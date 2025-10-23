高島屋の村田善郎社長（63）は10月14日、2026年2月期通期の連結営業利益予想を従来の500億円から525億円に上方修正すると発表した。同時に26年2月期の年間配当を積み増し、今後、200億円規模の自社株買いを実施する方針を示した。株主還元を強化、資本効率の改善を意識した経営を進める。

【画像】名門百貨店を揺さぶる村上世彰氏の長女・絢氏



日本橋高島屋（公式SNSより）

背景にはアクティビストの動きがある。9月22日、村上世彰氏の長女・野村絢氏が、旧村上ファンド系投資会社シティインデックスイレブンスの共同保有者分と合わせ、高島屋株を5.32％保有していることが判明。その後、6.55％まで買い増している。大手証券会社幹部が語る。

「狙いは明白で、高島屋の膨大な資産の売却を迫るなど圧力をかけ、株主に還元させること。14日の社長の発表は、先回りしてアクティビストの要求を実行し、その他の投資家の賛同を得ようという戦略でしょう」

〈この続きでは、高島屋がアクティビストの格好のターゲットとなってきた理由、コロナ禍で他の百貨店が大きく収益を減らす中で高島屋が安定した収益を上げることができた背景、百貨店再編の可能性について解説している〉

（森岡 英樹／週刊文春 2025年10月9日号）