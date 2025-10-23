「勤労意欲ゼロ」で「半裸」だった変なおじさんは、取材現場で僕を容赦なく追及した

「これまで読んだなかでベスト」「100年後に残すべき傑作」「こんな衝撃的な読後感は初めて」……約30年前に愛知県で起きた中学生いじめ自殺を追った924ページの大著『see you again』への、賞賛の声が高まっている。

それとともに湧き起こっているのが「小林篤とは何者なのか？」という問いだ。齢70歳にしてこれがわずかに2作目、そして1作目ではなんと足利幼女殺人事件の冤罪を明らかにしたという、人呼んで「伝説のルポライター」の素顔は、ほとんど知られていないからだ。

いま『週刊現代』記者としてスクープを連発している野田洋人氏は、約40年前から小林氏と深い親交をもち、『see you again』でも、小林氏に頼まれて取材を手伝ううちに地元の人々に「のだきしゃ」と呼ばれて人気者になる若者として登場している。野田記者が静かに、そして熱く、小林篤とは何者なのかを明かしてくれた。

運命を大きく変えた一冊の本

大きな身体に似合わず物事に慎重で、好き嫌いがはっきりしているのに煮え切らず、大雑把に見えるが、取材となるとあり得ないほどの馬力で細部にまでこだわり続ける。そして担当編集者がいかにネジを巻こうが悲鳴を上げようが、書き始めるまで、自身が納得するまで、ひたすらに時間をかけて取材を続行する。しかし、こりゃ無理だと思えば突然、書くことを諦める。そんなときでも取材で出会った人々のエピソードを聞くと、タバコを片手に話が止まらなくなる。多くの読者が想像する職業記者とはかけ離れた人。

小林篤という人物に触れた方であれば、その独特の圧力と引力に抗おうとしても常に意識の片隅にこびりついてしまうような存在だということを理解してくださるだろう。

そんな彼に初めて出会ったのは、黒潮に囲まれた伊豆七島の三宅島だった。

当時、高校生になったばかりだった僕は、組織に依存しないで生きられる方法をひとり模索していたのだと思う。悶々としながら、家庭や学校を含め周囲の環境に反発ばかりして、孤立していた。自分の能力などたかが知れていることは承知の上、だけどなるべく好きなことだけをして生きていきたい。

できれば就職などしないで、気が向いたら見知らぬ土地へ旅に出たい。結婚や貯金、お墓などまっぴらごめんだ。若さゆえのそんな無謀な衝動に駆られて、学校をサボっては電車やバスに乗って知らない場所で降り、ひたすら一人歩くことを繰り返していた。日常から離れることで、何かのきっかけを探していたのだろう。

そんな毎日を大きく変えたのは、当時住んでいた街に新しくできた総合書店で出会った一冊の本だった。国内各地で独自の活動をする農場や民宿、酒蔵や村おこしなどに関わる団体やフリースクールなどを網羅した『もうひとつの日本地図』（野草社）。そこに書かれたいくつもの住所を書店員の目を盗んでメモし、往復ハガキを何枚もポストに投函した。戻ってきたのは一枚きり。大阪市の北部にある農場からだった。

大阪の「農場」での奴隷のような日々

夏休みを利用して、初めてのヒッチハイクに電車とバスを乗り継いでたどり着いたその「農場」は、かつて政治活動に挫折した仲間たちが共同で営んでいた。大阪府警公安部の刑事たちが張り込みを続けるその場所で僕は、自らを語らない得体の知れない大人たちや、少年院から出所したばかりの青年たちと寝食をともにすることになった。

古いスチールの二段ベッドが並ぶ薄暗い部屋で与えられたのは、寝汗をたっぷり吸い込み変色した寝床。片目に包帯を巻いた若者が「おまえの前にいた奴、ここで死んでたで」と教えてくれた。挨拶がわりに買った缶入りのおかきは、気がつけば年上の青年たちがニヤニヤ笑いながら蓋を開けて食べていた。

朝早くから牛舎や豚舎の掃除に餌やりと奴隷のようにこき使われ、食事や風呂は早い者勝ちの弱肉強食の世界。元活動家の大人たちと触れ合える時間はごくわずかで「話が違うな」と思ったが、状況が休むことを許さない。

それでも皆の嫌がる牛や豚の糞の始末を進んでやり、月齢別に違う餌の内容をいち早く覚えたので重宝された。大人たちは次第に話しかけてくれるようになり、一部の青年たちも、虐待や窃盗、傷害などの過去を語ってくれるようになった。

一人だけ、幼稚園の保母さんをしていたという20代の女性がいて、恋に落ちそうになった。彼女はなぜか廃バスの中で寝泊まりをしていた。とくに会話もなく農場周辺の野道を一緒に散歩する時間が楽しかった。ある男性からは学生時代の話を何度も聞かされた。

信じた正義と、裏切りと暴力。若き日の栄光に満ちた思い出を語った翌日、彼は農場から姿を消した。自転車の窃盗で逮捕されたらしい。しかし留置場から戻ってくると、まるでそんなことなどなかったかのように同じ話をまた僕に繰り返した。他の大人たちは僕にこう告げにきた。

