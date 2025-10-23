北欧のグルメや雑貨を集めたイベントが、福岡市の百貨店で22日から始まりました。寒くなってきたこの時期にぴったりなものが勢ぞろいです。

シナモンとカルダモンがピリッと効いた北欧のティータイムに欠かせない「シナモンロール」に、フィンランドで幸せのシンボルとされる「ククサ」。シラカバのコブをくりぬいたマグカップです。



福岡市の博多阪急で始まった「北欧フェア」では、フィンランドやスウェーデンなど北欧の国と地域を中心に、34店舗が出店しています。





「1年の半分が冬」という北欧らしく、長い冬を心地よく過ごすためのファッションアイテムや、体を温めるグルメが並びました。

こちらは、スウェーデンの家庭料理「フィスクソッパ」です。エビやサケなど新鮮な魚介がふんだんに入ったスープです。



■小川ひとみアナウンサー

「魚介の濃厚さが口に入れた瞬間、ふわっと広がります。かすかにスパイスの香りも広がって、体がぽかぽかしてきたような気がします。」

■小川アナウンサー

「素朴で温かみのあるデザインが特徴のリサ・ラーソンのポップアップショップが、今回6年ぶりに登場です。」



「リサ・ラーソン」はスウェーデン出身の陶芸家で、愛らしい動物のデザインが世界中で人気を集めています。スリッパやカップなどを彩る、独特の世界観が特徴です。



■買い物客

「山口から来ました。思っていたより規模が大きくて、ワクワクしていっぱい散財しちゃいそうです。」

「すごく興奮しています。楽しくて。初日に行って良かったと思います。一点ものを買い付けてこられていたので。皆さんお早めに。」



北欧フェアは27日まで、博多阪急で開かれています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月22日午後5時すぎ放送