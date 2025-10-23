検事とはどんな仕事なのか。23年間検事を務め、現在は弁護士の村上康聡さんは「検事は、警察から一番に信頼を得なくてはならない。ゆえに事件現場では、捜査官の言動にかなり気を遣う」という――。（第1回）

■警察と検察の意外な関係性

東京の場合、検察庁には、毎日午前9時過ぎに警察の護送バスに乗せられて被疑者が来る。

護送バスは各警察署を回り、その日に取り調べられる被疑者を集めて押送する。そして、遅くとも午後5時30分には護送バスは被疑者を集めて帰路につく。したがって、検事は、この時間内に被疑者の取調べを終えなければならない。

しかし、取調べが佳境に入ったりした場合には、午後5時30分を回ることもある。そんな場合には、警察署の担当捜査員に連絡して、普通のセダンで連れ帰ってもらうことになる。とはいえ、捜査員は、取調べが終わる頃に来てはいけない。

午後5時30分に間に合うように検察庁に来てもらわなければならない。というのも、取調室で逃走防止のために、被疑者の後方で監視する留置担当の制服警察官の代わりに座って監視してもらう必要があるからだ。

この場合、やっかいなのは、捜査員に検事の取調べ内容、供述内容を知られることだ。留置担当の制服警察官は、事件のことを知らないので、取調べで気を遣うことはない。しかし、警察の捜査員が同じ部屋にいるということは、被疑者にとっても検事にとってもプレッシャーになる。

■被疑者に取調べ内容を聞き出す捜査員

捜査員は、被疑者が警察で話していないことを検事の前で話すのを嫌がる。なぜなら、自分たちの取調べが不十分だということを示すことになるからだ。「今日、検事に何を話したんだ。俺たちに言っていないことを話したなんてことはないだろうな」なんてことを捜査員は、被疑者を連れて帰るときなどに確かめることもあるらしい。

実際に、被疑者は検事の取調べで、捜査員も知らない新しい重要な事実を話すことがある。ときには、捜査員には否認していたのに、検事の前で真実を自白することもある。このとき、検事には二通りのタイプがある。

その内容についてすぐにその場で検事調書に記載するタイプと、自分では調書作成は行わずに、警察に戻ってからその日のうちに調書を取ってもらうように警察に指示を出すタイプだ。往々にして検事は、「自分の前で自白した」「新たなことを話した」ということで自慢げに調書を取りたがる。検事調書の方が証拠としての価値が高いからだ。

しかし、私は、あえて後者の方を選んでいた。「世話になっている人がいるだろう。その人の前で話して調書を取ってもらったらいいと思うよ」と被疑者に言い、警察にも電話してそのことを話し、警察に花を持たせていた。

■被疑者は夜にこそ真相を語る

検事は、警察から一番に信頼を得なくてはならないからだ。ところで、午後5時30分までに取調べが終わらない場合であっても、取調べを終了し、護送バスで被疑者を警察署に帰すことがある。

しかし、その場合、護送バスが署に着いて夕食が済んだ頃を見計らって、その日の夜に事務官と一緒に警察署に赴き、取調室を借りて被疑者を取り調べることになる。被疑者は、検事が夜に自分の取調べのために遠くからわざわざ警察署に来てくれたということに心を打たれて、供述することがあるからだ。

こちらとしても夜の方が被疑者の取調べに集中できるというメリットもある。私は、特に否認を続けている被疑者にはそのやり方をとっていた。被疑者は夜にこそ真相を語る。しかし、捜査員にとっては、夜、検事が来ることは迷惑だったかもしれない。

■検事が凍りつく捜査員のマウント合戦

かつて、現金輸送車に拳銃が発射されて現金を強奪されそうになった強盗殺人未遂事件があった。

神奈川県内と警視庁管内で連続して発生し、警視庁が被疑者数名を現行犯逮捕した。そして、警視庁捜査一課と神奈川県警、熊本県警の合同捜査本部が設置された。このように、警視庁管内の事件を他の県警と合同捜査することがある。その際、合同捜査本部が作られる。

警視庁の所轄警察署に各捜査員が詰めて合同で捜査に当たる。担当検事である私との打ち合わせも、警視庁捜査一課の管理官、係長、神奈川県警と熊本県警の各係長ら捜査員が全員集まって行う。

ところが、そこで少々の角逐というか、問題が起こることがある。

「警視庁はそういう捜査をするのですか。私たちはそういう捜査はしない」

「警視庁の科捜研はその程度の鑑定しかしないのですか」

なんて言葉で、神奈川県警の係長が対抗意識丸出しで、警視庁の係長を批判したことがあった。警視庁の係長が、私に報告をしている最中にである。また、よせばいいのに、警視庁の捜査員も不用意な発言をしたため、一時紛糾したことがあった。こういうときに、検事の役割は重要だ。

