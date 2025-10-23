OpenAIのサム・アルトマンCEOが、12月からChatGPTで成人ユーザーを対象にエロティカ表現を解禁すると発表した。年齢確認を導入し、成人と認定された利用者にのみ開放されるという。AIが性的な会話を交わす――それはかつての空想が現実になった格好だが、同時に“表現の自由”の裏側で、金融検閲という冷たい現実がすぐそこまで迫っている。

【写真】性的な表現の解禁に踏み切ったChatGPTは“クレジットカード検閲”のターゲットになる？



サム・アルトマン ©時事通信社

ChatGPTがエロティカに踏み込めば、VisaやMastercardといった国際カードブランドから取引停止の圧力がかかる恐れがある。これまでアダルトゲームや2次元画像の販売サイトが経験してきたように、「不適切」と見なされた瞬間、決済ルートが遮断され、事業が一夜にして凍結されることすらある。

DMMやpixivFANBOXは、Mastercatdとの契約が終了

表向きは「ブランド保護」や「倫理基準遵守」だが、実態は少数の金融企業が世界の創作活動を左右する“見えない検閲システム”である。カード会社の倫理コードは法律よりも強く、いったん発動されれば「経営判断」の範ちゅうのため政府ですら介入できない。まさに金融による言論統制の構図だ。

ゲーム配信大手Steamでは、オーストラリアの女性団体「Collective Shout」の抗議を受けて、VisaとMastercard関連の決済代行会社が圧力をかけ、多数のアダルトゲームが削除された。DMM.comは2022年、Mastercardとの契約を終了したが、原因は成人向けコンテンツへの介入だとみられている。pixivFANBOXやDLsiteでも同様の現象が起き、近親相姦や獣姦などが“カード会社の倫理”によって封じられた。

こうした構造が定着した今、ChatGPTが同じ轍を踏まない保証はどこにもない。OpenAIが一度でもVisaやMastercardに“出禁”とされたなら、月額課金制のChatGPT Plusそのものが決済不能に陥る。AI業界にとっては死刑宣告にも等しい。

OpenAIは年齢確認や出力制御によって安全対策を整えていると説明する。しかし、AIが生成する膨大なテキストや画像の中に、もし1つでも過激な描写が紛れ込めば、団体の通報→メディアの炎上→カード会社への抗議→決済停止という連鎖は避けられない。

ChatGPTのエロティカ解禁は単なる機能追加ではない

カード会社は直接OpenAIを名指ししない。代わりに決済代行会社や取引銀行が忖度して制裁を執行する。その結果、どこで資金の流れが止まったのかさえ分からないまま、サービス全体が機能不全に陥る。過去の事例でも、PatreonやOnlyFansがカード会社の圧力で一時的に成人向け投稿を禁止し、数百万のクリエイターが収入源を断たれた。AIも同じ轍を踏む可能性は高い。

アルトマンが「成人を成人として扱う」と語ったのはもっともだ。だが、自由の拡張は金融インフラという“見えない壁”と正面衝突する。カード会社は契約上、「社会的に不快」と判断した取引を拒否できる。

つまり、合法であっても、何らかの圧力団体が持つ価値観で排除される余地が残るのだ。AIが描く物語の一行、あるいは生成画像の一枚が、世界の倫理基準を動かす爆薬になる可能性すらある。ChatGPTのエロティカ解禁は、単なる機能追加ではない。AI表現の自由と金融権力の衝突という、前例のない実験の幕開けである。

それでもOpenAIは進む覚悟を見せている。年齢認証システムを盾に「健全な成人向け利用」と主張し、コンテンツ制御の技術力で突破口を開こうとしている。

しかし、もしVisaやMastercardが「ノー」を突きつければ、約7億人が使うChatGPTであってもひとたまりもない。決済を止められればサブスクリプション収入は断たれ、サービス継続すら危うくなる。エロ解禁の成否は、技術や倫理ではなく金融の意志が握っているのだ。

そしてもう1つの懸念は、ユーザーの側にある。AIとの親密な対話が、やがて心理的依存を生む可能性だ。実際、AIチャットにのめり込み、利用をやめると不安や抑うつを感じる“AI漬け”が報告されている。ReplikaというAI恋人アプリが性的チャット機能を禁止した際には、利用者が「恋愛関係の崩壊」や喪失感に打ちひしがれ、混乱が広がった。ChatGPTがより高度で没入感のある対話を提供すれば、同じ現象が再燃する可能性は極めて高い。

AIとエロティカ。そこにあるのは好奇心だけではなく、金融と倫理、そして人間の心を巻き込む“新しい火薬庫”である。OpenAIが火をつけたこの実験は、自由か抑圧か、創造か規制かという時代の分岐点を私たちに突きつけている。12月の解禁は、AIがどこまで「大人の世界」に耐えられるかを試す、大きな試練となるだろう。

（多根 清史）