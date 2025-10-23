「取材」が「生活」を侵食する…伝説のルポライター・小林篤が30年間背負い続けた「壮絶な呪縛」と「禁断の続編」

「これまで読んだなかでベスト」「100年後に残すべき傑作」「こんな衝撃的な読後感は初めて」……約30年前に愛知県で起きた中学生いじめ自殺を追った924ページの大著『see you again』への、賞賛の声が高まっている。それとともに湧き起こっているのが「小林篤とは何者なのか？」という問いだ。齢70歳にしてこれがわずかに2作目、そして1作目ではなんと足利幼女殺人事件の冤罪を明らかにしたという、人呼んで「伝説のルポライター」の素顔は、ほとんど知られていないからだ。

いま『週刊現代』記者としてスクープを連発している野田洋人氏は、約40年前から小林氏と深い親交をもち、『see you again』でも、小林氏に頼まれて取材を手伝ううちに地元の人々に「のだきしゃ」と呼ばれて人気者になる若者として登場している。前篇に続いて野田記者が、小林篤とは何者なのか、彼にとって「取材をする」とはいかなる行為なのかを明かしてくれた。

前編記事『「勤労意欲ゼロ」で「半裸」だった変なおじさんは、取材現場で僕を容赦なく追及した』より続く。

いじめられた記憶と、記憶になかったこと

この作品の内容については、『現代ビジネス』でもすでに多くの人たちがくわしく述べているので僕があらためて記すまでもないだろうが、一つだけ、思い出したことがあった。

僕の子供時代にも、いじめはあった。する側でもされる側でもあった。つねに転校生だった僕は、兵庫県の小学校では、年上の二人組に組み伏せられ砂場の砂を口に入れられたこともあった。理由ははっきり覚えていないが、転校生はつねに目をつけられる。関東から越してきて、関西弁を話せなかったことも原因の一つだったと思う。彼らの目から逃れる日々が続いた。担任の先生からは「あんた、何言っているかわからへん。言葉を覚えなさい」と、いま振り返ればひどい文言を投げつけられた。

そのあと関東の学校に戻ると、今度は「関西からの転校生」というレッテルを貼られる。それでも月に一度、住んでいる街からできるだけ離れた床屋に自転車で一緒にいく友達がいた。だが、後になってその彼に、こう告白された。

「野田さんに無視されるとクラス中が無視してきて、つらかった」

当時の僕はおそらく、同級生たちとは精神的に距離があったのだろう、あだ名ではなく「野田さん」と呼ばれていた。感受性が人一倍強いその頃、僕には彼を無視した記憶はなかったが、彼がそうと認識したのなら、彼が絶対的に正しい。僕はただ頭を下げて謝ることしかできなかった。

中学生が生き抜かなくてはならない息苦しい世界

精神的には未熟だが、肉体は日増しに成長し、さらに自らの所属する「世界」が日々拡大していく。だから中学生は精神のバランスをとることが難しい。

僕もそうだった。異性の視線への意識、先輩への恐れ、初めて入った喫茶店、街に出れば遭遇する他校生との軋轢。いつも肩に力が入っていた。「世界」の大半は学校に属するもので構成され、そこから逃げることはできなかった。

教育されるべき存在と社会からみなされている彼らは、偏差値や内申点などを一方的に押しつけられ、生真面目であるほど、他者との比較の中でしか自分の価値を認めることができなくなる。多忙を絵に描いたような日々を送る教師たちは、一人一人の子供の内面に手を差し伸べることもできず、きれいごとの標語のような現実味のない規範を子供たちに押しつける。

そんな歪（いびつ）な世界は息苦しい。それでも子供たちは、懸命に「世界」と折り合いをつけようとしている。溜まったストレスの吐け口は、自分に向かい、あるいは自分より弱い者に向けられる。そんな年月を、誰もが生き抜かなければならなかった。

