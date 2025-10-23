業務効率化のために生成AIを導入する企業が増えている。生成AIの法人導入を専門とするコンサルタントの小島舞子さんは「現場では、従業員の利用率が徐々に下がっていくことが課題になっている。AIへの不信感や、実際の業務での有用性を理解していなことが原因だ」という――。

※本稿は、小島舞子『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／patpitchaya ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／patpitchaya

■AI導入するも、なかなか利用率が上がらない

生成AIの導入は、必ずしも全ての企業にとって順風満帆というわけではない。多くの企業が導入後に直面する課題について、詳しく見ていこう。

最も頻繁に耳にする問題は、従業員の利用率の低さだ。2025年のAI戦略における挑戦で、46％の企業が社内導入と回答している（※1）。それにも関わらず、法人向け生成AIの月次利用率は、平均で2〜3割程度に留まっている。

※1 KPMG「KPMG AI Quarterly Pulse Survey」

大々的な社内告知を行った初月こそ高い利用率を示すものの、特定の従業員層を除いてその後は徐々に下降線をたどる傾向が見られる。

この現象の背景には、新しいツールに対する抵抗感や、具体的な活用方法が見いだせないことなどが挙げられる。多くの従業員は、最初こそ好奇心から触れてみるものの、実際の業務での有用性が明確でないと、日常的な使用には至らず、次第に遠ざかってしまう。

■「AIを信用できない人」が恐れていること

さらに、AIの出力に対する不信感も大きな障壁となっている。誤った情報を提供するリスクがあると認識されると、利用を敬遠する従業員が増加する傾向にある。この問題に対しては、ガバナンス体制の構築や、全社的な利用指針の周知徹底によって、ある程度の不安解消が可能だ。

一方で、従業員の利用率が高い企業に共通する特徴がある。それは、業務に即した具体的な利用例を提示し、実際の業務プロセスにAIを組み込む工夫を行っていることだ。また、社内でAIに対する関心を高める雰囲気づくりも重要な要素となっている。

結局のところ、生成AIの導入を成功に導くには、具体的な利用事例の共有と継続的なサポートが欠かせない。

■勉強会では事前にログインさせておく

社内での利用促進には、実際に触れて試す機会を提供することが肝心だ。生成AIを会社で導入すると、毎日活発に使う人と、ログインすらせず一度も使わない人に分かれることが多い。後者は自ら積極的に使い始めることが少ない。

そこで、勉強会や研修で実際にパソコンを開き、生成AIを活用する体験をさせるのが効果的だ。参加者には、会社が提供する生成AIツールにログイン済のパソコンを持参するよう、事前に伝える。

当日は、「納期が遅れる際の丁寧な謝罪メールを取引先向けに作成して」「添付された会議録をもとにアクションアイテムを抽出して」「提案書のタイトルとリード文をブラッシュアップして」といった実務に即したお題を出し、全員に生成AIへの質問を打ち込ませる。

■「意外と便利じゃん」を引き出す

講師やサポートメンバーは、参加者が困っていないか見て回り、適切に質問できているか、期待した回答が返っているかをチェックする。参加者は意外なところで躓くこともあるので、運営側は小さな悩みも見逃さないよう気を配る。

写真＝iStock.com／marchmeena29 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／marchmeena29

こうして参加者が実際に質問を試すことで、「こんな風に使えるのか」とAIの利用例を覚えてもらえる。また、期待した回答が来たことでAIの利便性を実感し、「意外と使える」と認識するきっかけとなる。

できれば従業員は全員参加必須にして、誰も取りこぼさないような教育設計を行うべきだ。乗り遅れた人も気軽に参加できるよう、役職や部署ごとに分け、心理的安全性に配慮した形式で定期開催すると良い。

■生成AIに関する「資格・検定」を活用

さらに、生成AIに関する検定を会社負担で従業員に取得させることも、有効な取り組みの一つだ。

例えば、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）が提供するAI活用リテラシー習得のための「G検定」や、私が協議員を務める一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）による生成AIを安全に活用するための「生成AIパスポート」などが挙げられる。

こうした取り組みは、従業員のモチベーション向上や、社内における生成AIへの関心や理解の醸成にもつながる。

未経験の従業員が多い場合は特に、勉強会や研修を通じて実践的に学ぶ機会を設けることで、生成AIの活用を定着させやすくなる。

■人がやりたくない業務はAIに任せる

従業員が生成AIをなかなか使ってくれない理由の一つに、「業務での具体的な活用方法が分からない」という課題がある。

この課題を解決するには、前述の実践的な研修に加えて、他社や社内の異なる部署の活用事例を共有することが効果的だ。

例えば、「海外ブログの翻訳と要約」「業務報告書の作成」「メール文章の下書き作り」など、各部署で便利な使い方を共有することで、他の部署の従業員も自分の業務に応用できる可能性を見出せる。