「あの人な、何度も脱走してん。ほんま、しょうもないわ」

そんな奴隷がようやく一歩、階段を上がった頃のこと。大人たちに「客人」として招かれて農場にやってきた人がいた。「人間牧場」の創業者である鈴木繁夫さんだ。

『see you again』でも触れられているが、「人間牧場」とは学生運動に身を投じた鈴木さんが1970年代に仲間たちと三宅島に移住してつくり上げた、観光施設を兼ねた牧場だ。僕が鈴木さんに会った当時は、不登校児や引きこもりの青年たちを預かる宿泊施設も運営していた。

僕は鈴木さんに誘われて、三宅島を訪ねることになった。

これまで出会ったどんな人間の類型にも属さない丸裸の大人

夜に都内からフェリーで出航し、島に到着するのは朝早く。迎えの車に乗り込み、周回道路から火の山峠に向かって続く細いくねくね道を上った先に、「人間牧場」はある。そこでは、大阪の農場に比べるとずっと陽気な雰囲気の大人たちが僕を受け入れてくれた。

だが肝心の鈴木さんは不在で、誰も知り合いがいない訪問者の処遇に困った人たちは特別に、鈴木さん宅の一室に僕を居候させてくれた。そこから「人間牧場」の面々との交遊が始まるのだが、それはまた別の話。

しばらく三宅島に滞在していたある日、「人間牧場」で「メイン」と呼ばれていたスペースにいた僕は、短パン姿の大柄な人と遭遇した。その人は、僕についての情報など何も知らないはずなのに、不思議なほど自然な様子で話しかけてくれた。

島の住民の一人だろうと思ったが、他の大人とは何かが違う。これまで出会ったどんな人間の類型にも属さない丸裸の大人。

小林篤に会った最初の感想は、「あ〜こんな大人もいていいんだ」というものだった。

勤労意欲の欠片も見せない「ルポさん」

その後も、島に行くたびに彼のもとに何度も足を運ぶようになった。いつも半裸の短パン姿で、釣りをしたり、泳いだり、島内を車でドライブしたり、いい歳をした立派な大人なのに勤労意欲の欠片も見せない。

以前に人間牧場を「取材」したことで三宅島を気に入って住みついたそうで、近所の人から「ルポさん」と呼ばれていることも知っていたが、「ルポライター」という職業が何なのかも知らず、遊んでばかりいる変わったおじさんという印象しかなかった。

仕事のときの話も問わず語りで聞かされたとは思うのだが、特段に残っている記憶はない。ただ、近所の子供の作文を添削したら賞を取ったと、そのときは大威張りしていたことは覚えている。

玄関から階段を下りるとリビングのある家は、太平洋に面した崖の上にあった。庭が海水に浸食されて狭くなってきているようなので、大丈夫なのか聞くと「だって、しょうがないだろう」と、気にする素振りもない。そんな風変りな大人と過ごす時間が楽しくてしかたがなかった。

深酒はしないがお茶や珈琲も好きで、ふだんは決まった銘柄のインスタントコーヒーばかり飲んでいるのに、たまに入れてくれる本格的な珈琲は深い香味と苦味が立っていて、背伸びをしたい僕には素晴らしく美味しく感じられた。

専用の銅製の湯沸かしポットで沸騰させた湯を少し冷ましてから、挽きたての豆にゆっくりと注ぐ。雑味が出るのですべては出し切らず少量の濃縮した珈琲液をカップに入れ、そこに湯を注ぎ入れる手法だ。

そんなとき、珈琲にまつわる蘊蓄（うんちく）話が始まる。といってもどこかで聞いたような豆知識ではなく、たとえば銅の熱伝導の高さや、フィルターの角度、ネルと紙フィルターの違い、湯の温度によって味がどう変わるかなど、自身が納得したうえでの嫌みのない語りの数々に、時間を忘れる思いを何度もした。

釣りにもよく連れて行ってもらった。島の釣具店の主人から教えてもらったという単純な仕掛けは、面白いように釣れた。豪華な装備をまとった釣り人が不思議がって、どんな仕掛けを使っているのか聞きにきたこともあった。海でもよく泳いだ。ボーリングも卓球もよくやった。負けず嫌いの彼は、年齢の離れた僕を打ち負かしては喜んでいた。

取材現場で見た寡黙で孤独な姿

その後、僕は繰り返し訪ねた三宅島からは距離を置き、築地の場内市場で働いて旅費を貯め、就職しないまま日本を離れてアジア各国を1年以上かけて回った。それでも彼との縁は切れなかった。

携帯電話のない時代、帰国して実家に滞在していたら電話のベルが鳴った。久しぶりの声色を懐かしく思う暇もなく「仙台に来れるか」と言う。『see you again』でも触れられている、当時大蔵大臣だった自民党の大物政治家、三塚博の取材を手伝ってほしいというのだ。

もちろん取材などしたことがないし、政治にも興味がない。そもそも仕事中の彼を見るのも初めてだった。短パンでこそなかったが、人に会うにも色褪せた半袖シャツにジャージ姿。それでも取材現場では、顔つきや言葉づかいは島でのそれと比べて厳しかった。寡黙で、重たい荷物を抱えたまま孤独に唸っている。そんな印象を受けた。

