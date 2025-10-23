国別対抗戦は日本VS世界選抜で幕開け 山下美夢有＆竹田麗央がリディア＆ハルと激突
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 事前情報◇22日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞7カ国＋世界選抜の8チームで戦う国別対抗戦の組み合わせが発表された。予選のグループリーグはA・Bの2プールに分かれ、3日間の総当たり戦。プールステージでは各国4人が2人一組のペアになり、フォアボール形式（それぞれがプレーしいい方のスコアを採用）の2マッチで勝敗を決める。
【対戦表】日本代表の相手は？ ゴルフ強豪国がズラリ
日本は韓国、スウェーデン、世界選抜がいるプールBの1番手。初日は世界選抜と対戦する。山下美夢有＆竹田麗央ペアがリディア・コ（ニュージーランド）＆チャーリー・ハル（イングランド）と激突。全体第1組の午前9時15分にティオフする。西郷真央＆古江彩佳ペアはブルック・ヘンダーソン（カナダ）＆シュ・ウェイリン（台湾）と戦う。日本代表は2年前の前回大会で8カ国中、唯一の未勝利で予選敗退。今年は初日から勝ち星をとり、勢いに乗っていきたい。開催地・韓国はスウェーデンと対戦。プールAでは第1シードの米国が中国と、前回覇者のタイがオーストラリアと争う。勝利で1pt、引き分け0.5pt、負け0ptが与えられ、3日間を終えて各プール上位2チームが日曜日に進出。午前に準決勝、午後に決勝と3位決定戦が行われる。準決勝以降はシングルス2試合とフォアサム方式（1つのボールを交互に打つ）1試合の3マッチで争われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国別対抗戦 初日の対戦カード一覧
「新鮮」な国別対抗戦 “キャプテン彩佳”が伝授した極意、そしてペア分けの意図は…？
小林浩美JLPGA会長が“最強ジャパン”をサプライズ応援 現地に駆けつけ「チームワークでグッと1位を」
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由
日本は韓国、スウェーデン、世界選抜がいるプールBの1番手。初日は世界選抜と対戦する。山下美夢有＆竹田麗央ペアがリディア・コ（ニュージーランド）＆チャーリー・ハル（イングランド）と激突。全体第1組の午前9時15分にティオフする。西郷真央＆古江彩佳ペアはブルック・ヘンダーソン（カナダ）＆シュ・ウェイリン（台湾）と戦う。日本代表は2年前の前回大会で8カ国中、唯一の未勝利で予選敗退。今年は初日から勝ち星をとり、勢いに乗っていきたい。開催地・韓国はスウェーデンと対戦。プールAでは第1シードの米国が中国と、前回覇者のタイがオーストラリアと争う。勝利で1pt、引き分け0.5pt、負け0ptが与えられ、3日間を終えて各プール上位2チームが日曜日に進出。午前に準決勝、午後に決勝と3位決定戦が行われる。準決勝以降はシングルス2試合とフォアサム方式（1つのボールを交互に打つ）1試合の3マッチで争われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国別対抗戦 初日の対戦カード一覧
「新鮮」な国別対抗戦 “キャプテン彩佳”が伝授した極意、そしてペア分けの意図は…？
小林浩美JLPGA会長が“最強ジャパン”をサプライズ応援 現地に駆けつけ「チームワークでグッと1位を」
原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた
西郷真央のスイングが安定感抜群な3つの理由