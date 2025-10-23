【銀座コージーコーナー×ロッテ】人気の「紗々ミルクレープ」に“抹茶ティラミス味”が登場！
2025年10月24日（金）、銀座コージーコーナーから、ロッテのチョコレート「紗々」とコラボした新作スイーツ「紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）」が登場します。「紗々ミルクレープ」は、2021年に初登場して以来、多くのファンに愛されてきた人気シリーズ。今回、「紗々」の発売30周年を記念して、期間限定の特別なフレーバーとして発売されます。
抹茶×マスカルポーネ×ココアクレープで“抹茶ティラミス”を再現！
今回の“抹茶ティラミス味”は、「紗々」発売30周年の記念イヤーにふさわしい贅沢な味わい。
抹茶味のスポンジにマスカルポーネ入りのクリームとカスタードを重ね、ほろ苦いココアクレープを組み合わせることで、まるで本物のティラミスのような深みを表現しています。
フォークを入れるとパリッと割れるチョコの層がアクセントになり、紗々らしい繊細な食感も健在。上面にはチョコ・ホワイトチョコ・抹茶風味チョコの3色ソースでまるで「紗々」のような模様が描かれ、見た目もとっても華やかです。
おうちカフェがちょっと特別になる味
ほろ苦い抹茶とマスカルポーネのまろやかさ、そしてチョコの甘さが重なり合う“ほっとするおいしさ”。おうちでのリラックスタイムにもぴったりです。秋の限定“とっておきスイーツ”として、ぜひ味わってみてくださいね。
「紗々」、「ミルクレープ」について
1995年から続く人気定番のチョコレート。1.5mmの細線を幾層にも重ねて作られています。絹の織物のように美しく繊細な見た目と、ビター・ホワイトの2層が織りなすパリパリとした食感と上質な口どけが魅力です。
北海道産マスカルポーネを使った、とろけるようにまろやかなクリームを何層も重ねたクレープケーキ。やわらかなクレープ生地とクリームがほどよく馴染み、食べた人をほっとさせるような優しい味わいが広がります。
(E・レシピ編集部)
商品名：紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）
価格：540円（税抜）／税込 583円
販売期間：2025年10月24日（金）〜12月4日（木）頃
販売店舗：全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店（北海道・九州・一部県を除く）
