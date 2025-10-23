田中美久、ダイナマイトボディを惜しみなく披露
グラビアアイドルで俳優の田中美久が、23日発売の『アップトゥボーイ』vol.356表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】ダイナマイトボディを惜しげもなく披露した田中美久
女優、バラエティー、そしてグラビア。多方面で確かな存在感を放ち続ける田中が、今回もその魅力を余すことなく披露。撮影では、しっとりとした秋の雰囲気と、田中ならではのかわいらしさが同居した透明感溢れるグラビアに仕上がった。
柔らかな光に包まれ、少女から大人への移ろいを感じさせる表情は、この季節ならではの切なさと瑞々しさを同時に映し出している。王道の美しさと挑戦的な一面、その両方が凝縮された。必見の内容となっている。
