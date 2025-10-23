【SVリーグ】PFUブルーキャッツ石川かほく 3ー0 岡山シーガルズ（10月18日・女子第2節）

【映像】相手全員が“ダマされた” 驚きのツーアタック

何往復も続いた白熱のラリーに突如、終止符を打ったのはセッターの見事な判断と秀逸なプレー。誰もが虚を突かれた“驚き”のツーアタックに会場が騒然となる一幕があった。

大同生命SVリーグの女子第2節で、PFUブルーキャッツ石川かほくが岡山シーガルズと対戦。第2セットを6―3とリードする場面で、日本代表にも名を連ねる松井珠己が、セッターとして咄嗟の判断と驚きの技術を披露してアリーナを沸かせた。

PFUのサーブから始まったラリーは互いの守備が光ったこともあり、両チームともに決め手を欠いていた。この展開で大きくリズムを動かしたのが松井だ。

トスを上げると見せかけて、虚を突くツーアタックで相手のブロックの背後にあったわずかなスペースにボールを落とし、PFUにポイントをもたらしたのだ。まさかの展開にリベロは反応できず、遅れて2人の選手が飛び込んだがボールに触れることすらできなかった。見事なプレーに歓声と拍手が起こった。

今年4月にPFUへの入団が発表された松井は、今季の開幕戦から安定したトスワークでチームの攻撃を活性化させている。サーブも得意とする松井は早速チームをけん引する存在となっており、翌日の試合ではプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）にも輝いている。

27歳のセッターの活躍もあり、PFUは18日と19日の試合で岡山シーガルズを相手にセットカウント3―0のストレート勝利を飾っている。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）