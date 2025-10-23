チョコ好きさん必見！和食さとでハーゲンダッツミルクチョコ＆ベルギーチョコクリーム使用の「チョコレートスイーツフェア」開催。

和食さとは、2025年10月23日から12月上旬までの期間限定で、「チョコレートスイーツフェア」を開催します。

チョコに甘酸っぱいオレンジソースを添えた新たな味わい

豊かな香りの「ハーゲンダッツミルクチョコレート」と、コク深い「ベルギーチョコクリーム」を使ったデザートメニューが登場します。

「ハーゲンダッツミルクチョコレート」は、香ばしいカカオがミルクに溶け合うおいしさを楽しめるチョコレートアイスクリーム。「ベルギーチョコクリーム」は、ベルギー産のチョコレートによるなめらかな口当たりとリッチな風味が特徴のクリームです。

今年は、濃厚なチョコレートに甘酸っぱいオレンジソースを添えた味わいが新登場。オレンジのさわやかさがチョコの甘さと調和し、飽きのこない贅沢な味わいに仕上がっています。

・ショコラとオレンジのパフェ

ビターなチョコとオレンジの酸味を合わせた、深みのある味わいを楽しめます。

価格は988円。

・秋のプリンアラモード

「さと」こだわりの店内仕込みプリンに、やさしい甘さのチョコアイスを組み合わせています。

価格は658円。

・ショコラタルト

サクサク食感のパイタルトに、ショコラホイップがたっぷり。チョコのコクと香ばしさを贅沢に味わえます。

価格は658円。

・ショコラドルチェ

濃厚でくちどけが良くとろけるようなチョコレートの風味を楽しめます。

価格は548円。

・ショコラプリン

なめらかなチョコプリンにナッツ、クッキークランチを添え、多彩な食感と濃厚さを一度に堪能できます。

価格は438円。

フェアメニューは予告なく変更・中止になる場合があります。また、一部店舗では改装などによる休業や、食材の状況などにより商品の内容や食器などが異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部