「援助のお礼に一人エッチの自作ビデオ」…不況でもあの手この手で稼ぎまくった”90年代”援交JK・JDの実態

昨年、「頂き女子りりちゃん」こと渡邊真衣被告の裁判が世間を騒がせた。恋愛感情を装って男性から計約1億5000万円を詐取した彼女は2023年に詐欺などの疑いで逮捕され、2024年には控訴審で8年6か月の実刑が確定した。

渡邊被告の事件のように昨今話題となっているパパ活だが、このような金銭授受を伴う男女の関係は今に始まった話ではなく、90年代には「援助交際」というかたちで既に存在していた。平成初期の“元祖パパ活女子”たちは、一体いくらで男たちと「お付き合い」していたのだろうか…。

CA、看護師、デパートガールなど各業種の「援交」相場を徹底解剖！バブル崩壊後も脈々と続いた「援助交際」の当時の実態を調査した週刊現代1998年9月19日号の記事を再編集して3回にわたってお届けする。

第1回

援助交際の相場

「不況で最近は、コギャル（女子高校生のギャル）の援助交際の値段もバブル時の半分以下。昨年12月の淫行条例施行で、女子高生を敬遠する男性が増えたことも、価格暴落につながっている」（風俗情報誌ベテラン記者）

が、だからといって、女性たちとの援交を望む男性が減ったわけではない。さまざまな業種で、男と女の援助交際は脈々と続いているのだ。そこで本誌は、各業種で援助交際をしている女性や相手の男性など、東京・大阪で総計300人以上に及ぶ取材を行い、独自にそのお値段を算出した。援助交際指向の彼女たちは、いったい幾らで男たちと付き合うのだろうか？

援交という言葉を生んだコギャルのバブル期のお値段は売り手市場で、「食事するだけで10万円払う」と声をかける男たちが掃いて捨てるほどいた。

が、最近は値段も、

「相場は16歳で1万5000円。これが17歳になると1万円に下がっちゃう。だから、少しでも高く売るために、伝言ダイアルに『援助してくれたら、使用済みルーズソックスと一人エッチの自作ビデオをサービスします』って吹き込んでる」（千葉県の私立女子高生・18歳）

女子大生の援交事情

値段がガタ落ちしてしまったため、

「いまは私のまわりじゃ誰もやってないよ。それよりも年齢をゴマカして水商売してる」（都内私立女子高生・18歳）

これに対し、大阪のコギャルの援交のメッカ・梅田界隈でも、「相場は2万円。金曜、土曜は泊まるとこさがさないとあかんから、1万5000円でもええわ」（大阪の私立高校生・18歳）と、値段が下がってしまった。

一方、コギャル値段の暴落をついて、巧みに援助交際をしているのが女子短大生。

「ウチの短大は制服があるので、制服を着ると『本物の女子高生を抱いているみたいだ』と喜ばれる。私たちとなら淫行条例も大丈夫だもの」（千葉県の私立短大生・19歳）

値段は1万5000円が相場。では4年制の女子大生はもっと値段が上かといえば、一概にそうとはいえないのだ。

「大学の名前によって値段が違うんです。聖心、フェリス、青山学院が人気ベストスリー。フェリスにいる友人は『一回のエッチに4万円請求しても、断られたことがない』と自慢してました。ただし、学生証を相手に見せることが条件なので、氏名と学部がわからないように、その部分に黒いビニールテープを貼った、援助交際専用の学生証を作っているコもいます」（都内の女子大生・21歳）

最高額は一晩付き合って20万円

ビッグスリーの女子大生だと、最高額で一晩付き合って20万円という話もある。これに対し、大阪は学校格差はほとんどない。大阪より東京のほうがブランド志向が強いのだ。学校格差にもめげず、授助ビジネスに徹して稼ぎまくっている女子大生もいる。

「デートは月3回、合計9時間以内の条件で5人のパパから、一律4万円もらってる。ホテルで不能になった場合、料金の1割をバックする『ED見舞い金制度』や、誕生日に電話でおめでとうをいう『バースディコール』などのサービスを取り入れたせいで、パパが経済的理由で解約する時は、必ず新しいお客を紹介してくれるんです」（埼玉県の私立女子大生・20歳）

商売上手の女子大生から見ると、意外に相手任せなのが人妻だ。夫は大手ゼネコンの部長という人妻（37歳）は、

「ウチの主人が海外赴任中に子供の塾の先生（43歳）と付き合っていて、最初はおカネはもらっていなかったんです。付き合って半年たったとき、彼が別の場所で塾を開くにことになったんだけど、それでも関係を続けてくれというので、会うのは月に2万円くれて、会ってセックスした場合はプラス2万円もらっています」

男性と知り合う機会が少なく、しかも不倫願望の強い人妻にすれば、値段は二の次ということらしい。この傾向は大阪の人妻のほうが強い。

「主人（33歳）がいない昼間に、月に2、3回テレクラに電話して援交相手を捜してます。カラダが合う相手やったら1万円でもOKしちゃう」（夫が不動産会社に勤務する大阪の人妻・29歳）

「週刊現代」1998年9月19日号より

