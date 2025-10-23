Ä«¥É¥é¤Ë¤â½Ð±é¡ª¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¥²¥¹¥ÈÇÐÍ¥¡¢Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤ò¾Ç¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¡Ö¤´µ¡·ù¤¬¥Ê¥Ê¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¢¤ÎÇÐÍ¥¤¬¡¢Î¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½é½Ð±é¡ª¡¡Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤ò¡¢¾Ç¤é¤·¤Æ¾Ç¤é¤·¤Æ¾Ç¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä!?
¡ÚTVer¡Û¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¥²¥¹¥ÈÇÐÍ¥¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤ÎÅ¸Ë¾É÷Ï¤¤Ç¤·¤Ã¤Ý¤ê¡Ö¤¢～µ¤»ý¤Á¤¨¤¨¤ï～¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¡×
¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ë½é¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¡¦¾¾²¼Æà½ï¤È¡¢2018Ç¯ÅÙÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ó¤×¤¯¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÂçÃ«Î¼Ê¿¡£»°½Å¸©¤Î°ËÀª»ÖËà¥¨¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤·¡¢¶á¤¯¤ÇÀäÉÊ¥¹¥¤ー¥Ä¤òÌ£¤ï¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦°ËÀª¥·ー¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¼¥íµ÷Î¥¿åÂ²´Û¡×¤òëð¤¦°ËÀª¥·ー¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¥¼¥íµ÷Î¥¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¥Ä¥á¥Ê¥·¥«¥ï¥¦¥½¤ä¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥»¥¤¥¦¥Á¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤ê¡¢¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¤ò»Ø¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
ÂçÃ«¤¬¡¢¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤Î¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤À¡£·ÝÃ£¼Ô¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¦¥¤¥ë¥«¤Î¥Ð¥Ï¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤¬ÆÀ°Õ¡£ÂçÃ«¤¬¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ë¤È¸«»ö¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥¤¥ë¥«¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹ëÂ®µå¤ÇÅê¤²ÊÖ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ï¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¤¥¸¥ï¥ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¤«¤±¡¢¾Ç¤é¤·¤Ë¾Ç¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ï¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤ëµ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤â¥Ð¥Ï¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¡È±öÂÐ±þ¡É¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤éËÍ¤¬¾Ç¤é¤·²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Î¤´µ¡·ù¤¬¥Ê¥Ê¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ÎÁê¼ê¤¬ÂçÃ«¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë»ô°é°÷¤ËÂå¤ï¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ï¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤ëµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤¬ºÆ¤ÓÂçÃ«¤ËÂå¤ï¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ï¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈà¤òÌµ»ë¡ª
¥Ð¥Ï¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÐ±þ¤Î°ã¤¤¤ËÂçÃ«¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¥¤¥ë¥«¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¿Í¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Þ¤¯¤ê¡£VTR¤ò¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤ÏÇú¾Ð¤·¡¢X¾å¤â¡Ö¥¤¥ë¥«¤µ¤óÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ww¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥¤¥ë¥«¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤Î¤³¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¥¤¥ë¥«¤Á¤ã¤ó¸¤¤¡×¡ÖÈáÊó¡ªÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¤¥ë¥«¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÃ«¤Î°ËÀª»ÖËàÎ¹VTR¤Ï¡¢10·î18Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
