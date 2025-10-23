トランプ米大統領 気分が乗らないから米露会談キャンセル、露2大石油会社に制裁 トランプ米大統領 気分が乗らないから米露会談キャンセル、露2大石油会社に制裁

トランプ米大統領 気分が乗らないから米露会談キャンセル、露2大石油会社に制裁



トランプ米大統領は気分が乗らないためプーチン露大統領との会談をキャンセルしたと明かした。プーチン氏との会談は進展がない、良好ではあるものの結局何の結果も生まない。ただ、将来的には会う可能性はあるとしている。



トランプ氏の忍耐は限界に近づいている。ベッセント米財務長官はロシアに対し大規模な制裁を発表、必要であればさらなる措置を講じる用意があると表明。戦争終結に対するロシアの真剣な取り組みの欠如を理由に、ロシア石油大手ロスネフチとルクオイルとその子会社30社に対して制裁を科すと発表した。



トランプ氏は巡航ミサイル「トマホーク」の使い方を他国には教えないとしている。使い方の習得には1週間の集中訓練が必要だ、我々は他の国に教えるつもりはない。

