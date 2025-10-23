【校閲クイズ】「地元の不良集団として有名な反グレ集団が、オレオレ詐欺で摘発されたらしい」。この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「地元の不良集団として有名な反グレ集団が、オレオレ詐欺で摘発されたらしい」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「半グレ」は暴力団に属さず暴行・恐喝などの不法行為を働く集団の俗称（暴力団を黒、一般市民を白としたとき、半分グレーの意）。平成25年（2013年）警察庁は集団的あるいは常習的に暴力的不法行為を行う集団で暴力団ほど明確な組織性を有しないものを「準暴力団」と定義しました。「半グレ」はこれにあたります。

× 「地元の不良集団として有名な反グレ集団が、オレオレ詐欺で摘発されたらしい」

〇 「地元の不良集団として有名な半グレ集団が、オレオレ詐欺で摘発されたらしい」

【校閲クイズ】観光客が食べ歩きでコロツケをほうばる姿がとても美味しそうだった。この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？