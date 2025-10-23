【専門家の目｜高萩洋次郎】札幌MF高嶺が強烈ミドル弾を叩き込んだ

北海道コンサドーレ札幌は10月19日、J2リーグ第33節でカターレ富山とアウェーで対戦し2-0で勝利した。

この試合で2ゴールをマークした札幌MF高嶺朋樹は、どちらも圧巻ゴールであったなか、元日本代表MF高萩洋次郎氏が2点目のシーンについて「自信持っていると感じた」と評価した。

高嶺はまず0-0で迎えた前半20分、ペナルティーエリアの外でこぼれ球を拾うと、トラップから左足を一閃し、豪快に対角線にゴールネットに突き刺した。

さらに圧巻だったのは後半23分、ゴール正面の位置で右サイドからのパスを受けると、ゴールまで約30メートルの距離があるにもかかわらず、左足を振り抜いた。地を這うような低い弾道のミドルシュートが、ゴール右隅に吸い込まれた。

「今シーズン何点かミドルで取っていて自信を持っていると感じますし、ボールを受ける前からしっかり自分の周りの状況を首振って確認をしている。前からのプレッシャーというよりはFWの選手や中盤の選手からプレッシャーが来ないかを確認をしてボールを受け、前にボールを持ち出して、迷わず振り抜いているので、ボールが来たら打とうと決めてたんじゃないですかね」と、一連のプレーを解説した。

「シュートは得意だと思うので、あの形になれば振り抜いてやろう、自信もって打とうってことだけだと思います」と自身の形を持っていると触れ、「意図的にグラウンダー、低弾道のシュートを狙っている。バウンドさせてGKがキャッチしづらいシュートで、弾いてもセカンドボールにチャンスにもなるっていうようなイメージですね」と、シュートの軌道についても言及している。筑波大では日本代表MF三笘薫らと同級生だった高嶺。東京五輪世代の27歳のゴラッソに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）