両者の調停役になり、プライドの高いお互いの気持ちを傷つけずに上手く立ち回らなければならない。

■間に挟まれる検事のつらい立場

似たようなことは、何も警察との合同捜査だけで起こるものではない。薬物密輸入事件の捜査の場合、警察と税関の調整も一苦労だ。スーツケースに薬物を隠し持って日本に入国しようとする外国人がいたとする。その場合、大抵は、空港の税関検査で発覚し、被疑者は発見した税関職員により現行犯逮捕され、最寄りの警察署の警察官に引き渡される。

この場合、税関職員は職務上逮捕する権限はないため、私人による現行犯逮捕という形になる。そして、身柄は警察から検察庁に送致される。しかし、ここでちぐはぐな事態が起こる。

証拠品は、税関がその権限に基づき押収するためそのまま税関に保管されるが、身柄は警察扱いとなるのだ。だから、警察は証拠品を見られないし、税関は取調べができないという事態に陥る。そこで、検事が間に入り、送致されたときに被疑者の弁解を聞いてその内容を税関に伝える。

その後、検事自ら税関に行って証拠品を検討し、今度は証拠品の内容を警察に伝える、という形で両者の間を取り持ちながら捜査を進めることになるのだ。警視庁とそれ以外の県警等との合同捜査のとき、また税関と警察との合同捜査のときには、検事は正直、神経をすり減らすとは言わないまでも、双方から嫌われないよう繊細さをもってかなり気を遣うことになる。縦割り捜査体制の弊害といえる。

■ドラマの捜査シーンにある“あり得ない光景”

検事にとって犯行現場（特に殺人事件）は極めて重要である。

殺人事件の現場には、検事は必ず赴く。そうしなければ証拠を適切に評価できず、初動捜査に間違いがあると致命的になるからだ。死体の向き、血痕の付着状況、犯人の侵入経路など確認することは無数にある。

現場に行くとき、検事は必ずマスクと手袋を用意する。そして、履いている靴はビニール袋で覆い、頭にはビニールキャップを被る。指紋や足紋、髪の毛などの微物が付かないようにするためだ。

テレビドラマでは、殺人現場で、検事がマスクをしないで会話をしたり、刑事がタバコを吸っていたり、現場の品物を平気で手で触ったりするシーンがあるが、実際にはこれはあり得ない光景だ。

現場では、検事は捜査員の邪魔になってはならない。そのため、目立たないように静かに現場を見ることになる。現場では、鑑識の担当者が数多くの写真を撮る。ベテランの捜査員は、慣れたもので、部屋の様子を左上から右下へと順にまるでスキャンするかのように丁寧に見ていく。そうやって現場の状況を頭に叩き込むのだ。まさに、職人芸である。

■筆者が被疑者の写真やアルバムを見る理由

村上康聡『検事の本音』（幻冬舎新書）

ベテランの捜査員は、血の付き方から、血がどちらの方向から付いたのかが分かるという。銃弾が車のフロントガラスに数カ所撃ち込まれて、蜘蛛の巣状にひび割れが入っているような場合、ひび割れを見ただけでどの順番で弾が撃ち込まれたのかも分かるという。こういうのは、現場で習得するしかない。

だから、検事は、現場では決して警察の邪魔をせず、警察の動きを繊細によく見ておく必要がある。他方、検事として私が必ずすることがある。それは、現場にある被害者の写真やアルバムを見ることだ。そうすることで、被害者の人生を視覚で刻印し、その無念の思いをより強く自分の中に落とし込む。

被害者が生前に書いたもの、学生時代に書いたもの、恋人や親からもらった手紙なども重要だ。これらを読むことで、被害者の人生が私の頭の中で具体的なイメージとして浮かび上がってくるのだ。

村上 康聡（むらかみ・やすとし）

元検事・弁護士

1960年、山形県生まれ。中央大学法学部卒業後、1985年検事任官。東京地検等で殺人事件、特捜事件、外国人事件等の捜査・公判に携わる。外務省出向、内閣官房参事官、福岡地検刑事部長等を歴任。退職後、2007年に弁護士登録。上場会社の社外監査役、民事、刑事事件の弁護活動を行っている。23年間の検事生活で、そして弁護士となった今も、人間は法の下で平等であるべきとの信念を徹底的して貫いている。最近は、YouTube番組「RMCAチャンネル」で時事問題の解説をはじめ、新聞・TVでのコメントも多数寄せている。著書に『元検事の目から見た芥川龍之介「藪の中」の真相』（万代宝書房）などがある。

（元検事・弁護士 村上 康聡）