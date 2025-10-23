60代バツなしおひとりさま「10人中9人が結婚していた時代」20歳で「欲しいものは自分で手に入れる」と決めた理由

100万部を超えるベストセラー小説『時の輝き』や『アナトゥール星伝』で知られる、小説家・漫画家の折原みとさん。

20代の頃は中目黒に住み、昼も夜もなく仕事に明け暮れていた。30代で、ずっと憧れていた犬との生活を実現し、逗子へ移住。今は3代目のパートナーとなるゴールデンレトリバーのハルちゃんと暮らしている。仕事のかたわら、防災士の資格を取得したり、横須賀市のアーティスト村事業に参加するなど、地域活動にも積極的。2024年1月に60歳を迎えてからは、Instagram「mito／60代バツなしおひとりさま」やVoicyを始めるなど、とてもアクティブに新しいことにチャレンジしている。

そんな折原さんが、“60代バツなしおひとりさま”としてのリアルを綴る連載『折原みとの「60代おひとりさまの本音」』。第5回では、折原さんの「自立心」の原点ともなった出来事を振り返りながら、バブル時代をどう過ごし、60代となった今、どんなことを感じているのかを綴ります。

20歳の誕生日、初めての花束

生まれて初めて男性から花束をもらったのは、20歳の誕生日のことだった。

その頃、私はまだ漫画家デビュー前。同人誌で漫画を描くかたわら、雑誌でイラストを描く仕事をしていた。

「その人」と出会ったのは、出版社のパーティーか何かだったと思う。

私より20歳近く年上のカメラマン。

パーティーで話をして名刺交換。その後、1度か2度会った程度だったが、誕生日に歳の数の真っ赤な薔薇の花束が届いて驚いた。

「さすが業界のカメラマンは、やることがキザ〜！！」と思ったものだ。

もちろん、初めてもらった花束は嬉しかったが、ひとつ困ったことがあった。

その頃、私は東京で、同じ漫画家志望の友人と一緒に住んでいた。

19歳で茨城の実家から上京した時、同人誌仲間の女の子と同居することにしたのだ。

お金もなかったので、2Kの狭いアパートに2人暮らし。

大きな花束を生ける花瓶も場所もなかったので、せっかくのゴージャスな薔薇は、バケツに入れて、お風呂場に置かれることとなってしまった。

残念すぎる……。（泣）

その時、私は心に誓った！

「いつか絶対、薔薇の花の似合う家に住むんだ！！」……と。

それが、私の「20歳の誓い」だった。

今、その時のことを振り返ると、つくづく「私らしいな」と思う。

何がって、当時の私に、「誰かと結婚してその夢を叶えてもらう」という発想が、1ミリもなかったことだ。

「欲しいものは自分で手に入れる！自分を幸せにするのは、自分自身！！」

という、「鋼の自立心」は、20歳にして、既に出来上がっていたらしい。

あの頃は結婚が当たり前だった…

あの頃……今から40年ほど前は、今以上に「結婚すること」が当たり前の時代だった。

ちなみに、30歳から34歳の女性の未婚率は、2020年には38.5%だが、1985年は10.4%。

なんと、当時は20代のうちに、10人中、9人の女性が結婚していたのだ！

1980年の初婚確率は、男性は29歳、女性は25歳が最も高率。

そういえば、25歳を過ぎると「売れ残りのクリスマスケーキ」なんて言われていたので、25歳目前になると、結婚を焦る女性もいたものだ。

そして、ちょうどその頃。

1980年代後半から1990年代初頭の「バブル景気時代」には、女性が男性に求める条件として、「三高」なんていう言葉が流行していた。

「三高」とは、「高学歴」「高収入」「高身長」のこと。

当時は、そんな「三高」の男性をつかまえて結婚するべく、目の色を変えて頑張っていた女性たちも多かったのだ。

地価や株価が高騰し、何だかわからないがとにかく好景気だったので、多くの日本人が、調子に乗って浮かれていた頃。

平成生まれの皆さんにとっては、「バブル時代」はいにしえの「伝説」のようなものだろうか？

