「グエー死んだンゴ」に捧げられた「成仏してクレメンス」の声…SNSから起こった異例の”香典代わり寄付”ムーブメントが日本中に拡大した理由

自身の死亡報告をなんJ語で予約投稿

2025年10月14日、Xユーザー「なかやま」さんのアカウントから「グエー死んだンゴ」という一文が投稿された。その前日の13日、友人を名乗る人物から「10月12日の夜、なかやまは静かに息を引き取りました」という訃報が投稿されていた。この「グエー死んだンゴ」は本人が生前に予約投稿していたものと見られる。22歳という若すぎる死への衝撃と悲しみが、X上に広がった。

「グエー死んだンゴ」とは、2010年代にインターネット掲示板「なんJ(なんでも実況J)」で生まれたとされるネットスラングで、死の間際の断末魔をコミカルに表現したものである。本来は軽い煽り合いやネタとして使われていた言葉を、がんと闘った本人が自らの死後に届くメッセージとして残したのだ。この事実に、多くの人々が言葉を失った。

なかやまさんはXのプロフィール欄に「かわいい女の子が好きです。あと癌です」と記し、北海道大学に通っていたことを明かしていた。noteに公開された闘病記では、2023年10月にがんの診断を受け、年に20例ほどしか観測されない極めてレアながんであることを公表していた。

背中の筋肉と肋骨が無くなるほどの大掛かりな手術や度重なる抗がん剤治療を経ても、ユーモアを交えた飄々とした語り口でがんと向き合い、発信を続けてきた。闘病中も、なかやまさんは日常の出来事や心情をXやnoteで発信し続けた。そうした姿勢が、多くのフォロワーの心に残っていた。

なかやまさんの訃報を受け、X上ではなかやまさんの姿勢に敬意を表して「グエー死んだンゴ」に対応するなんJ語「成仏してクレメンス」というリプライが多数寄せられた。「成仏してクレメンス」もまた、なんJ発祥のネットスラングである。本来は軽いノリで使われる言葉だが、今回は心からの追悼の意味が込められていた。ネットスラングという独特の文化を通じて、見知らぬ人々の間に共感が広がっていったのだ。

国立がん研究センターに「香典」

そして、追悼の流れは予想外の展開を見せる。

10月18日、Xユーザー「カシシ」さんが「このニキに敬意を表してお香典包んだンゴ〜成仏してクレメンス」として、国立がん研究センター基金への寄付をしたことを投稿した。さらに、この投稿が反響を呼び、なかやまさんへの香典に代えて同基金への寄付をする人が続出。カシシさんの投稿は瞬く間に拡散され、「自分も寄付した」という報告が次々とリプライ欄に並んだ。

このムーブメントを受け、筆者は、発端となったカシシさんに取材を依頼した。多忙のため、残念ながら直接の取材はかなわなかったが、記事化についてはOKとの返答をいただいた。

ちなみに、寄付をした人々の報告をたどると、当初は受付番号7500番台だったものが2日後には10500番台となり、筆者が10月21日に寄付した際には16900番台に達していた。わずか数日間で、驚くべき数の寄付が集まったのである。（※編集部が22日に寄付した際には更に増えて26000番台に達していた)

寄付をした人々は、国立がん研究センターから送られてくる受付番号のスクリーンショットをX上で次々と公開し、それがさらなる寄付の呼び水となった。

このムーブメントは国立がん研究センターだけにとどまらなかった。小児がん研究への寄付を選んだ人は「小児がんはその性質上、研究が進まないし、家族の負担が凄い。祖父母が孫のために土地家屋を抵当に入れるような話も聞いている」と投稿。また、各地のがん医療機関への寄付を選んだ人もいた。さらに、あしなが育英会など、がんとは直接関係のない社会貢献団体への寄付にも波及していった。一つの投稿が、様々な形での支援の輪を生み出していったのである。

これはおそらく他に類を見ないネット上のつながりから生まれた寄付のムーブメントだろう。国立がん研究センター広報企画室に問い合わせたところ、件数については「具体的な件数につきましては、お答えを差し控えさせていただきます」としながらも、「多くの方からXのポストを見て、がん医療・がん研究の支援のため寄付をしたいとのコメントをいただいております。併せて、医療従事者への応援や、がん克服への願いを込めたメッセージも多数いただいております」との回答があった。

また、「これほど短期間に、今回ほど多くの寄付をお寄せいただいた事例は、把握しておりません」と、今回の現象が極めて異例であることを明かし、「SNSを通じて多くの方々が寄付という形でご支援の輪を広げてくださったことに、心より感謝しております」と述べた。同センターにとっても、SNSを通じてこれほどの規模の寄付が集まることは想定外の出来事だったようだ。

寄付金は「国立がん研究センター基金を通じて、がんの調査、研究及び技術の開発ならびにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、診療体制の整備、患者支援、若手研究者の育成などに活用させていただきます」とのことだ。なお、同センターからは「患者さんやご家族、ご遺族に配慮した報道をお願いいたします」との要請もいただいている。

わずか数日で1万件を超える寄付

古くから日本には欧米諸国に比べて寄付文化が根付かないと言われてきた。個人の寄付額は国民総所得比でアメリカの約10分の1とも言われる。しかし今回、SNS上の一つの投稿をきっかけに、わずか数日で1万件を超える寄付が集まるという、異例のムーブメントが起こった。

X上には「ほんとに心ばかりで申し訳ないけど、生まれて初めての寄付です」「今回のことに心を動かされた。祈りというか敬意というか、それを表すのにこういう形もあるんだと知れてよかった」といった声が溢れた。「がんになりやすい家系なので、他人事ではない」、「母は胃がんで亡くなり、妹は脳腫瘍で亡くなり、今は父が抗がん剤治療中。だから寄付したいと思った」など、それぞれの切実な思いを込めて参加した人々がいた。寄付という行動を通じて、自分自身や身近な人の闘病経験を振り返る人も少なくなかった。

筆者自身、今夏に、還暦間近の友人をがんで亡くしたばかりだ。身内や友人にはがん治療から復活した人も何人もいる。がんは誰にとっても他人事ではない。がん研究への支援は、自分や自分の身内・友人のためのものでもある。

それにしても、インプレ稼ぎのデマや悪意、攻撃的な投稿が溢れる昨今のSNSに疲弊し、SNS離れを考える人も増えている今。こうした温かいつながりが、今もネットの世界にあるとは。

「グエー死んだンゴ」という予約投稿から始まったこのムーブメントは、ネットスラングという独特の文化を通じて、見知らぬ人々の間に共感を生み出した。そして「成仏してクレメンス」という追悼の言葉は、具体的な寄付という行動へと繋がっていった。分断や対立が語られることの多いSNSだが、今回の出来事は、ネット上にも人々を繋ぐ力が確かに存在することを示している。

一人の若者の死が、これほど多くの人々の心を動かし、具体的な社会貢献へと繋がった。このムーブメントが一時的なものに終わらず、困難と闘う人々への継続的な支援として広がっていくことを期待したい。

