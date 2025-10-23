『地獄は善意で出来ている』、一夜限りのSPイベント開催決定 主演・草川拓弥＆主題歌を務めるICExらが登場
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が主演を務める、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜 深0：15、フジテレビ：毎週木曜 深0：45）のSPイベントが、12月3日に東京・Zepp Hanedaで開催されることが決定した。
【場面写真】衝撃すぎるラスト…横たわる統晴（佐伯大地）の傍らに佇むカトウ（細田善彦）
本作は、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しをかけた“更生プログラム”の中で、残酷な罠に巻き込まれ、衝撃の結末に向かっていく、ヒューマン・サスペンス。「元受刑者特別支援プログラム」に招待を受けた主人公・高村樹（草川）が、同じく招待されたほかの面々とともに同プログラムに参加する。
イベントは、物語の舞台となる“特別更生プログラム”にちなんで、『クライマックス直前！一夜限りの特別更生プログラムナイト！』と題し、豪華キャスト陣が会場に集結。撮影秘話やお互いの意外な素顔を語り合うトーク企画に加え、本作の世界観を体感できる特別企画も予定しており、ドラマとはひと味違うキャストたちの魅力を一夜限りでたっぷりとお届けする。
さらに、主題歌を務めるICExによるスペシャルライブも決定。同じく“EBiDAN（恵比寿学園男子部）”の先輩グループ・超特急のメンバーである草川を前にどのようなライブを披露するのか必見となっている。笑いあり、胸キュンあり、ライブありと盛りだくさんの内容で、イベント後にクライマックスを迎える本ドラマをより一層盛り上げる。
なお同イベントには、主演の草川、主題歌を務めるICExのほか、高野洸、渡邉美穂、吉田健悟、井頭愛海、細田善彦の登場を予定している。
【イベント概要】
・イベント名：『カンテレ×FODドラマ地獄は善意で出来ている クライマックス直前！一夜限りの特別更生プログラムナイト！』
・会場：Zepp Haneda（TOKYO）
・日時：12月3日 開演：午後6時30分〜（開場：午後5時45分）
