【インタビュー】「余裕なんてまったくない」…市原隼人「四六時中、役作りのことを考え続けています」

″ストイック俳優″の頭の中とは？

「″志″という字が好きなんです」

好きな言葉を問うと、市原隼人（38）はそう言って色紙にペンを走らせた。彼が書いた「志高く」という三文字には、真摯に芝居と向き合う人柄が表れていた。

『おいしい給食』の甘利田とは対照的な儚げな表情をみせる市原。コメディもシリアスもできるのが彼の強みだ

激アツな演技で観る者を魅了してきた市原だが、最新の主演映画『おいしい給食 炎の修学旅行』（10月24日公開）は、市原が演じる「給食絶対主義者」の中学校教師・甘利田幸男（あまりだゆきお）が、生徒たちと「どちらが給食をおいしく食べるか」という闘いを全力で繰り広げるグルメコメディ。

甘利田は何よりも給食を愛し、給食を愛せない人間を許すことができないというエキセントリックなキャラクターだ。’19年10月にドラマ版の第１作が放送され、現在まで３シーズン、劇場版が３作公開されている人気シリーズとなっている。

いわば″変化球″的なこの作品に、真っ直ぐ芝居に取り組んできた市原は、どんな志で臨んだのか。

「コミカルな作品なので『演じていて楽しそう』と言われますが、実際は楽しむ余裕なんてまったくない。この作品は原作がないので、キャラクターも世界観も手探りで作っていかなければいけない。おまけに、甘利田はこれまでにないぐらい強烈なキャラクターなので……撮影はほぼアドリブでした。

チャップリンの言葉で″人生はクローズアップで見ると悲劇だが、ロングショットから見ると喜劇である″というものがありますが、まさにそれを体現しています。これまで、過激なアクションや狂気的な主人公を演じてきましたが、″群を抜いてハード″な現場です。それに、撮影で一日中給食を食べ続けるので、肉体的にも過酷です。パンと汁物はお腹に溜まるので、特に怖いです（笑）」

20年を超えるキャリアを持つ市原にとっても難役だった甘利田だが、素顔の市原と共通する面もあった。

「中立の立場で物事を考えるところでしょうか。偏った考えを持たず、良いものは良い、嫌なものは嫌とはっきり言う。その姿勢には共感できます。それから、『食』が好きなところも同じです。子供の頃から、揚げパンが大好きでしたし、余った牛乳を勝ち取るためによくじゃんけんに参加していた。私も給食のために学校へ行っていましたから（笑）」

「自分には芝居しかない」

おいしい給食を追求する甘利田のように、市原が心血を注いでいるものは何か。

「芝居一択です。ありがたいことに、一昨年からほとんど休みなしで、たくさんの役を演じさせてもらっています。芝居をしていない時間も、四六時中役作りのことを考え続けています」

「自分には芝居しかない」と繰り返す市原。何が彼をそうさせるのか。

「お客様のお声です。実はデビュー当初、人前で何かをすることが苦手だったんです。でも、様々な役を演じるにつれて『病室で市原さんの演技を見て元気が出た』『市原さんの作品を見て不登校の子供が学校に行くようになった』といった励ましの声をいただくようになった。涙が止まりませんでした。少しでも自分の演技を見て何かを感じてもらえたなら、こんなに嬉しいことはありません」

これまでにない変わった役を演じ切り、市原は俳優として新境地を切り拓いた。次に挑戦したい役柄を尋ねると、記者を見つめる双眸（そうぼう）にエネルギーが漲（みなぎ）った。

「デビュー作の『リリイ・シュシュのすべて』のような、芸術的で痛みを伴う映画にもう一度挑戦したいです。『ヤクザと家族』で演じたアウトローな役もまた演じてみたい。今回、ポップな役を演じていた反動でしょうね。

もちろん『おいしい給食』も続けていきたい。第１作の放送から６年が経過して、今では自分にとって帰る場所となっています。１作目では’80年代が舞台でしたが、今回は’90年代に入っていく。その過程で、日本人が忘れかけている古き良き道徳心が映し出されています。表面的なコメディの下にあるメッセージも受け取っていただけると嬉しいですね」

市原隼人は今この瞬間も、演じることに向き合い続けている。

『FRIDAY』2025年10月24･31日合併号より