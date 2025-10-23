FRUITS ZIPPERら所属「KAWAII LAB.」新グループ誕生の瞬間！19人が挑む“涙の3日間”に密着

アイドル・アーティスト・俳優・声優・アスリートなど、さまざまなジャンルのオーディションや一大プロジェクトに密着し、スター誕生の瞬間を追いかけるオーディションドキュメンタリー番組『ゴールデンドリーム』。

今回、同番組の新たな密着プロジェクトが解禁された。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

来年2月に初の東京ドーム公演を控えるFRUITS ZIPPER、『倍倍FIGHT!』がTikTok総再生回数38億回を突破したCANDY TUNE、11月より初の全国ツアーを控えるSWEET STEADY、デビュー1周年を迎え約5万人を動員するツアーを完走したCUTIE STREETと、アイドル界を席巻中のアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.。

そんな現在4グループが活躍中のKAWAII LAB.にて、新グループ結成に向けた3日間の合宿が開催された。

参加したのは、デビューを目指して活動中の研究生グループKAWAII LAB. MATESのメンバー12人と、九州エリアを中心に同じく研究生として活動をしているKAWAII LAB. SOUTHのメンバー7人の、合計19人。

番組では、デビューを目指して全身全霊で挑んだ“涙の3日間”に完全密着。11月5日（水）深夜からその模様が毎週放送される。新グループ誕生の瞬間に注目だ。

◆「完全版」がTELASAにて独占配信！

さらに11月6日（木）からは、未公開シーンがたっぷり詰まった「完全版」が動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」にて独占配信。

地上波放送に入りきらなかったパフォーマンスの全容やレッスンシーンに涙のインタビューなど、放送の倍以上のボリュームとなる約1時間に及ぶ豪華な完全版は必見だ。

そんな完全版は、毎週木曜日の夜8時に、2エピソードずつ配信。合宿の課題曲について、先輩FRUITS ZIPPERのメンバーが語る一幕も。

さらに、合宿編放送に先立ち、10月30日（木）から「Episode 0」の配信も決定。

その内容は、KAWAII LAB. MATES・KAWAII LAB. SOUTHのメンバーに「合宿開催」を発表したときの裏側に、今年8月14日に行われたSWEET STEADY×KAWAII LAB. MATESによるテレビ朝日サマフェスの模様を収録。

SWEET STEADYのSP LIVEに、全メンバーが涙したKAWAII LAB. MATES初のユニット対決の裏側、この日に新加入した嶋粼結花、遠藤まりん、高梨ゆなの初お披露目シーンなど、未公開映像もたっぷり紹介される。

◆個人ティザー映像を毎日解禁！

また本日10月23日（木）から放送開始の11月5日（水）に向けて、合宿参加メンバー19名それぞれの個人ティザー映像を番組SNS（X・Instagram・TikTok）で毎日解禁。合宿の映像に合わせて、メンバーたちが語った本音が連日公開される。

「もう死んでもいいからデビューを掴み取りたい」「自分の人生をかけて頑張りたい」「これが最後にしようと思ってる…」など、涙なしには見られない19人の想いに注目だ。