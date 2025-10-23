この秋イチオシの「つくりおき」は？ 今井真実さん＆脇 雅世さんのレシピを公開
この秋の副菜はこれで決まり……！
「あと1品欲しい」「野菜が足りない」というときに、あると助かるつくりおき。
『きょうの料理』11月号では、今井真実さんと脇雅世さんが、この秋イチオシのおかずとつくりおきを紹介しています。今回はその中からつくりおきレシピを2品、「れんこん南蛮」と「きのこのマリネ」をお届けします。
れんこん南蛮【今井真実さんレシピ】
れんこん南蛮
れんこんはちょっと厚めが大正解。
ピリ辛の南蛮酢がしみた部分と、中心の甘みとのバランスが絶妙です。
れんこん…200g
A （ねぎ（みじん切り）…10g しょうゆ・砂糖…各大さじ2 米酢…大さじ1と1/2 赤とうがらし（小口切り）…適量）
●小麦粉・米油（またはサラダ油）
◎480kcal（全量） ◎塩分5.4g（全量） ◎15分＊
＊粗熱を取る時間は除く。
1 れんこんはよく洗って皮ごと8mm厚さの輪切りにし、小麦粉大さじ2をまぶす。
2 フライパンに米油大さじ2を中火で熱して1を入れ、両面をカリッと焼く。油をきり、清潔な耐熱の保存容器に入れる。
3 フライパンの油を拭いてAを入れ、中火でひと煮立ちさせる。2に回しかけ、粗熱を取って味をなじませる。【保存】冷蔵庫で5～6日間
教えてくれた人
今井真実（いまい・まみ）
料理研究家。簡単ながらも家族に喜ばれる工夫を盛り込んだ、苦行にならないごはんづくりを提案。どこか懐かしくも新しい家庭料理のレシピと、感性豊かな文章にファンが多い。
きのこのマリネ【脇 雅世さんレシピ】
きのこのマリネ
ちょうどいい塩梅の酸っぱさが、食欲をそそります。
たまねぎが食感のアクセントに。
えのきだけ…1袋（150ｇ）
しめじ…1パック（100ｇ）
生しいたけ…1パック（75ｇ）
たまねぎ…1/4コ（50ｇ）
A （サラダ油・酢…各大さじ1と1/2 塩…小さじ1/2）
●塩
◎290kcal（全量） ◎塩分3.0g（全量） ◎15分＊
＊粗熱を取る時間は除く。
1 えのきは根元を切り落とし、長さを半分に切って下半分は手でほぐす。しめじは根元を切り落としてほぐす。しいたけは石づきを切り落とし、5mm厚さに切る。たまねぎは薄切りにする。Aは混ぜ合わせる。
2 鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩少々を加えてしいたけ、しめじ、えのきの順にそれぞれ1～2分間ゆでて引き上げ、湯をきってボウルに入れる。
3 ボウルにたまねぎとAを加えて混ぜ合わせ、粗熱が取れるまでおく。【保存】清潔な保存容器に入れて、冷蔵庫で4～5日間
教えてくれた人
脇 雅世（わき・まさよ）
料理研究家。フランス仕込みのセンスをいかし、主婦ならではのアイデアあふれる家庭料理を提案。現在は子どもたちも独立し、夫と二人暮らし。健康面を意識したシンプルなレシピも人気。
■NHKテキスト『きょうの料理』2025年11月号より抜粋
■撮影・川上朋子（れんこん南蛮）、野口健志（きのこのマリネ）／スタイリング・久保百合子