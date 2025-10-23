初デート前日！男性の期待値をMAXに高めるLINEテク９パターン
初デートの前日は誰もがドキドキして過ごすもの。オシャレの準備に専念するのもいいですが、LINEで一言メッセージを送るだけで、男性のドキドキを「ワクワク」に変えることができそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性123名に聞いたアンケートを参考に、「初デート前日！男性の期待値をMAXに高めるLINEテク」をご紹介します。
【１】「デート、いよいよ明日ですよね」とさりげなく日程を確認する
「よかった、ちゃんと覚えていてくれた、と安心します」（20代男性）というように、デート前日に「明日の予定」を確認するLINEを送ると、男性をホッとさせられるようです。返信が来たら「楽しみです」と一言戻すと、期待感をさらにあおることができるでしょう。
【２】あえて無言で「（ハートマーク）」を連打し、未知数の期待感をあおる
「想像するとヤバい。明日何が起きるんだよぉぉぉ！と興奮します」（20代男性）というように、「ハート」の絵文字で好意をほのめかすのも、男性の想像力を大いに掻き立てるようです。あえて言葉を使わないからこそ、ミステリアスな期待感をあおることができそうです。
【３】「楽しい思い出いっぱい作ろうね」と幸せな未来を予感させる
「前日から感動でヤバい。絶対思い出の一日にしてみせると心に誓います」（20代男性）というように、将来を見据えたうえでの「楽しい思い出」を意識させることで、男性に使命感を与える方法です。やや芝居がかった一言ですが、それだけにインパクトは大きいかもしれません。
【４】「ヤバいww高まってきたwww」と冗談混じりにテンションを上げる
「笑えるセリフのほうがリラックスできて助かるかな」（10代男性）というように、あえてギャグっぽく茶化すのも、相手によっては安心感を誘うようです。普段から気軽に冗談を言い合える関係であれば、どんどんジャブを繰り出しましょう。
【５】「明日は買い物と、カラオケもしたい！」と当日やりたいことを具体的に言う
「本気で楽しもうとして、色々考えてくれてるんだなーって実感する」（20代男性）というように、希望のプランを細かく挙げていくのも、「楽しい明日」をイメージさせやすいようです。すでにデートプランが固まっている場合も、それを改めて確認すると盛り上がるでしょう。
【６】「何着て行こうかな。かわいい系がいい？」と服装の好みを尋ねる
「俺のためにオシャレしてくれるんだ！と思うと超うれしい」（20代男性）というように、「明日着ていくファッション」を相談するのも男性を喜ばせるかもしれません。実際に着ていく服は決まっていても、好みの傾向を聞くだけで満足してもらえるでしょう。
【７】「ドキドキして全然寝られないよー」と緊張っぷりをさらけ出す
「同じ気持ちなんだ！とわかると、ちょっと安心します」（10代男性）というように、あえて「緊張している様子」を伝えるのも好印象なようです。遠足前日のような、期待と不安が入り混じった感覚を共有することで、二人の絆が深まる効果がありそうです。
【８】「明日会えるのを楽しみにしています」と礼儀正しく挨拶する
「すごく品がいい感じがする。紳士的に行かなくちゃ、と気が引きしまる」（20代男性）というように、丁寧な言葉遣いでの挨拶は、男性の「エスコート意識」を刺激するようです。年上の男性に落ち着いたリードをしてほしいなら、ベストな一言かもしれません。
【９】「早く待ち合わせの時間になればいいのに！」とワクワク感の高さを伝える
「楽しみにしてくれてると、こっちもテンション上がる！」（20代男性）というように、明日のデートへの想いをストレートに言葉にしてあげると、男性も気合が入るようです。こちらの胸の高まりに応える形で、序盤から高いテンションを期待できそうです。
期待と緊張が入り混じったデート前日こそ、LINEのやり取りで緊張をほぐし、期待感だけを高めて当日に臨むのが理想的でしょう。相手との関係性に合わせて、最適な方法を選びたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計123名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
