愛が深い…！夫が“古い普通のスタイ”を「かわいい」と言う理由に5千いいね「優しすぎ」「理想の夫」【ママリ】

ごく普通のスタイを「かわいいスタイ」と呼ぶ夫、理由に5,300いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

まれ☺︎1y+19w(@teaholic_mare)さんのエピソードです。他の人にとっては何でもない物でも、本人にとっては大事な物であったり、思い出の品であったりすることがありますよね。思い出が詰まっていれば、より輝いて見えるものです。





投稿者・まれ☺︎さんは、夫が特別かわいいわけでもないスタイを「かわいい」と呼ぶことが疑問だったそう。ある日その理由を知って…

夫が特別かわいいわけでもないユニクロのスタイを「かわいいスタイ」って呼ぶのを疑問に思いつつそのまま対応してたんだけど新生児の頃に買った一番最初のスタイだったから思い出補正でかわいいらしい

かわいいね

特別かわいいわけでもないスタイを「かわいいスタイ」と呼んでいた理由は、新生児のころに買った一番最初のスタイだったからでした。思い出補正でかわいいと思っていたそうです。そんな夫が「かわいい」と伝えたくなってしまいますよね。



この投稿には「こういうの見ると結婚したくなる」といったコメントが寄せられていました。子育てに限らず、初めての記念の物は大事に取っておきたくなるなど、思い入れが強くなるものですよね。まれさんのかわいい夫に心が温かくなる、素敵な投稿でした。

5歳児「給食で、意味わかんないの食べた」正体に1.4万いいね

おしそ(@_______aona)さんの5歳のお子さんの思わず笑ってしまうエピソードです。子どもは正直で、時に想像もしないような面白いことを言いますよね。



おしそさんの5歳のお子さんは「給食で意味わかんないの食べた」と教えてくれたそう。意味わかんないとは何だろうと、気になったおしそさんが献立を確認してみると、納得の食材が書いてありました。

幼稚園から帰って来た5歳児が「今日きゅうしょくで、いみわかんないの食べた」と言うので一体何を食べたのだとメニューを見たら高野豆腐だった。

わかるあれは中々意味わかんないよね

給食で「意味がわからないものを食べた」と言う5歳のお子さん。思わず耳を疑ってしまうような言葉ですが、献立に書かれていたのはなんと高野豆腐。豆腐はもちろんわかるけれど、高野豆腐は5歳の子どもには何なのかわからなかったかもしれません。



この投稿に「スポンジっぽい」「おいしいメイクパフみたい」というリプライがついていました。独特の食感は子どもからすると「何を食べたのかよくわからない」というのが素直な気持ちなのかもしれません。しかし、出汁で味付けされた高野豆腐はおいしくて、わからないながらも食べたのでしょうね。



思わず笑ってしまうエピソードでしたが、意外と子どもには「あるある」なのかも。成長するにつれて、さまざまな食材の味をマスターしていくのでしょうね。

息子に1日100円貯金続けた母、20歳を迎えた日の投稿に10万いいね

きくちいま(@imappage)さんの投稿です。子育ては日々お金がかかりますよね。それと別に考えておきたいのが将来のお金のこと。進学や就職で親元を離れる時に渡してあげられるお金があれば、親としても安心なのではないでしょうか。子どもの名前で口座を作りコツコツと貯めているという方もいるでしょうし、これから作る予定という方もいるかもしれませんね。



きくちいまさんの場合は「1日100円貯金」をしていたそう。しかも、ただ貯金するだけではなく、あることをしていたそうなのですが…。

©︎imappage

©︎imappage

長男が1歳のとき長男名義で口座を作った。目的は「1日100円貯金」。でも毎日入金は面倒だから誕生日に1年分36500円を入金して通帳に一言書くことに。二十歳までと決めて、今その日がとうとうやって来た。暗黒の反抗期は本当に辛かったけど、今しみじみ思う。産んでよかったよ。二十歳おめでとう。

毎年長男の誕生日に1日100円、1年分の36500円を入金し、通帳にメッセージを書いていたというきくちさん。20歳まで続けると決めた貯金もついに最後の入金を迎えたそう。自由研究で褒められたことや交通事故に遭い集中治療室へ運ばれたことなど、そのメッセージを読むと息子さんがいかに愛されて育ったのかを感じることができますね。



反抗期は辛かったと振り返るきくちさんですが、きっとそれもいい思い出だと息子さんと笑える日が来るのではないでしょうか。なお、通帳は印字する前の面には何も書かず、すでに印字された行の空きスペースにメッセージを添えていたそうです。



この投稿には「親からこれもらったら泣いちゃうな」「この通帳は一生の宝物」といったリプライが寄せられていました。親が自分のためにお金を残してくれることはうれしいことだと思いますが、それ以上に自分のことを思い、20年も続けてくれたということに胸を打たれますよね。



ペーパーレス化が進む中ですが「通帳にメッセージを書く」というのはとてもいいアイデア。親からわが子への愛情を感じる素晴らしい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）