自身初のワールドシリーズＭＶＰも…！大谷翔平が世界に見せつけた「献身力」と「本気の二刀流」の中身

史上最高のパフォーマンス

３発目が中堅席へ吸い込まれた瞬間、フレディ・フリーマン（36）らメジャー屈指のスターたちは、喜びを通り越した驚愕(きょうがく)、いやむしろドン引きの表情を浮かべ、悠々とダイヤモンドを一周するＭＶＰを茫然と見つめるしかなかった。

野球はチームスポーツだ。しかし、10月18日（日本時間）に本拠地・ドジャースタジアムで行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦はまさに、大谷翔平（31）の独壇場だったと言うほかないだろう。

「大一番の先発マウンドを託された大谷は、初回から３者連続三振を奪うと、裏の攻撃では先頭打者ホームランを放ち、４回、７回にも特大弾を放り込みました。投げては７回途中２安打無失点10奪三振とブルワーズ打線を圧倒。間違いなく史上最高のパフォーマンスとして球史に刻まれるでしょう」（現地記者）

まさに無双の活躍でドジャースをリーグ優勝に導いた大谷だが、第３戦までは不振にあえいでいた。

「ワイルドカードで戦ったレッズ、地区シリーズで戦ったフィリーズの首脳陣は、ストライクゾーン以外での勝負を挑んだり、変則左腕を投入したりと大谷を徹底マーク。次第に打撃のリズムを崩していったポストシーズンの大谷の打率は、１割台をさまよっていました」（同前）

プロ野球解説者の得津高宏氏は、「自身の不調が続いても、別の形でチームへ貢献していたことが第４戦の爆発につながった」と分析する。

「たしかに第３戦までの大谷は、打てないもどかしさから身体の開きが早くなり、変化球を見極められずに打ち取られるケースが目立っていました。しかし、そんな中でも積極的に四球を選んでおり、出塁率は３割を超えている。

打てなくても、チームの一員として充分な役割を果たし続けていた。チームプレーに徹している間に、徐々に頭の中を整理し、『数少ないチャンスボールを１発で』というシンプルな思考を取り戻していったのでしょう。彼の献身が、打撃のリズムを取り戻すキッカケとなったのです」

もっとも、大谷が４回裏に放った143ｍ弾は、右腕チャド・パトリック（27）が投じたインコースのボールゾーンに食い込むカットボール。けっして失投ではなく、それを場外へ運んだ大谷の”神ワザ”を褒めるしかない。

「ロバーツ監督が『制限はないし、100球まで投げさせてもいいと思っている』と明言しているように、いよいよ出力ＭＡＸの投手・大谷が帰ってきました。そして、スイーパーやシンカー、スプリットといった決め球となる変化球のコントロールが、登板を重ねるたびにどんどん良くなっています。

ピッチングにもまだまだ上があるように見える。ワールドシリーズでは、調子を取り戻した打撃と、進化した投球が高い次元で融合した『本気の二刀流』を見られるでしょう」（同前）

不振でもチームプレーに徹したことが、結果的に独壇場の活躍を生み出した。２年連続の世界一、そして自身初となるワールドシリーズＭＶＰが近づいている。

『FRIDAY』2025年11月7日号より