特に、手間がかかる業務や繰り返し作業など、人が避けたい業務をAIに任せる例を共有すると、利便性が伝わりやすく、浸透しやすい。また、他社の生成AI導入事例を共有することで、社内の関心を高め、利用の後押しになる。

得られた情報は、社内ポータルや定例ミーティング、チャットツール、メールマガジン、ワークショップなどを活用して発信すると広まりやすい。導入担当者だけでなく、後述するアンバサダーのような役割の社員が「今週の気になるニュース」として発信するのも良い。

■「生成AIアンバサダー」を任命する

生成AIの普及には、何よりもまず利用事例だ。具体的な活用方法を共有し、社内で情報共有を歓迎する文化を築き、定着まで支援しよう。

写真＝iStock.com／mapo ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo

従業員の利用率を促進する方法の一つとして、「生成AIアンバサダー」の任命が有効だ。国内生成AIの利用率は約15％。生成AIを個人で使っていたり、情報を集めていたり、関心を持つ従業員は一部署に1人ほどいることが多い。

そこで、各部署から1、2名のメンバーを選出する。彼らをAI活用の先駆者として、生成AIアンバサダーになってもらう。

呼び名は、「切り込み隊長」「生成AI部員」でも何でも構わない。アンバサダーは、定期的な勉強会に参加し、業務に適したプロンプトや活用事例を収集・共有する役割を担う。

また、部署内の疑問や不安に対応するハブとなり、AI利用を自然に浸透させる役割を果たす。生成AIで困ったことがあった時、別部署で違うフロアの管理者に聞くよりも、同じ部署の近くの席に座っている同僚の方が聞きやすい。

■住友商事はCopilotの「チャンピオン」を任命

彼らが他部署のアンバサダーから聞いた実務で使える有効な事例を、自分の部署内でシェアすることも好循環だ。

住友商事ではCopilot（※編集部注：Microsoftが提供するAIアシスタント）を導入し、9000人の従業員が利用している（※2）。その中でも、特にCopilotを使いこなしている利用者を「チャンピオン」と名付け、名乗りを上げた50名が現場で普及を推進している。

※2 日経クロステック「住友商事は経営層肝煎りのCopilot 導入で年12億円削減、生成AIを全社で使い倒せ」

トップダウンの導入だけでは、実際の現場にAI活用が根付かないことが多いため、こうしたボトムアップのアプローチと併用すると良い。現場に密着した生成AIアンバサダーが推進することで、より実用的な形でのAI活用が定着しやすくなる。

生成AIの社内活用が進まない原因の一つは、従業員が「使わなくても業務に支障がない」と考えていることだ。新しいツールを導入しても、使用が業務評価に結びつかなければ、積極的に活用しようという意識は生まれにくい。

そこで、有効な施策の一つが人事評価にAI活用を組み込むことだ。例えば、「業務効率化にAIを活用した実績」や「AIを活用した業務改善の提案数」などを評価基準に追加する。

■AIでどの程度成果を出したか明確にする

小島舞子『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』（Gakken）

すでに一部の企業では、Copilotの活用を人事評価に加える動きがある。AIの活用が評価基準に含まれることで、従業員は「学ばないと不利になる」と考え、本気で使い始めるようになる。

ただし、社内で十分な事例共有やサポートがない中で、人事評価のみが先行すると、反感を持つ従業員が多くなるだろう。人事評価への介入は、環境が十分に整ってから検討を始めるのが望ましい。

導入時には、具体的な指標を明確にし、公平な評価基準を設けることが重要だ。単に「AIを使えば評価が上がる」とするのではなく、どの業務でどの程度の成果を出したのかを明確に可視化する仕組みが求められる。

----------

小島 舞子（こじま・まいこ）

コンサルタント

株式会社クラフター代表。北海道生まれ。早稲田大学在学中の2010年にスタートアップを共同創業し、副代表兼CTOとして30本以上のiOS／Androidアプリを開発。2016年に株式会社クラフターを設立。マーケティング特化型チャットボット「CraftChat」を開発。2022年7月、同社をマネックスグループへ売却。2023年6月には、社内資料を安全に参照できる企業向け生成AIプラットフォーム「Crew（クルー）」をリリース。現在は、一般社団法人Women AI Initiative Japan理事、一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）協議員、NPO法人Waffleの女子中高生向け開発コンテストの講師も務める。

----------

（コンサルタント 小島 舞子）