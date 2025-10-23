ソフトバンク創業者の孫正義氏のルーツとは何か。38年余にわたり密着取材を続けてきた作家・井上篤夫氏の新著『一・五代目 孫正義』（実業之日本社）より、一部を紹介する――。

写真＝時事通信フォト 企業向けプレゼンテーションで話すソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（2025年2月3日、東京都千代田区の東京會舘） - 写真＝時事通信フォト

■孫正義が筆者に打ち明けたこと

この親にしてこの子あり。

ある日の夜、息子（正義）は父・三憲と車の後部座席に並んで座っていた。父の懐かしい匂いがした。車の窓ガラスに映った父の横顔に驚いた。俺もだんだん親父に似てきた。そう思ったのだろう。息子の口元が緩んだ。

かつて孫正義は私にこう打ち明けたことがある。

「今まで大概、世界中のいろんな財界、政界の大物に会いましたよ。でも、親父は、ほんとに、一番尊敬する。今でもやっぱり、そう思う。一番だ」

2024（令和6）年6月、株主総会で、あなたが尊敬している人物は誰か、と問われて、ソフトバンクグループ代表の孫正義は何人もの人物を挙げた。

「僕がまだ19歳の学生の時から可愛がってくださった、シャープの佐々木正元副社長、この方は本当に恩人として、心から尊敬しています。また、マクドナルドの藤田田さん、僕が16歳の時に会いました。尊敬しています。スティーブ・ジョブズ、彼には泣くほど感激したということで、尊敬していますし、OpenAIのサム・アルトマンも僕より随分若いですが、心から尊敬しています。イーロン・マスクもすごいですよね。ちょっとハチャメチャなところはありますが、あの革新性はすごいと思います。DeepMindのデミス・ハサビス、彼も技術的に天才ですね。というように、一人に絞るわけにはいかないのですが。ビル・ゲイツもすごく尊敬していますよ」

■「僕は一・五代目だ」

しかし、父・三憲の名は公の場で口にすることはなかった。特別な存在なのだ。

孫が父を誰よりも尊敬するのには明確な理由がある。

「集中力や負けじ魂です。世界中の誰にも負けない」

1936（昭和11）年、孫三憲は在日韓国人二世として生まれた。

ちなみに、その年の2月26日には陸軍将校兵ら約1500人が陸軍省・参謀本部・警視庁などを占拠し、首相官邸や重臣私邸などを襲撃した「二・二六事件」が起きている。

三憲は貧しい家庭を助けるために、中学を卒業するとすぐ一家の大黒柱として働き始めた。自らの力で道を拓いてきたのである。

廃品回収業で、毎日何十キロもの道をリヤカーをひいて生計を立てる母を助け、三憲はひとり立ちすると焼酎の行商でビジネスを軌道に乗せた。30代前半で両親に立派な家を建ててプレゼントし、やがてパチンコ店を兄弟で100軒あまり経営するほど成功を収めた。

その後も独自の経営モデルで幅広く事業を展開してきた。

まさに元祖「アントレプレナー（起業家）」といっていい。

文字通り「裸一貫」で事業を起こし、4人の息子を育て上げた。

孫正義は自らを形容する。

「僕は一・五代目だ」

■「勉強しろ」と言われたことは1回もない

ソフトバンクを創業した起業家ではあるが父・三憲から多くのものを受け継いでいる。事業を受け継いだ二代目ではないが、一・五代目だ。父に対する尊敬が込められている。

「僕は勉強しろと言われたこと、一回もないんです。親父からもお袋からも。そうすると、かえって自分で勉強したいと思う。自らするようになった。やっぱり兄貴がいましたからね、兄貴が足し算とか、引き算とか、字を書くことが先にできるようになる。それを見て、僕も興味が出てくる。僕も早く、そうやってわかるようになりたい。そう思いましたね」

そんな息子を見て、父は心の底から褒めちぎる。

「お前は天才だ」

そうして子どものやる気が育っていった。

「本気で褒めるわけですよ。テクニックとして褒めようとしたら、子どもは見ぬいてしまう。親父は最高で偉大な教育者だ。本気で向き合ってくれた」

■「知恵は脳みそがちぎれるほど絞れ」

困難な局面に対した時ほど三憲は真価を発揮した。焼酎の行商を始めた頃、自転車に焼酎を積み一軒一軒、訪問した。

辛くて効率が悪い。なんとか「売れる仕組み」を作れないか、脳みそがちぎれるほど考え抜いた。

親しくなったお客に「焼酎を置いてもらえないだろうか。置いてくれたら一本差し上げます」。重い焼酎を一本一本売り歩かないですむだけでなく、売れるルート作りができた。

考え抜いた結果だ。

「知恵は脳みそがちぎれるほど絞れ、そうすれば湧いてくる」

と父は何度も言った。

この体験から出た父の言葉を正義は常に実践してきた。

まだ正義が小学生の頃、父が喫茶店の経営を始めた。立地条件が悪いので、経営がうまくいくとは思わない業者はコーヒー豆を卸してくれない。

父は正義に真顔で問うた。

「どうしたらいいと思う？」

正義は答えた。

「コーヒーを無料にしたらどう？」

ガリ版でチラシを作って配った。

山小屋風の内装にした。行列のできる喫茶店になった。

写真＝iStock.com／Wako Megumi ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wako Megumi

