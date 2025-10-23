鼻をほじる江沢民にどよめく記者…10年前の中国「抗日戦戦勝パレード」で目撃した「違和感」

9月に北京で行われた「抗日戦戦勝80周年パレード」

先月はじめ9月3日にあの北京の天安門広場で執り行われた、あの興行ご覧になれ

られました？「抗日戦戦勝80周年」と銘打ったいちびった軍事パレード。あの

集まった面々の悪趣味な事。首魁が中国共産党の習近平現総書記、脇を固めたのが、今もウクライナの民の頭上に爆弾の雨を降らせ続けるロシアのプーチンこれまた終身大統領に北朝鮮の独裁者3代目これまたまた終身朝鮮労働党総書記サマや。まるでトリオ漫才見てるようやありまへんか。

その後ろに並ばされた、その他大勢のパキスタンやのイランやのミャンマーやの、国家元首は北朝鮮以下の扱いで、恥ずかしないんやろか？ そのうち何か国が「抗日戦」とやらを戦ったの？ そもそも仕切っていた中国共産党ですらやで、中華人民共和国建国宣言そのものが1949年10月1日で80年経ってないやん。ほんま、けったいやんけ。

10年前「70周年パレード」のデジャブ

しかし、実は不肖・宮嶋、このなんちゃって戦勝記念軍事パレード取材しとったのである。ただし、ただしやでぇ、これら写真は10年前の70周年の時やったのである。まるで「デジャブ」やで。それほど、独裁者は毎回、どこでも似たような興行打ちつづけとるのである。この中国共産党政府の仕切る「なんちゃって戦勝記念」興行も毎度、怪しげな奴らが集う無茶ぶりや。見たってみい。10年前は習近平の脇を固めていたプーチンはおんなじやが、北朝鮮の3代目に代わってその南の韓国の当時のパククネ大統領や。日韓関係を「被害者と加害者の関係は100万年たっても変わらない」とこきながら自身はワイロや職権乱用で韓国国民から弾効訴追されたあげく逮捕され、懲役20年食らいよった犯罪者が恥知らずにも「戦勝国」の大統領を名乗っていたのである。

いやいや、そもそもおかしいやろ。韓国やで、北朝鮮と同じく当時の70年前も北朝鮮と同じく日本の統治下で敗戦国側やで。それもこの女の父親は朴正熙（パクチョンヒ）これまた韓国の大統領やったんやで。この父親はなんと帝国陸軍士官学校出身や。つまり日本人と同じように満州国軍と日本の陸軍士官学校を自らの意志で入学し卒業後は「日本人」高木中尉として関東軍に配属されとったんやで。よくぞまあ満州に侵攻したソ連軍に捕まらんかったもんやで。その娘がなんで戦勝国側とこいて、中国共産党総書記の隣でいちびっとんたんやろか？ ようは習近平は「戦勝国」扱いでなく、単に日本への嫌がらせと、国際社会で日本を貶めるためだけのために、韓国の犯罪者大統領を呼びつけよっただけなのである。ホンマ呼ぶ方も呼ぶ方やが呼ばれてホイホイ北京までやってくる方もとんだ道化や。

さらにもっとけったいなのは同じく韓国人でもあり、当時、国連事務総長やったパンギムンも習近平と並んで出席しとんのである。そやそや、左端で目立たんようにしとるしなびたおっさんがその「国連事務総長」サマや。平等中立であるべきの国連事務総長がやでぇ、中国が一方的に「戦勝」とこく「軍事パレード」に堂々と出席しとるのである。日本はこんな奴が事務総長選挙に立候補した時も推薦するお人よし丸出しやったけど。まあもともと国連事務総長を韓国の大統領選の足がかりするだけやったから、反日イベントに出て韓国国民に名を売るつもりやったのである。事実、この次の韓国の大統領選には立候補したものの、国連以上にドロドロの韓国の大統領府にびびって、途中で降りよったのである。こんな奴のおかげでいまや国連の権威は地に落ち、ロシアによるウクライナ侵攻で繰り返される戦争犯罪弾劾にしろ、弾道ミサイル発射し続ける北朝鮮への経済制裁でも、中国による南シナ海不当実効支配なんかも、あいつらにとっちゃあ「カエルのツラにション便」や。

