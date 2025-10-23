これからは、「貯金」でますます「貧乏」に…投資初心者でも分かる、運用資金「100万円を2倍」にする方法とは【池澤摩耶さんが教える】

定期的な収入がなくなる定年後をどう過ごすか。老後の生き方を意識しはじめる熟年世代に向けて、「インフレが進行する現在、資産は目減りする。定年後に困らない資産の増やし方を、早くから考える必要がある」と言うのは、著書『子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』が注目を集めている元外資系投資銀行トレーダーの池澤摩耶さん。

そこで、池澤さんに定年後を安心して豊かに過ごすために、誰でも今すぐ取り組める資産運用のアイデアを伺った。

インフレのいま「預金は溶けていく」

――今の40〜50代は、「節約と貯金」を良しとする学校教育を受けてきた人が多い世代です。

池澤摩耶さん（以下、池澤）：現代は「資産が目減りする時代」。インフレ率が3パーセントになっていて、物が大変な勢いで値上がりしています。例えば以前は100円だったペットボトル飲料が、ついに200円にまで値上がりする事態になっています。あるいは、値が上がる代わりに、試食サイズのように小さくなっているのです。

これからもインフレはますます進んでいくでしょう。それは、今持っている資産が毎年インフレ率の数パーセントずつ相対的な価値が減っていくことを意味します。私はよくそれを「預金は溶けていく。腐っていくもの」と言っています。

――お金を貯めたつもりでいても、価値が減ってしまうのですね。

池澤：そうなのです。インフレ率に負けて目減りしていく預金は、まったく大切な方法ではありません。今は「預金をしていれば安心」という時代ではないのです。そこを理解していないと、これからどう生きるかが変わってきてしまいます。

老後のためにがまんして貯金するのではなく、お金を使って楽しく過ごしながら、老後資産もしっかり増やしていく。自分で自分の資産を運用して守っていく方がいいでしょう。

42歳の100万円が、資産運用で60歳時には338万円に

――熟年世代がこのままいくと、定年後にはどうなるのでしょう。

池澤：このグラフをご覧ください。42歳の人が老後資金として100万円持っていたとき、60歳までの18年間に、銀行に預金していた場合と、資産運用していた場合での差額の違いが判ります。

42歳で100万円を銀行の定期預金（金利0.4パーセント）に18年間預けた場合は、60歳になったときには107万5,000円になっています。銀行預金は元本保証はあるものの、超低金利なのでインフレに負けて、実質はマイナスに。つまり、目減りしているのです。

一方、42歳で投資信託のS＆P500（年利7パーセント）で18年間運用していた場合は、60歳になると338万円に増えます。その差は230万5,000円も開くのです。放ったままでそうなるのですよ。

もちろん、投資信託のリターンは変動があるため、年7パーセントはあくまで長期平均です。しかし、今、例に挙げたS＆P500は、一時的な上下はありますが、右肩上がりに伸びている実績のあるものです。

――特に運用に気を遣わなくても、そっとしておけばいいのですね。

預金が目減りしていく時代に

今、「老後2,000万円」という言葉が独り歩きし、定年までに2,000万円貯めるのが目標のようにいわれています。

池澤：「定年の60歳や定年延長した65歳までにいくら預金しましょう。預金があれば、そこから倹約していけば暮らせますよ」という言い方をされますね。しかし、おそらくそれでは足りなくなるでしょう。

なぜなら、65歳時で、まだ平均寿命の85歳まで20年あります。そこでインフレ率が年3パーセントずつで物価が上がっていくとします。

65歳の時点で2,000万円しっかり貯めている人も、20年後の85歳の時点では資産は目減りして約1,100万円になってしまいます。

一方、65歳の時点で預金は500万円しかないけれど、その代わり15年前から運用していた人は、インフレ調整後は2,560万円まで増えるのです。

2,000万円貯金したのは素晴らしいと思いますが、それがインフレで目減りしていくことに気づかなければなりません。せっかくそこまで働いてお金を貯めたのだから、増やさなければもったいないですよね。

――自分の意識を変えることが必要ですね。

浪費ではなく投資と考える

――老後のための預金とは、病気になったときの医療費、動けなくなった時の介護費なのかと思うと少し寂しい気もします。元気なうちに楽しみたいのに、と……。

池澤：老後を心配しすぎて、家族と一番出かけられる時期に節約するのも少し悲しいことですよね。70代になったらスキーに行くのも難しくなるでしょう。子どもたちも育って、一緒に旅行に行ってくれなくなります。遊ぶお金はしっかり使い、あとは増やすというマインドでいてほしいですね。

それに節約は、心が少し疲れますよね。活気がなくなります。好きな時に映画に行き、買い物も旅行もしたい。それは浪費ではなくて投資だと考えればいいのです。旅行に行ったことで心が潤い、家族関係がよくなって、人生が楽しくなるのならそれは投資です。

――歴史的にも、節約中心の政策が行われたころがありましたね。

池澤：歴史を振り返ると、「お金をひたすらため込む時代」よりも、「お金が社会を回っていた時代」のほうが、人々の暮らしにも文化にも活気がありました。

江戸の倹約令などもそうですが、節約一辺倒になると確かに物価は抑えられるかもしれません。しかし、同時に人々の気持ちは縮こまり、経済全体も停滞してしまうのです。

一方で、お金が流通していた時代には、新しい産業や文化が育ち、人々の暮らしも豊かに広がりました。これは今の私たちにも同じことがいえます。

「使わずに守る」だけでは、社会全体に循環が生まれず、自分の遺産も増えません。「お金を上手に使いながら、働かせて、循環させる」ことが、結果的に自分自身の豊さにもつながるのです。

私は「投資は未来に希望を託す行為」とお伝えしています。節約だけにとらわれず、未来を信じてお金を動かす。その意識が、社会を明るくし、20年後の自分も自由にしてくれると思います。

（聞き手：高木香織）

池澤摩耶（いけざわ・まや）

会社経営者、投資家。東京都在住。実家はアメリカ。代々の文学一族に育ち、小学校を卒業後、カナダに留学、ブリティッシュコロンビア大学卒業後、ウォール街でのインターンを経て、東京の外資系投資銀行に金利トレーダーとして入社。現在はベンチャー立ち上げ、不動産、マーケティング会社の運営をしながら、インフルエンサーとして活動中。

【つづきを読む】池澤摩耶さん「経済は30年スパンで見たら必ず上がる」…これから投資を始める人のための「運用の鉄板」をすべて明かす