されてきました。

そうした批判を受けて、ようやく自衛隊でも警察でも人員を本格的に増やそうと動き出したのは良いのですが、今度は民間企業でもサイバー人材への需要が高まり、優秀な人たちが高給で引き抜かれてしまうという事態が起こっています。

だから、人材がなかなか官に留まらず、民に流れてしまうわけです。この問題はサイバーの分野で働く公務員の待遇面も含めて改善していかないと、なかなか解決は難しいと思います。

丸谷元人（以下丸谷）： 以前、公安調査庁の元幹部の人から聞いた話ですが、サイバー人材の給料を上げられない理由の一つに「事務次官縛り」というものがあるのだそうです。つまり、事務次官より給料が高いと事務次官に“失礼”になるから出せないのだとか。優秀な人は億単位でもらっています。

例えば、優秀なサイバー人材を年俸1〜2億円で100人集めても、年間200億円です。それで国全体が守れるのであれば、全然安い買い物だと思います。

外薗： 実のところ、億単位の高い給料を払ってでも雇うべき優秀な人、言わば「頭脳」にあたるようなサイバー要員は、それほど数が必要なわけではありません。しかし、「手足」となる人材は大量に必要です。防衛省もこれに関しては非常に深刻な問題意識を持っています。

2022年の「戦略3文書」（国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力整備計画）では、サイバー領域の強化が明記されました。同じ年には自衛隊サイバー防衛隊も常設の統合部隊として創設されています。

各自衛隊のサイバー専門部隊の隊員数は2023年度末時点で約2230人ですが、これを2027年度末に4000人にまで増やすのが目標です。しかも4000人はあくまでもコア要員であって、サイバー関連業務（システムの調達や維持運営等、システムのライフサイクルを通じてサイバーセキュリティを確保するために必要な業務）の要員も含めた数でいえば、約2万人まで増やそうとしています。

山上： すごいですね。

外薗： 私から見ても、これはかなり思い切った話だと思います。もっとも、これは先ほど丸谷先生のお話に出てきたような億単位の年俸が必要な「頭脳」要員を増やそうとしているのではなく、目指しているところは「手足」となる部隊員の拡充です。つまり、優秀な頭脳のもとでしっかりと動けるサイバー人材を育成していく方向性だと思います。

