ディズニー『ズートピア2』三角関係の予感？新キャラ・パウバート登場でジュディ＆ニックの絆が試される最新映像
ディズニーの名作アニメーション『ズートピア』の最新作『ズートピア2』（12月5日公開）より、新キャラクターが登場する日本版本予告が解禁となった。
【動画】ディズニー『ズートピア2』日本版本予告
動物たちが人間のように暮らす夢の都市〈ズートピア〉を舞台に、多彩なキャラクターたちが織りなすドラマチックかつミステリアスな物語が展開される本作。頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックは、憧れだった捜査官のバディとして、さまざまな事件に挑んでいた。
ある日、ボゴ署長から指名手配犯であるヘビのゲイリーを探し出す任務を任されたジュディとニック。哺乳類しかいないはずのズートピアに爬虫類のヘビがいるはずがないと半信半疑だったが、ドレスアップして潜入したズートピアの有力者が集うパーティーで突如ヘビのゲイリーが現れたことで事態は一変。なぜヘビたちは街から消えたのか…？ゲイリーの目的とは…？ふたりはズートピア誕生に隠された最大の謎に巻き込まれていく。
新たに解禁となった映像では、パーティー会場でジュディの前に現れる新キャラクター・パウバートの姿も。パウバートはズートピア創設者一族出身で、柔和で社交的なオオヤマネコの御曹司。前作でズートピアを救ったジュディのファンを自称しており、世界をより良くしたいというジュディの想いに共感し捜査への協力を申し出る。このパウバートがジュディとニックの関係性にどう影響するのか、またわずかだがせりふも収めれており、その声の正体（日本版声優）が誰なのかにも注目だ。
素早い動きで逃亡するヘビのゲイリーを追って、また自らも追われる身となりながらズートピアの新たな場所へ導かれるジュディとニック。ズートピアの“陰謀論”を語る、行動力とエネルギーに満ちたビーバーの配信者ニブルズや何やら意味深な言葉を残すトカゲのヘイスースらも登場し、ズートピア中を巻き込んだ大騒動となっていく様子が収めれている。
ズートピア最大の謎を前に「命をかける必要はない。」というニックに対し、「誰かがやらないと世界は変わらない。」と決意するジュディ。崩れ行く建物と共に引き裂かれるジュディとニックの姿もあり、ふたりの絆がこれまで以上に試さることを予感させる。
【動画】ディズニー『ズートピア2』日本版本予告
動物たちが人間のように暮らす夢の都市〈ズートピア〉を舞台に、多彩なキャラクターたちが織りなすドラマチックかつミステリアスな物語が展開される本作。頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックは、憧れだった捜査官のバディとして、さまざまな事件に挑んでいた。
新たに解禁となった映像では、パーティー会場でジュディの前に現れる新キャラクター・パウバートの姿も。パウバートはズートピア創設者一族出身で、柔和で社交的なオオヤマネコの御曹司。前作でズートピアを救ったジュディのファンを自称しており、世界をより良くしたいというジュディの想いに共感し捜査への協力を申し出る。このパウバートがジュディとニックの関係性にどう影響するのか、またわずかだがせりふも収めれており、その声の正体（日本版声優）が誰なのかにも注目だ。
素早い動きで逃亡するヘビのゲイリーを追って、また自らも追われる身となりながらズートピアの新たな場所へ導かれるジュディとニック。ズートピアの“陰謀論”を語る、行動力とエネルギーに満ちたビーバーの配信者ニブルズや何やら意味深な言葉を残すトカゲのヘイスースらも登場し、ズートピア中を巻き込んだ大騒動となっていく様子が収めれている。
ズートピア最大の謎を前に「命をかける必要はない。」というニックに対し、「誰かがやらないと世界は変わらない。」と決意するジュディ。崩れ行く建物と共に引き裂かれるジュディとニックの姿もあり、ふたりの絆がこれまで以上に試さることを予感させる。