あまりピンとこないかもしれないが、そんな時代があったのだ。

「アッシー」「メッシー」「ミツグくん」という言葉をご存知だろうか？

「アッシー」は、いつでも車で送迎してくれる、女性にとっての「足」となる男性のこと。

「メッシー」は、ご飯をおごってくれる男性。

「ミツグくん」は、高価なプレゼントを女性に貢ぐ男性。

どれも恋愛関係ではなく、女性にとっての「都合のいい男」たち。

本命の彼氏以外に、予備としてキープしておく「キープくん」なんていうのまでいた。

今にして思えば、とんでもない話だ。

当時の女性たちの、謎の「売り手市場」は、何だったんだろうか？

女性の立場も、その頃はバブル景気だったらしい。

バブルを横目に生きた60代の今

しかし、そんなバブルの真っ只中に20代前半だったにもかかわらず、私には、「アッシー」も「メッシー」も「ミツグくん」もいなかった。

ワンレンボディコン（死語）で、ディスコのお立ち台で踊る代わりに、刈り上げぱっつん前髪に太眉モード系メイクで、ブルーハーツのライブで踊ったり、ヘビメタのライブでヘドバンしていたのだった。

それはそれで、懐かしい思い出だ。

あれから40年近く。バブル時代に「アッシー」や「メッシー」をアゴで使っていた女性たちも、今や私と同じ60代か、50代後半になっているはず。

彼女たちは、その後、どんな人生を送ってきたのだろう……と、ふと思う。

「本命」の「三高男子」を射止めた方もいれば、「アッシー」「メッシー」「ミツグくん」と結婚した方もいらっしゃるかもしれない。

子供を育てあげ、今ではお孫さんもいて、「ばあば」と呼ばれていたりもするのだろうか。

若い頃は、「幸せは誰かがくれるもの」と思っていた女性たちも、きっと、その頃に夢見ていたようには生きてこなかったんじゃないだろうか？

結婚していない私が言うのも何なのだが、現実の「結婚生活」は、それほど甘いものではないだろう。

パートナーとの関係に悩んだり、子育てや家事、嫁姑問題、経済的なことなどで、苦労もたくさんあるのかもしれない。

それでも、今、ある程度の年齢を迎えた方たちが、ご自身の人生を「幸せ」だと感じていらしたら、素敵だなと思う。

それは、「誰かがくれた幸せ」ではなく、パートナーと支え合い、苦労を共にしつつ、一緒に築き上げてきたものだろうと思うから。

「結婚」の本来のあり方

以前、「60代バツなしおひとりさま」の結婚観を記事にした時、読んでくださった方から、こんなコメントをいただいた。

「結婚は、幸せになりたいからするものじゃない」……と。

自分が幸せになるためにするものではなく、

お互いに支え合い、相手を幸せにするために結婚するのだ……と。

重い言葉だと思った。

素敵な言葉だと思った。

「病める時も、健やかなる時も、

富める時も、貧しき時も、

喜びの時も、悲しみの時も……」

結婚式の「誓いの言葉」のように。

いい時だけじゃなくて、悪い時も、

どんな時も、一緒にいて支え合う。

相手を幸せにすることで、自分自身も幸せになる。

それが、「結婚」というものの、本来のあり方なのかもしれない。

ところで、20歳の誕生日に薔薇の花束をもらった翌年、21歳の時に漫画家デビューした私は、23歳でひとり暮らしを始め、ともかく、薔薇の花を飾れるマンションに住むこととなった。

その後も「20歳の誓い」を守り続け、欲しいものは、自分の力で手に入れることをモットーとしている。

自分の人生を、自分で切り開いてきたことには誇りを持っているし、現在も、「おひとりさまライフ」を思い切り楽しんでいる。

人には、それぞれの生き方があって、何が「正解」で、何が「間違い」ということはない。

他人と比べて優劣をつけるものではなく、どんな生き方も、それぞれ尊重されるべきものだ。

だけど、自分自身のことだけではなく、パートナーや、家族の人生をも支えて生きていらっしゃる方たちのことを、私は、心から尊敬している。

61歳になった今年の誕生日、バースデープレゼントに頂いた花を、家中に飾った。

20歳の誕生日に、お風呂場のバケツに飾られていた、あの赤い薔薇を懐かしく思い出しながら。

