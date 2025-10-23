ツーハッチの新作インナー♡肌へのやさしさとあたたかさを実現！

肌荒れや乾燥が気になる秋冬にぴったりなアイテムが登場！株式会社WaterAirのインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』から、新たに「コットンインナー」が販売開始。肌にやさしい綿100％素材で、敏感な肌にも安心。さらに、ツバキ加工で乾燥を防ぎ、体温を保つ中空糸であたたかさが持続します。日常使いにぴったりなシンプルデザインで、着心地も抜群。ブラック・グレージュ、スモークピンクの3色展開。

肌荒れ対策に最適！ツーハッチのやさしいコットンインナー

コットンインナー

冬の乾燥や肌荒れに悩む女性におすすめなのが、tu-hacciの「コットンインナー」。綿100％素材で、敏感な肌を優しく包み込み、1日中心地よい着心地が続きます。

脇に縫い目がない丸胴仕様で、縫い目によるチクチク感を軽減。ネームタグは転写プリントで肌への負担も最小限に抑えられており、敏感肌の方でも安心して着られます。

さらに、ツバキ加工で乾燥から肌を守り、抗菌防臭加工も施されているので、汗のニオイも気になりません♪

あたたかさもキープ！中空糸で快適な冬のインナー

ツーハッチの「コットンインナー」は、寒い季節にぴったりなあたたかさを実現。中空糸を使用しており、体温をしっかりとため込み、温かさが持続します。

それでいて吸湿速乾性に優れ、汗をかいてもべたつかず、さらっとした着心地。薄くて軽いのに、寒さを感じさせない絶妙な温かさを提供してくれる優秀インナーです。

シンプルなデザインで、ラウンドネックの襟ぐりが広めなので、首元が開いたトップスにも合わせやすく、日常使いにぴったりです♪

新しい収納ボックスも登場！インナーの整理整頓にぴったり

インナーの収納にお困りの方に朗報！tu-hacciでは、収納ボックスも新登場しました。多機能な仕切りと大容量設計が嬉しいポイント。

スナップボタンでサイズ調整が可能で、クローゼットをスッキリと整理整頓できます。

カラーは花柄とチャコールグレーの2色展開で、インテリアにも馴染みやすく、おしゃれに収納できます。価格は2,480円（税込）で、インナーだけでなく、日常の小物も整理できる便利アイテムです♪

シンプルで快適！冬の必須アイテム



肌へのやさしさとあたたかさを兼ね備えた「コットンインナー」は、冬の必需品として大活躍すること間違いなし。

肌に優しい綿100％素材とツバキ加工、そして中空糸による温かさが、寒い季節でも快適な着心地を提供します。

さらに、収納ボックスも新登場し、クローゼットを整理整頓するための強い味方に。価格は2,380円（税込）で、あなたの冬をもっと快適に過ごすための必須アイテムです。

温かさと心地よさを手に入れて♪