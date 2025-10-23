【専門家の目｜高萩洋次郎】J1は残り4試合、首位の鹿島と3位の京都が直接対決

J1リーグは残り各チーム4試合と佳境を迎えている。

優勝争いでは鹿島アントラーズが首位に立つも、2位の柏レイソルとはわずか勝ち点差3と上位は混戦。4位のヴィッセル神戸まで勝ち点5差と熾烈な争いが繰り広げられているなか、元日本代表MF高萩洋次郎氏が選手目線での優勝争いに言及している。

優勝争いの行方はいかに。J1は残り4試合となっており、優勝争いでは首位の鹿島が勝ち点66、2位の柏が63、京都サンガF.C.とヴィッセル神戸が61で続いている。

「4位のヴィッセルぐらいまでは優勝の可能性があるかなと思います」と高萩氏は触れつつ、次節行われる鹿島と京都の直接対決次第で状況は変わると語る。

「鹿島が次の試合で勝つとかなり優勝に近づく。結果次第ではもっと面白くなると思いますし、多分他のクラブは京都に勝ってくれ、もしくは引き分けてくれと望んでいると思います」

それでも鹿島が一歩リードしている状況について「結局優勝争いはやっぱり上にいるチームが勝ち続けると決まっちゃう話なので、どのクラブも『上が負けてくれ、引き分けてくれ』と望むのは当然。そこが見所ではありますけど、どちらにしても2位以下のチームは勝ちもしくは引き分けで勝ち点を積み上げなければ1位のチームには追いつけない。鹿島の結果は選手、クラブ心理でいうと気になるところではあると思いますが、目の前の試合に集中しましょうとなっていると思う」と、言及した。

「意外と優勝争いしているチームにはプレッシャーがかかるので、普段のプレーがなかなか出せない状況も生じることがありますし、この残り4試合の中で先に降格が決まってしまったチームと対戦すると逆に難しくなったりもする。そういう意味では優勝争い、降格争い両方が連動していると言いますか、つながってるとは思います」

勝ち点5差に4チームがひしめき合うなかで、鹿島は抜け出すことができるのか。今季の優勝争いを左右する大一番は25日に行われる。（FOOTBALL ZONE編集部）