コメダがついに限界突破！　新作『ドデカメンチバーガー』は見た目も味も規格外だった

ボリューム満点メニューで知られるコメダ珈琲店。公式Xで「食欲の秋！コメダの秋！肉の旨み・重み・限界突破！」「ドデカくて、ワイルドーン！！なボリューム満点の新作」という気になるフレーズを見つけました。

10月16日（木）に登場した、「ドデカメンチバーガー」。メニュー写真より実物が大きいことで知られるコメダが「ドデカ」と豪語する「メンチカツバーガー」とは一体……？ 発売日当日、いてもたってもいられず足を運びました。

オーダーをして待つこと約5分。あまりの迫力に、ついつい「デカッ……！」とつぶやいてしまいました。



巨大メンチカツが、バンズから完全にはみ出す存在感。半分だけでも充分すぎるボリューム。あのコメダが「限界突破！」とまで形容する通り、想像を超える大きさのメンチカツバーガーです。

手に取ると、ずっしりとした重量感。直径13センチ、重さ235グラムという数字にも納得です。断面を見ると、バンズ、メンチカツ、千切りキャベツのそれぞれが、これでもか！ と主張しているようです。

かぶりつくと、肉汁がじゅわっとあふれ出してきました。メンチカツの中身は、パン粉や卵を使わず、豚肉と玉ねぎだけのシンプルな組み合わせとのこと。ジューシーな肉汁が広がり、「肉を食べている」という満足感がすごいです。

濃厚なソースが肉のうまみを引き立て、シャキシャキのキャベツがあぶらっこさを中和してくれます。辛子マヨネーズのほのかなからみがアクセント。からいのが苦手な人は辛子抜きにもできるそうです。

食べ進めていくうちに、あごが疲れてくるほどの食べごたえ。カロリーを見てびっくり、なんと1207キロカロリー！ さすが、「ドデカ」の名は伊達じゃありません。

ちなみに、私は半分しか食べきれず、残りの半分は持ち帰ることに……。スタッフの方は慣れているようで、笑顔でアルミホイルと袋を用意してくださいました。ありがとうございます。

チーズ好きのための「ドデカチーズメンチバーガー」もあります。デミグラスソースとチェダーチーズ、さらにチーズソースまで重ねたチーズづくしのバージョンとのこと。チーズのコクとメンチのがっつり感があわさった、これまた罪深い一品のようです。

コメダが誇る「ドデカメンチバーガー」は、肉好きの欲望をストレートに満たしてくれる、豪快な一品でした。挑まれる方は、とにかくお腹をすかせてからどうぞ！

（文＝minto）