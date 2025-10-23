鶏・海老がみっちり詰まった焼売、旨みが炸裂！　金メダル級のおいしさの逸品4選　オムライスにおでんも

月刊誌『おとなの週末』では、毎号、覆面調査で出合った“三ツ星店”に、改めて取材を申し込み、撮影をしています。1冊につき、80前後もの店を紹介している本誌の中で見つけた金メダル級のおいしさを誇る珠玉の逸品をご紹介します！ 2025年10月号の金メダルはココだ！

大ぶりな焼売に鶏、海老がみっちり。頬張るたびに旨さが弾ける『まちノ食堂』＠日吉

あらびき焼売 319円（1個）、海老焼売 319円（1個）

16ミリのミンサーを使った粗挽きとなめらかに挽いた鶏肉を使用した焼売。そこにむっちりしたエビを混ぜ干しエビをあしらった海老焼売。食感も楽しく、風味・旨みもたっぷりで酒にもご飯にもぴったりだ。

『まちノ食堂』あらびき焼売 319円（1個）、海老焼売 319円（1個）

［店名］まちノ食堂

［住所］神奈川県横浜市港北区日吉本町1-19-20 厚川ビル1階

［電話］045-620-3326

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜23時

［休日］日

［交通］東急東横線ほか日吉駅西口から徒歩2分

創業から時を繋いだおでんの味『志乃ぶ』＠早稲田

おでん3品 600円〜

昭和の風情漂う老舗酒場の看板がこのおでん。創業から継ぎ足すダシはカツオや昆布、煮干しを炊いて、醤油は使わず塩で味を調える。味醂と酒のまろやかな甘みとコクがほっと心を和ませる。

『志乃ぶ』おでん3品 600円〜

［店名］志乃ぶ

［住所］東京都新宿区西早稲田1-19-17

［電話］03-3203-1648

［営業時間］17時〜22時（21時半LO）

［休日］水・日・祝

［交通］東京さくらトラム（都電荒川線）早稲田駅から徒歩1分

洋食屋にも引けを取らぬオムライスの名作『源兵衛』＠早稲田

オムライス 850円

学生街に佇む老舗居酒屋で、長年ファンをアツくさせるのがこの昔ながらのオムライス。味の決め手は洋食屋も顔負けの5日間かけて仕込むデミグラスで、深いコクとほろ苦さを効かせた青春の味だ。

『源兵衛 』オムライス 850円

［店名］源兵衛

［住所］東京都新宿区西早稲田2-9-13

［電話］03-3232-6635

［営業時間］16時〜24時（23時半LO）

［休日］毎月3日・13日・23日（他、不定休あり）

［交通］東京さくらトラム（都電荒川線）面影橋駅から徒歩6分

それぞれの味が調和した一体感に舌を巻く『酒ト肴 オンザコーナー』＠高田馬場

アメリカンチェリーと鶏レバームースのブルスケッタ 550円

ガブッとやればレバーのコク、チェリーの酸味、上にあしらうディル入りのサワークリームの爽やかさとハチミツの甘みが一体に。それぞれが異なる味わいなのに見事な調和を生んでワインを呼ぶ。

『酒ト肴 オンザコーナー』アメリカンチェリーと鶏レバームースのブルスケッタ 550円

［店名］酒ト肴 オンザコーナー

［住所］東京都新宿区高田馬場2-8-5 中島ビル2階

［電話］03-6205-5157

［営業時間］17時〜23時半（フード22時半、ドリンク23時LO）※土日祝は14時〜

［休日］火

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅7番出口から徒歩2分

撮影／小澤晶子（まちノ食堂）、浅沼ノア（志乃ぶ、源兵衛、オンザコーナー）、 取材／編集部（まちノ食堂）、菜々山いく子（志乃ぶ、源兵衛、オンザコーナー）