いまで言うところの「反社会的」な人物への取材では、「ここで待っててくれ。時間までに戻らなければ警察に連絡しろ」と言われ、ビクビクしながら時計を睨んでいたことを思い出す。宮城県警四課の担当者の取材を言いつけられて一人で行くも、何も聞けずに帰ってくるという苦い経験も味わった。

それでも、取材相手から情報を聞きだしてそれを咀嚼し、記事にまとめていくという作業には魅力を感じて「僕もやってみたい」と相談した。

長男に続いて長女が生まれた際には、名前の相談もした。「楽」という文字が好きで長男にもその字をつけたという話をしたら「これでどうだい」と、紙に書かれた名前を渡された。

それは自分の想像の斜め上をいくものだったが、役所に届ける直前だったので深く考えずそのまま登録した。娘はいま、その名前のままに楽しく楽に、人生を歩んでいるようだ。

話が長くなりすぎた。小林篤との出会いは、確固たる縁となって今に繋がっている。その後、僕も記者となってさまざまな現場に出向くようになった。「やめたほうがいい、おまえには合わないよ」と言われて頭を抱えたこともあったが、30年が過ぎた今も、職業として続いている。

知らない場所で未知の人と関係を持ち、知り得なかった物事に触れること、その醍醐味は取材者でないと味わえない特権だろう。そんな世界への扉を開いてくれたのが彼だった。

ミーティングでの容赦のない追及

1994年の末、また彼に手伝いを頼まれたとき、愛知県の中学生いじめ自殺事件を取材していることは知ってはいた。だが、どのような方向性で記事を書くのかは聞いていなかった。

綿密な打ち合わせもないまま、極寒の中、僕は取材をスタートさせた。買い与えられた原付バイクに乗り、住宅地図を地区ごとに色分けして、家々をしらみ潰しに何度も訪問した。いわゆる聞き込みだが、事件が事件だけに応じてくれる人はほとんどいなかった。しかし彼は、「ダメでした」という結果を許さなかった。

「どんな話でもいい、おまえさんの感覚でいいから聞いてきて」

そう言われても、その「感覚」がどういうものなのかわからない。指針になるアドバイスもなく、取材目標も教えてくれない。彼の意図を理解できない僕の問題でもあるのだが、事件について問題意識のすり合わせがないままの取材など、うまくいくはずもない。

不甲斐ない結果しか出せず、重たい気持ちが続く毎夜のミーティングでは、きょう一日どんな人と会ったか、そのときどんな声かけをしたのか、質問に対してどのような反応があり、それをどう感じたのか……彼の追及は本当に容赦がなかった。

一般的な職業記者は、取材対象には誰もが知りたいポイントに絞った質問をして、最大公約数の当たり障りのない言葉を聞き取って記事にする。つねに時間に追われている取材者とは、そういうものだと思っていた。

しかし、想像力の範囲内のわかりやすい話からは、実は大切な部分が剥がれ落ちていて、真剣な読者が求めるものではなかった。毎夜のミーティングは苦しかったが、僕にとってためになる時間でもあった。

取材対象者が口を開くとき

その年が明けると、阪神淡路大震災が発生した。宿泊していた愛知県の細長いホテルも、揺れに揺れた。テレビで見た、燃え広がる長田区の映像が記憶に残っている。

その頃、取材中にバイクで転倒したことがあった。みぞれが降るなかを走りながら凍りついた手で地図を確認していて、マンホールにハンドルを取られたのだ。

幸い怪我はなかったが、通りかかった犬の散歩中の女性が声をかけてくれた。親切なその人は僕を家に招き、温かいお茶とタオルを出してくれた。そこは一度、話を聞きに訪ねたことがある家だった。

ひょんなことから、女性は語り出した。住んでいる地域で起こったいじめの事件が全国区のニュースになり、見知らぬ人が大勢やってきた、身勝手で無責任な噂が飛び交っている、人の悪口もたくさん聞かされる。

「知っている人が変わっていくのが怖い」

彼女はそう言って、赤の他人の僕の前で涙した。

人間はみな、他者との関係性の中で生きている。誰にでも言えること、誰にも言えないこと、家族にしか言えないこと、家族にだけは言えないこと、仲間内だけの共有事項。関係性の濃淡はつねに変化し、それぞれが抱える秘密は、有機的に連なっていく。

自死を選んだ清人のいた「世界」は、単なる中学生の世界ではなく、さまざまな世代、地域、性別のあらゆる人たちの感情と繋がりを持つものでもあった。清人を知らない人に対しても、強い関心を寄せない人に対しても、この事件をどう感じているのかと問い続けることが、結果として、僕自身の問題意識をつくり上げることになった。

ゴールのない問いを続け、ともに考える。『see you again』の著者との共同取材は、そんな時間の連続だった。その経験は、今も生きている。

野田洋人（のだ・ひろと）/1968年東京生まれ。週刊現代の事件記者としてスクープ多数。趣味は国内外の野山川海巡りと自分探し。「ワークライフバランス」という言葉が嫌いな56歳。