こうして息子は物事を自分の頭で考える習慣を身に付けた。

何事も父は徹底してやる。困難な時ほど独創的なアイデアは出る。そこにはネガティブな言葉はない。常にポジティブだ。いつも父から返ってくる言葉は「それはよかばい！」

■「正しい人であれ」という願いを込めて

そしてもう一つ、在日韓国人が日本人社会で生きていくには「正しいことをやらんと（この国では）認めてもらえん」。

三憲はその強い信念を貫いてきた。

「正しい人であれ」という願いを込めて、長男、次男、三男をそれぞれ正明、正義、正憲と名付けた。四男は泰蔵。当時父が尊敬していた実業家の石坂泰三にちなんで泰三が候補に挙がったが、正義が異議を唱えた。「四男なのに三はおかしい。これで4人兄弟になった。息子たちが家の東西南北を守って、中心となる親父を守り立てるから将来も安泰だと思う。この子の役目はみんなが頑張って社会にいろんな革命を起こして形作ったところに、最後に天下泰平にして蔵にきちんと収めること。同じ読み方でも『蔵(ぞう)』としたらどうね」。かくして泰蔵と命名された。

現在、泰蔵は投資家として世界各国にいるイノベーターをサポートしつつ、子どもに創造的な教育の場を提供するなど多岐にわたる活躍で知られている。

■「親父にはかなわん」

ある時、三憲が鏡の前で自然な笑いができるように練習していた。心の底から笑顔が出てくるまで、何度も何度も。商売に笑顔は大事だ。

孫家は笑い声が絶えなかった。深刻なビジネスの時ほどユーモアをと、父は教えた。

正義も会議でオチを入れて笑いを取る。

「両親はもう朝から晩まで一所懸命に仕事をしていました。父は7人きょうだいの長男として弟や姉妹などの仕事も応援した。それを見て、僕も家族のためにがんばろうと思った。

僕が小学校二年生くらいまではね、兄弟喧嘩することもありましたけど、小学校二年を過ぎてからは一回も喧嘩したことないです」

正義は言う。

笑顔は人々を幸せにすることを三憲は身をもって証明してきた。

それぞれ実業家として成功を遂げた4人兄弟が商売の話になると口を揃えて言う。

「親父にはかなわん」

ソフトバンクグループ創業時から今日まで、正義は事あるごとに父の声を聞きたくて電話をした。

井上篤夫『一・五代目 孫正義』（実業之日本社）

父はソフトバンクグループのことを誰よりも熟知していると自負する。むろんアーム（半導体設計会社）のことも。

「ビジネスはみんなが喜んでくれたら嬉しいな」

ソフトバンクグループの経営理念は「情報革命で人々を幸せに」である。

孫正義は言う。

「父は最大の理解者です。応援者でもある」

子ども時代に父から何度も何度も言われてきた。

「お前は天才だ。世界一になれる」

井上 篤夫（いのうえ・あつお）

作家

1986年にビル・ゲイツ（マイクロソフト創業者）、テッド・ターナー（CNN創業者）を単独取材した。1987年、孫正義を初インタビュー、以来30年以上にわたって密着取材を続けている。深く鋭い洞察力には定評がある。著書に『フルベッキ伝』（国書刊行会）日本英学史学会 豊田實賞受賞、『志高く 孫正義正伝 決定版』（実業之日本社）はベストセラーになり英語・韓国語に翻訳された。『志高く 孫正義正伝 新版』（実業之日本社文庫）、『事を成す 孫正義の新30年ビジョン』（実業之日本社）、『とことん 孫正義物語』（フレーベル館）、『ポリティカル・セックスアピール 米大統領とハリウッド』（新潮新書）、『素晴らしき哉、フランク・キャプラ』（集英社新書）ほか。訳書に『マタ・ハリ伝 100年目の真実』（えにし書房）、『今日という日は贈りもの』（角川文庫）、『マリリン・モンロー 魂のかけら』（青幻舎）、『ミシェル・オバマ 愛が生んだ奇跡』（アートデイズ）などがある。

（作家 井上 篤夫）