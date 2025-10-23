2012年秋…突然の1位指名公表に騒然

プロ野球のドラフト会議が23日に行われる。日本人選手の活躍で、大リーグが身近になるにつれて増えているのが、高校や大学から直接渡米を志す選手だ。ドジャースの大谷翔平投手も2012年秋にそう希望し、会見まで開いた。ただ日本ハムの“強行指名”と粘り強い交渉に翻意し、日本でプロとしてのキャリアをスタートさせた経緯がある。裏側では一体、何が起きていたのか。

2012年のドラフト会議は10月25日に行われた。その2日前の10月23日、日本ハムは千葉県鎌ケ谷市の球団施設で会議を開いた。球団首脳が集まり、ドラフトでの指名方針を確認する場だった。気が付けばあたりは日が暮れ、真っ暗になっていたと記憶する。建物の外で待っていた報道陣に囲まれ、当時の山田正雄GMが口を開いた。「今日は皆さんにお話があります」という言葉が、ただならぬ雰囲気を感じさせた。

「ドラフト会議で、大谷翔平君を指名します。一番力のある選手を1位という方針を貫き、大谷君を1位指名します」

意外な言葉に、一瞬固まった。今ならネット速報の嵐になっていただろう。この年のドラフト戦線は、当時の高校最速160キロをマークしていた大谷（岩手・花巻東高）と、甲子園で春夏連覇を果たした藤浪晋太郎投手（大阪桐蔭高）を中心に回っていた。ただ大谷はこの2日前、21日に会見を開いて「アメリカでプレーさせていただくことにしました」と“米国直行”を表明したばかりだった。日本ハムはここにくさびを打ち込んだのだ。

日本ハムは例年、ドラフト1位では「その年のナンバーワン選手」を指名すると打ち出していた球団だ。その方針に従えば、160キロの剛速球を投げるのに加え、打者としても高校通算56発という大谷を指名することに疑問はなかった。藤浪と比べ、投手としての完成度がまだまだという声を聞いたことはあったが、スケールの大きさは疑いようがなかった。

大谷の目的は渡米ではない…志望届の存在と見抜いた真意

ただ大谷は、明確に大リーグに行きたいと打ち出している。どの程度勝算があるのか疑問だった。日本ハムは前年、菅野智之投手（のち巨人）を1位指名して入団拒否されていた。1位指名を2年連続で失えば、チーム作りに大きな穴が生じる。そのリスクを背負ってまで、本当に動くのか。疑問は尽きなかった。

さらに、1位指名選手を公表するというのも、当時は異例の手法だった。当日、突然指名することも考えたというが、もしこの強硬策をとっていたら、大リーグ行きを隠れ蓑にしたなどとあらぬ疑いが生まれたはずだ。「正々堂々と臨んでいきたい。メジャーと戦う。堂々とね」という山田GMの言葉からは、断固たる決意を感じた。

ドラフト直前に取材したある球団の首脳は「うちは東浜（巨＝亜大―ソフトバンク）で行くよ」とあっさり1位指名を明かしてくれた。「大谷は？」と問うと「大リーグに行くと言ってるんだから、しょうがないじゃない。来ない選手を指名してもしょうがない」との説明だった。もっともだと思った。

では、日本ハムはどこに勝算を見出したのか。山田GMに尋ねると「だって、プロ志望届を出しているじゃない。本当にアメリカだけに行きたいんだったら、書類をドラフトまで出さないこともできるんだから」と話してくれた。届を出している以上、指名する権利がある。この考え方も当然だった。

ドラフト当日、大谷を指名したのは日本ハムだけ。大谷は学校に並んだテレビカメラを前に、日本ハム入りの意思は「ゼロです」と言い切った。ただここから1か月半に及ぶ交渉で軟化していく。日本ハムは、大谷の夢はアメリカに行くことではなく「パイオニアになりたい」という一点にあることも見抜いていた。渡米が目的ではなく手段なら、別の道がある。提示したのが投打二刀流だった。

今や世界中を沸かせる存在に成長した大谷。この時点でアメリカに渡っていても強打者、剛腕投手にはなれたかもしれないが、二刀流のスーパースターは存在しなかった。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）