江沢民の登場にどよめく記者席

10年前は、さらにすぐ右には中国の「反日」の旗振り役やった江沢民、元総書記サマまで控える。わしら、江沢民元総書記は習近平によりとっくに粛清、消されていると思うてたから、記者席からどよめきがおこったほどや。しかし……習近平もサプライズのつもりで、消さずに生かせておいた元総書記を「反日」のシンボルとして引っ張り出し、おんどれの度量の大きさを人民に誇示したかったんやろうけど、見事裏目に出よった。

かっての「反日」のシンボルも10年前にはすでにボケはじめ、隣の習近平もモロ迷惑顔や。隣のプーチン大統領も中国語は分らず、手持無沙汰である。時には江沢民元総書記サマも天安門で人民見下ろしながら鼻くそホジホジし始めるに至ってはもはや手遅れであった。しかし、この写真は当時からどこのメディアも江沢民サマいや中国共産党に「忖度」したのか、一切使われることはなかった。今回は「現代ビジネス」ご覧になってる方々だけへの特別サービスである。

もうひとつちなみにや、この「抗日戦戦勝記念」別名「世界反ファシズム戦争勝利」とも銘打ってるけど、いまやその中朝露こそファシズムまっしぐらやんけ。ほんまトリオ漫才というより下手なコントなみにずっこけるやろ。

パレードもえっぐいやろ。今回も10年前も。そもそもナチスが流行らせた「グース・ステップ」（膝を曲げない行進）いまだやってるのは、これまた中朝露くらいやで。反ファシズムとこきながら、外交、国内政策と人民弾圧、他国への侵略に軍事独裁に見かけまで、こいつらの国はファシズムそのもんやんけ。北朝鮮に至っては、プラス世襲やないか。

張りぼてかもしれんが、核弾頭搭載でける大陸間弾道ミサイルまで見せびらかして、広島、長崎の被爆者の叫びに耳を貸すどころか、「日本人は被害者ヅラする」なとばかりに、鼻で笑うとるはずやで。

パレードに覚えた違和感

しかし……何か、このパレード、違和感覚えまへんか？ 八路軍（共産軍）のベテラン（退役軍人）のカッコしたお年寄りもおかしないかあ？ 中国大陸で日本軍が主に戦っていたのは八路軍でなく現台湾政府の中華民国軍や。あの文化大革命でナチス以上に人民を殺したと言われる毛沢東ですら、「日本軍のおかげで八路軍は勝利した」と中国の教科書には出てないが「毛沢東語録」にはかつて載っていたくらいや。それがしらじらしい糊の効いた人民服に身を包んでやで、この時で70周年やから、みんな90歳以上のはずやで。なんや若すぎんのとちゃう？ ていうか、品が良すぎるというかあ……台車に貼り付けられたレリーフもしらじらしいでぇ。なんやみんな薬打たれた木偶みたいやんか。

それに特に女性兵士、北朝鮮の喜び組みたいに、なぜか同じ顔だち、同じ髪型、同じ体形の若い美人が粒ぞろいや。じつはこれ、のちに判明したんやが、モデルや女子大生かき集め、小銃持たせて行進の訓練急ごしらえでやった「なんちゃって女性兵士」やて。

そこまでやるのが中国共産党や。もう国民党軍なんか完全無かったことにして、いまや、手柄横取りで国連の安保理（安全保障理事会）の常任理事国やで。えっぐいのう。さらにそれを正当化するため、歴史まで捏造や。しかしこれが武力を背景とした外交やろ。他国の利益より自国ファーストで自国の利益を優先し、自国民の安全、財産を守るのが政治家の本来の仕事のはずや。それが日本の今までの政治家みたいに「隣国も世界もみんな仲よく、平等に」と世界中にゼニばらまきつづけた成れの果てが今の日本やんけ。いまや核兵器で武装した隣国３つに囲まれ、敵国どころか、世界中からもなめられっぱなしや。

