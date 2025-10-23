”サクッ”より”しっとり”がフィンランドならでは！週末北欧部が教える「アップルパイ」レシピ

皆さんが、レシピに残したい「ずっと食べたい味」はなんですか？

「私……いつかここに住みたい……！」

20歳で初めて訪れたフィンランドに一目惚れし、北欧音楽会社→人材会社→寿司職人という異色の経歴を経て夢だったフィンランドへの移住を果たした、シリーズ累計13万部突破『北欧こじらせ日記』の著者・週末北欧部chikaさん。

「『食べること』は、人生でもっとも身近で、ずっと続いていく小さな楽しみだ」

そのように語るchikaさん初のグルメレシピエッセイ本『Tasty！ 日刊ごちそう通信 食べることを愛してやまない私が出会った 世界のレシピとおいしいものたち365』（世界文化社）には、フィンランドに恋焦がれていた頃から実際に現地で暮らす今までの間にchikaさんが出会った世界各国の「おいしい！」が、マンガやエッセイとともにたっぷり紹介されています。

FRaU webでは、全4回にわたって“秋にぴったりなフィンランドレシピ”を本書から一部抜粋する形でご紹介。3回目の本記事では、フィンランドならではの「しっとりしたアップルパイ」レシピをお届けします。

秋のアップルパイ

お好みでバニラソースやバニラアイスを添えてスペシャルに。

⚫︎材料（直径24cmのパイ皿1台分）

生地

・バター … 200ｇ

・砂糖 …100ｇ

・薄力粉 …180ｇ

・ベーキングパウダー … 小さじ1

・バニラシュガー … 小さじ1

・牛乳 …75ml

・卵 …1個

フィリング

・りんご … 2個

・シナモン … 適量

作り方

1．生地

（1）バターを溶かし、砂糖と薄力粉を加えて混ぜる。ここから約60gを取り分けて、後でトッピングのクランブルとして使用する。

（2）残りの生地にベーキングパウダー、バニラシュガー、牛乳、卵を加えてよく混ぜる。

（3）24cmのパイ皿にバター（分量外）を塗り、生地を流し入れる。

2．フィリング

（1）りんごの芯を取り除いて薄切りにし、生地の上に並べる。

（2）上からシナモンを振り、取り分けた生地をクランブルとして小さくちぎりながら散らす。

3．焼く

200℃に予熱したオーブンで30分焼く。

