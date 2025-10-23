この秋イチオシの「つくりおき」は？ 今井真実さん＆脇 雅世さんのレシピを公開

この秋の副菜はこれで決まり……！



「あと1品欲しい」「野菜が足りない」というときに、あると助かるつくりおき。

『きょうの料理』11月号では、今井真実さんと脇雅世さんが、この秋イチオシのおかずとつくりおきを紹介しています。今回はその中からつくりおきレシピを2品、「れんこん南蛮」と「きのこのマリネ」をお届けします。

『きょうの料理』11月号より

れんこん南蛮【今井真実さんレシピ】

れんこん南蛮

れんこんはちょっと厚めが大正解。

ピリ辛の南蛮酢がしみた部分と、中心の甘みとのバランスが絶妙です。

材料（つくりやすい分量）

れんこん…200g

A （ねぎ（みじん切り）…10g しょうゆ・砂糖…各大さじ2 米酢…大さじ1と1/2 赤とうがらし（小口切り）…適量）

●小麦粉・米油（またはサラダ油）



◎480kcal（全量） ◎塩分5.4g（全量） ◎15分＊

＊粗熱を取る時間は除く。

1 れんこんはよく洗って皮ごと8mm厚さの輪切りにし、小麦粉大さじ2をまぶす。

2 フライパンに米油大さじ2を中火で熱して1を入れ、両面をカリッと焼く。油をきり、清潔な耐熱の保存容器に入れる。

3 フライパンの油を拭いてAを入れ、中火でひと煮立ちさせる。2に回しかけ、粗熱を取って味をなじませる。

【保存】冷蔵庫で5～6日間教えてくれた人

今井真実（いまい・まみ）

料理研究家。簡単ながらも家族に喜ばれる工夫を盛り込んだ、苦行にならないごはんづくりを提案。どこか懐かしくも新しい家庭料理のレシピと、感性豊かな文章にファンが多い。

きのこのマリネ【脇 雅世さんレシピ】

きのこのマリネ

ちょうどいい塩梅の酸っぱさが、食欲をそそります。

たまねぎが食感のアクセントに。

材料（つくりやすい分量）

えのきだけ…1袋（150ｇ）

しめじ…1パック（100ｇ）

生しいたけ…1パック（75ｇ）

たまねぎ…1/4コ（50ｇ）

A （サラダ油・酢…各大さじ1と1/2 塩…小さじ1/2）

●塩



◎290kcal（全量） ◎塩分3.0g（全量） ◎15分＊

＊粗熱を取る時間は除く。

1 えのきは根元を切り落とし、長さを半分に切って下半分は手でほぐす。しめじは根元を切り落としてほぐす。しいたけは石づきを切り落とし、5mm厚さに切る。たまねぎは薄切りにする。Aは混ぜ合わせる。

2 鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩少々を加えてしいたけ、しめじ、えのきの順にそれぞれ1～2分間ゆでて引き上げ、湯をきってボウルに入れる。

3 ボウルにたまねぎとAを加えて混ぜ合わせ、粗熱が取れるまでおく。

【保存】清潔な保存容器に入れて、冷蔵庫で4～5日間教えてくれた人

脇 雅世（わき・まさよ）

料理研究家。フランス仕込みのセンスをいかし、主婦ならではのアイデアあふれる家庭料理を提案。現在は子どもたちも独立し、夫と二人暮らし。健康面を意識したシンプルなレシピも人気。

■NHKテキスト『きょうの料理』2025年11月号より抜粋

■撮影・川上朋子（れんこん南蛮）、野口健志（きのこのマリネ）／スタイリング・久保百合子