「阪神は堂々と1位で行く。巨人と喧嘩するから」阪神の名スカウトが明かす「長野久義」を巡るドラフト秘話

逆指名制度が導入された1993年から2000年代はプロ野球のスカウトたちにとって、もっともしのぎを削った“盛夏”のころだった。人脈を駆使し、ときに億を超える大金を動かし、精一杯の誠意を示すために奔走する。ライバル球団を出し抜くために知恵を絞り、あざむくための裏工作もいとわない。

藪恵壹、井川慶、赤星憲広、鳥谷敬らの獲得に尽力し、他球団からも一目を置かれた阪神の元スカウトである菊地敏幸氏も、そんな季節を戦い抜いた一人だ。

その菊地氏が25年間のスカウト人生を回顧する本連載。第一回は今季限りで引退を決めた巨人の長野久義との秘話だ。巨人入りを熱望し、2度のドラフト指名拒否を行った長野だが、実は阪神に入団する意思があったという。長野が節目を迎えた今、菊地氏が初めて明かす。

阪神の名スカウトが見た長野久義という男

長野は特に思い入れの強い選手の一人です。

日大時代は、私は東都大学野球連盟を担当していなかったので詳しくは知りませんでした。巨人入りを希望しているという話は聞いていましたが、日大4年のときの2006年ドラフトでは阪神のリストには載っていなかったと記憶しています。

巨人は「大学生・社会人選択会議」の4巡目での獲得を考えていたようですが、ウェーバー順で先だった日本ハムが同巡目で指名して交渉権を取得。結局、長野は入団を拒否して社会人のホンダに進みました。

私が長野を追いかけるようになったのは、そこからです。大学のときからホームベースからかなり離れた位置に立って打っていたようですが、春先から結果を出し続け、都市対抗野球大会出場にも貢献。本大会こそ無安打でチームも初戦敗退しましたが、その後も安定して活躍。

どんな大会でもコンスタントに数字を残す。そんな印象を与えてくれる選手で、これはドラフト1位だなと高く評価しました。

練習などで顔を合わせて声を掛けても、本当に礼儀正しいですし、受け答えもしっかりしている。人間性も申し分なかった。ただ、指名が解禁される2年後の08年ドラフトでは巨人が1位で行く約束をしているのだろうと思って、少し引いて見ざるをえないというのが正直なところでした。

しかし、事態は急変します。

「巨人とは縁がないんだ。阪神は堂々と1位で行く」直談判の舞台裏

08年10月15日、「プロ野球志望届」の提出期限最終日に東海大学への進学を希望しているとされていた東海大相模の高校生ナンバー1スラッガーの大田泰示が同日に志望届を出す方向であると、巨人の系列紙であるスポーツ報知が報じたのです。

しかも、意中の球団は巨人で、他球団が交渉権を得た場合は進学する方針とも書かれていました。このときの巨人の監督は同校OBで大田にとって憧れの存在でもある原辰徳。担当スカウトの長谷川国利も同校出身です。

〈これは100％出来レース〉

スカウトでそう考えなかった人間はいなかったはず。

巨人は1位大田、2位長野。絶対にこれしかありえない。大田は他球団なら大学進学をにおわせていたものの高校通算65発の逸材。1位指名を強行する球団が出てくることは十分、考えられ、2位というわけにはいかない。長谷川は私よりもフットワークが軽いから、長野本人はもちろん、実家に足を運んで両親にも事情を説明したことでしょう。

私もすぐに動きました。球団に連絡を入れ「長野は絶対に浮くことになります。巨人は1位で来ないから、うちは1位で長野に行きましょう」と話すと「行けるんだったら行こう」とゴーサインが出ました。

ホンダの安藤強監督に電話して、「巨人の1位はどう考えたって大田だろう。俺は長野が絶対に欲しい。阪神は1位で行かせてくれ。本人と会わせてほしい。今日はどこにいるの？」と尋ねると、「青学（青山学院大学）のグランドにいます」と教えてくれ、飛んで行きました。私がなぜいるのかと驚いている長野にストレートに思いを伝えました。

「巨人は1位を絶対に大田に行く。巨人とは縁がないんだ。俺は球団に話をつけた。長野がOKなら、阪神は堂々と1位で行く。巨人と喧嘩するから」

長野の表情には少なからず迷いがあった。私にはそう見えました。

運命のドラフト会議直前…長野が下した決断

また別の日。安藤監督にコンタクトを取ると、保土ヶ谷球場でホンダのソフトボール部の応援に行っているというので現地に向かう。そんな感じで、ドラフト会議までに何回か長野と会って、こちらの熱意を届けました。

長野の巨人入りを後押ししていた球界関係者に会えば「うちは1位で行くことを考えています」と筋を通しました。

巨人に行きたい。でも阪神も1位で来てくれている。長野は真剣に考えてくれていたと思います。ドラフト前までに結論はもらえませんでした。最後に話したとき、こうお願いをしました。

「ドラフト会議当日、開始2時間前の13時に電話する。そこで返事を聞かせてほしい」

その日は朝から落ち着きませんでした。ドラフト会場の阪神の控室に入ったあとも気が気ではなかった。

それでも時計の針は淡々と進む。そして13時を指し示すと同時に長野の携帯電話を鳴らしました。その場にいた全員が私から目を離せず、固唾を呑んで、その答えを求めている。

「どうや？結論は」

「すみません。（阪神が1位で指名しても）もう1年待ってでも、巨人に行きます」

強張っていた体から力が抜けていき、室内が落胆という感情で覆われていくのがわかりました。ドラフト会議はこれから始まるというのに、すべてが終わったような気持ちでした。阪神は長野の意を汲んで、リストから名前を消しました。いや、消してしまったのです。

・・・・・・

【つづきを読む】『「もし外れ1位で指名していたら？」長野久義「（阪神に）行っていました」担当スカウトが明かした“幻のドラフト”の裏側』

【つづきを読む】「もし外れ1位で指名していたら？」長野久義「阪神に行っていました」担当スカウトが明かした”幻のドラフト”の裏側