読者の誰もが、登場人物である

自分が何者かを規定することもできない彼らの中に入り、小林篤は、時間をかけて、関係をつくり上げてきた。それは一過性のものではなく、何年もの間、何度も反芻を繰り返し、ときに立ち止まりながら、他者にも自分にも問いかけを続けることでつくったものだ。

求めている答えは決して得られないことは知っている。それでもなお信念に従ったその行為は、事象を客観視すべき取材者の枠を大きく外れ、出会った人たちの人生を巻き込んで、小林自身の生き様そのものをも変質させていった。

壮絶ないじめにより中2で自死を選んだ清人、その家族、いじめの首謀者や加害者たち、教師たち、自責の念をその後の人生においても引きずっている傍観者たち。彼らの誰もが、読者にとっては過去の自分であり、現在の、あるいは未来の自分でもあるのだ。

おそらく誰もが本作品を通じて、他者ではない自分自身と向き合うことになる。誰もがここに描かれている「世界」の登場人物であり、誰にとってもこれは遠い日の出来事ではないのだ。そんな気づきを与えてくれた本作には感謝しかない。

「取材」と「生活」を切り離すことをやめてしまったらどうなるか

長尺なだけでなく、著者自身の苦悩や息づかいまでが生々しく感じられる本作は、とくに自分は実際の取材とその後の経緯を知っているだけに、胸を押し潰されるような感覚にとらわれて、なかなか読み進めることができなかった。

何事もこだわりが過ぎると執着になるが、著者は執着を通り越し、ときに取材の域をとうに越えて、自身の生活に取材対象者の感情をも取り込んでしまった。

「取材」という行為と日々の生活とを切り離すことをやめてしまったとき、取材者は他者の人生をも背負うことになる。対象を理解したい、知りたいと希求すればするほど、蜘蛛の巣のような感情のひだは数を増し、相手はおろか自分自身もがそれに囚われてしまうことになる。

それでも、他者に対する関心が強すぎる著者は、自身が納得するまで綱渡りの関係を続けた。どんな物事でも、善悪を判断することは簡単ではない。

それは他者の行為だけでなく内面にも入り込み、自身の内面をもかえりみながら真剣に向き合う作業を通してのみ、可能になるのだと思う。

しかしその作業によって、他者の消化できない大きな苦悩をも取り込むことになるのだ。

著者を解き放つ「禁断の完結編」

そんな著者の人生劇場があますところなく展開されているのがこの本なのだと思う。もちろんあらゆるフィクションにもノンフィクションにも著者の思いは反映されるが、これは30年におよぶ著者と彼を巡る生きた人間たちとの連続した時間の集積体でもある。

時間とは、細分化すれば一瞬一瞬の点でしかない。点の連なりが線となり、やがて面となり、さらに積み重なって分厚い層をなす。見た目にも長大なこの作品には、それだけの長い時間の経過が必要だったのだ。

願わくば、小林さんが自らを縛りつけた呪縛からほんの少しでも解き放たれてほしい。自分にとって大切な人が、真心から自分に求めるような毎日を送ってほしい。

そのためには、禁断の完結編を完成させることが必須であるのかもしれない。きっと次作では、著者のみならず清人に関係する誰もが解き放たれる希望が満ち溢れるのだろう。

出会いは不思議だ。そして、時の流れというものは多くの感情を与えてくれる。次作を早く読みたいような、まだしばらくはお腹いっぱいで読みたくないような……。

そんなこんなで、僕の感想文を終えることにする。あらためて読み返しても「書評」と呼べるものにはならなかった。それでもここまでおつきあいいただいた方々、ありがとうございました。

野田洋人（のだ・ひろと）/1968年東京生まれ。週刊現代の事件記者としてスクープ多数。趣味は国内外の野山川海巡りと自分探し。「ワークライフバランス」という言葉が嫌いな56歳。

「奴隷」のような日々を送った記者が明かす…「伝説のルポライター」小林篤が「容赦のない追及」を続けた「地獄」の現場