進む「中国共産党化」

不肖・宮嶋はこの10年前の「戦勝記念軍事パレード」を取材したのを最後に中国大陸に足を踏み入れていない。

そのかわり、28年前にはすでに英国から中国に返還されたものの、かろうじて、民主主義が生きていた香港には度々訪れ、6年前から中国共産党政府に対する反政府運動いわゆる「雨傘運動」をきっかけにし、暴動、内戦寸前までに発展したものの、その天王山ともいえる「香港理工大学攻防戦」まで取材していた。当時の香港は先述の通り、かろうじて「民主主義」が息づいていた証拠に、こんな不肖・宮嶋がカメラとガスマスク担いで香港に入境しても当局から何ーんも言われず、取材できたのである。それがまあ、とうとう、2020年、あらゆる反政府活動を非合法化し、最悪終身刑まで処せられる、またそれらは「国外の外国人にまで適用される」「国家安全維持法」が香港の行政府でなく、北京で習近平の鶴の一声……やと思う、で発令、これにより中国政府から「50年は保証する」と約束された香港の高度な自治を認めた「一国二制度」はわずか23年で崩壊、次はウィグル、チベット自治区での「民族浄化」と宗教をも禁じた「中国共産党化」の進行、さらに台湾と沖縄まで支配下に入りつつあるとまで言われている。

この「中国国家」の「安全」を「維持」するために、本国では民主化活動家は選挙に当選した政治家から親日家のアグネス・チョー氏まで次々逮捕、投獄され、香港で5年前までは、普通に見られた反中国共産党デモも、もはやほんとんど見られなくなった。というか、やろうとしただけでも、ぱくられ（逮捕され）てまうのである。その後大陸で死ぬまで獄につながれてまうとなったら、そりゃあ、デモもできん。そんな香港の民主化運動の闘争と終焉を写真集まで出版し、写真展まで開催してしもうたのである。この不肖・宮嶋が、東京でやが。新宿のニコン・サロンで開催された写真展では、香港の民主化活動家も訪れては、香港理工大学攻防戦の作品を見上げ涙を抑えきれなくなった姿もたびたび見られたくらいである。写真集もようけ買うてくださり、「光復香港」と描かれた黒い革命旗を手渡されては、こう忠告してくださった。「中国大陸」はおろか「香港」にも今後は絶対足を踏み入れないように。と。万一、入境できても、2度と日本に帰国できなくなる、と。

中国各地で拘束される日本人

香港の活動家のいうことを実証するように、中国各地で次々と日本人商社マンが、スパイの罪を着せられ、大陸の不潔で暗い獄中に今もつながれたままである。また街頭で日本人だと中国人にばれたら、女性や子供まで凶刃に襲われ、その中国人犯人がたとえ捕まっても、暗黒裁判でその動機が明らかにされることもなく、消されるしまつである。そのくせ中国共産党スポークスマンは国際社会でしらじらしくも「中国は安全……」とうそぶくしまつや。日本政府もそれが大嘘と知りながら、ウクライナ入国には我々メディアに対してもレベル3の「渡航中止勧告」をだしながら、中国渡航には「注意無し」や。そのくせ在中国日本大使館や領事館は在留邦人に対しては外出を控え、街頭で日本語を話さないよう注意する始末である。特にこの「抗日戦戦勝記念行事」の期間はと。

現在この時期に中国は純国産ととこく第3の空母「福建」が台湾と尖閣諸島近海をとおり、西太平洋上で、アメリカの原子力空母だけしか装備されていなかった「電磁カタパルト」を使った戦闘機発艦訓練を始め、つぎの空母は「国産の原子力空母」と息まくばかり、それとタイミングを合わせたように、中国国内では共産党が薦める「南京写真館」や「731」などの「反日映画」が封切られ「南京大虐殺の犠牲になった中国人は30万人」やの「日本人の残虐性」を既成事実化させるのに、必死で、まあ、それを見た人民は既定路線通り「反日感情」を盛り立て、習近平独裁体制強化にも一役買うしまつである。そんなに嫌いやったら、日本になんか来んでもええのに、中国人観光客は円安日本に大挙押しかけ、スパイ防止法ひとつ制定できない日本の銀座や京都や湘南では大声で中国語を話しながら、通りをかっ歩し、やりたい放題や。高市早苗新首相にはそこんとこ期待したいが、このままじゃあ日本列島は中国人の保養所と化し、日本人は中国人が棲むタワマンを見上げ、ため息をつくばかりになるであろう。

写真はすべて著者撮影

