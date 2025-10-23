20Âå¤ÇÇ¯¼ý13%Áý¤Î¡ÖÄÂ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¡×ÅþÍè¡£µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¿Í¡¢¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Êº¹¡×
¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¡Ö¹¶¤á¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤¬²ÃÂ®¡£ºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¤Ï20Âå¤ÎÇ¯¼ý13%Áý¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢30Âå¡¢40Âå¤Ç¤âÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ç¯Âå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò20Âå¡ÓÊ¿¶ÑÇ¯¼ý13¡óÁý¡£¼ã¼ê¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡Ö¹¶¤á¤ÎÄÂ¾å¤²¡×
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¿doda¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙ¾å´ü¤È2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤ËÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿Å¾¿¦¼Ô¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ØÇ¯ÂåÊÌ Å¾¿¦»þ¤ÎÇ¯¼ýÊÑÆ°¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¿ô¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙÆ±´üÈæ¤ÇÁ´Ç¯Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ1.6ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¡£¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤ä·ÐºÑ³èÆ°¤Î²óÉü¤òÇØ·Ê¤Ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤Ï¹â¤¯¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ê¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ºÎÍÑ»þ¤ËÄó¼¨¤¹¤ëÇ¯¼ý¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬20Âå¡£20ÂåÅ¾¿¦¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ·èÄêÇ¯¼ý³Û¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙ¾å´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ13¡ó¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¿¦Á°¸å¤ÎÇ¯¼ýÊÑÆ°¤Ï2019Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç5¡ó¤ÎÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾¿¦¤¬ÌÀ³Î¤Ê¼ýÆþÁý¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ýÊ¬ÉÛ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ç¤ÏÇ¯¼ý¡Ö400Ëü±ß°Ê¾å¡Á600Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤ÎÁØ¤¬Á´ÂÎ¤Î51¡ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢400Ëü±ß¤«¤é800Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÁØÁ´ÂÎ¤Ç³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Âå¤ÎÇ¯¼ý¿å½à¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÄì¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶âÍ»¡¢IT¡¦ÄÌ¿®¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ç¤ÎÇ¯¼ýÁý¤¬¸²Ãø¤À¤È»ØÅ¦¡£¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¼ã¼ê¤ÎÎ¥¿¦ËÉ»ß¤ÈÄêÃå¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÄÂ¾å¤²¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼é¤ê¤Î»Üºö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¹¶¤á¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿IT¡¦ÄÌ¿®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò½Å»ë¤·¤¿Ì¤·Ð¸³¼ÔºÎÍÑ¤«¤é¡¢¤è¤êÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¼ã¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤Ç¯¼ý¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ç¤Ï¼ÂÎÏ¼çµÁ¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎºÎÍÑ¶¥Áè¤Î·ã²½¤¬Äó¼¨Ç¯¼ý¤Î°ú¤¾å¤²¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò30Âå¡Ó¥ß¥É¥ëÁØ¤Ø¤Î´üÂÔ¡£Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬ÇÜÁý
ÁÈ¿¥¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦30Âå¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¹¥Ä´¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30ÂåÅ¾¿¦¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ·èÄêÇ¯¼ý³Û¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙ¾å´üÈæ¤Ç9¡óÁý¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Å¾¿¦Á°¸å¤ÎÇ¯¼ýÊÑÆ°¤¬2019Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¡ÊÈùÁý¡Ë¤ËÅ¾¤¸¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£30Âå¤ÎÅ¾¿¦¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ÈÇ¯¼ýÁý¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·èÄêÇ¯¼ý¤ÎÊ¬ÉÛ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¯¼ý400Ëü±ß°Ê¾å¡Á600Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤Î³ä¹ç¤¬¡¢2019Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Î11¡ó¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ë¤Ï22¡ó¤Ø¤ÈÇÜÁý¡£30Âå¤¬ÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤è¤êÀÕÇ¤¤Î½Å¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ä¹âÅÙ¤ÊÀìÌç¿¦¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ç¤ÏÇ¯¼ýÁý¤¬ÌÜÎ©¤Ä¶È³¦¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¡¢IT¡¦ÄÌ¿®¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊªÎ®¶È³¦¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¶È³¦¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©¶¯²½¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëDX¿Íºà¤ä¡¢ÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤ë´ÉÍý¿¦¸õÊä¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¡£¤³¤¦¤·¤¿Èæ³ÓÅª¹âÇ¯¼ýÂÓ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅ¾¿¦·èÄê¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·èÄêÇ¯¼ý¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò40Âå¡ÓÅ¾¿¦¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÁªÂò»è¤Ø¡£ÀìÌçÀ¤Ç¹âÇ¯¼ýÂÓ¤Ø¤ÎÆ»Âó¤¯
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¿ô¤¬2019Ç¯ÅÙ¾å´üÈæ¤ÇÌó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£40Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾¿¦¤¬¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÎÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤Ï35ºÐ¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÀâ¤Ï¤â¤Ï¤ä²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå¤ÎÅ¾¿¦»þ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤È¤â¤ËÅ¾¿¦Á°¤è¤ê¸º¾¯¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸º¾¯Éý¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ·èÄêÇ¯¼ý³Û¼«ÂÎ¤Ï2019Ç¯ÅÙ¾å´üÈæ¤ÇÌó4¡óÁý²Ã¡£¤Þ¤¿Ç¯¼ýÊ¬ÉÛ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý800Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹âÇ¯¼ýÁØ¤Î³ä¹ç¤¬2019Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Î5¡ó¤«¤é10¡ó¤Ø¤ÈÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç600Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÁØ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢40Âå¤ÎÅ¾¿¦¤ÏÀìÌçÀ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
40Âå¤ÇÆÃ¤Ë·èÄêÇ¯¼ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢IT¡¦ÄÌ¿®¡¢°åÎÅ·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢·úÀß¶È³¦¡£IT¡¦ÄÌ¿®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Á´¼ÒÅª¤ÊDX¿ä¿Ê¤ò¼çÆ³¤Ç¤¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Íºà¤ä¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤È¶¥¹ç¤Ç¤¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤º¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²ð¸î»ö¶ÈÂç¼ê¤¬Á´¹ñÅ¸³«¤ä¿·µ¬»ÜÀß¤Î³«Àß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀßÄ¹¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì·Ð¸³¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¥Ë¡¼¥º¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤ä¡¢SDGs¡¦ESG¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½ÂÐ±þ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ï¡¢1µé·úÃÛ»Î¤ä»Ü¹©´ÉÍýµ»»Î¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÀìÌç»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê40Âå¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂ¾å¤²»þÂå¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÇ¯Âå¤´¤È¤ÎÀïÎ¬
º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÅ¾¿¦¼Ô¿ô¤ÏÂçÉý¤ËÁý¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¼ê¡¦Ãæ·øÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Å¾¿¦¤Ë¤è¤ëÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤¬¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê»ö¾ð¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍÍÁê¤ÏÇ¯Âå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 20Âå¤Ï¡¢¾ÍèÀ¤ò¸«¹þ¤ó¤À´ë¶È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¼ý¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 30Âå¤Ï¡¢ÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤È·Ð¸³¤ò¥Æ¥³¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×·¿¤ÎÅ¾¿¦¤ÇÇ¯¼ýÁý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤·¤Æ40Âå¤Ï¡¢Å¾¿¦¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¶È³¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤Æ¹âÇ¯¼ý¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤àÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÇ¯¼ý¤Ø¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
