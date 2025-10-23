

点鼻式のインフルエンザワクチンのメリットなどについて医師が解説します（写真：mits／PIXTA）

「え、もう終わり！？」

「これだったら毎年受けても良いよ！」

そんな声が飛び交う筆者のクリニック。その理由は、昨年から接種が始まった鼻から接種するワクチン、フルミストの使用です。

インフルエンザが各地で流行しています。一番の予防はやはりワクチン接種ですが、「注射を嫌がるので、子どもを接種に連れていくのが大変で憂鬱」という声をしばしば耳にします。

注射を覚悟して、しぶしぶ連れてこられた子どもたちが「ホントに針刺さないの？」「痛くないの？」と不安がる様子は何とも可哀想で、それがフルミストの「鼻プシュ」で終わったときの安堵した表情といったら！ なんど見ても飽きません。

フルミストってどんなワクチン？

フルミストは鼻スプレー型の弱毒性の生ワクチン（LAIV）で、2003年にアメリカで承認されました。1シーズンに1回、片方の鼻に0.1mLずつ合計0.2mLを噴霧します。

日本ではアストラゼネカからライセンスを得た第一三共が臨床試験を行い、23年に製造申請を承認され、24年から使用が始まりました。3価（A型インフルエンザ2種類＋B型1種類）ワクチンで、アメリカで生産されたものを第一三共が輸入・販売しています。

フルミストは生きているウイルスを用いる生ワクチンですが、発症しないよう弱毒化されており、かつ鼻などの低温下でないと増殖できないようにされています。低温下でのみ増殖するので、肺の奥のような温かい場所では増えにくいのがポイントです。

注射型のワクチンとの違い

ワクチンは一般的に、ニワトリの受精卵にウイルスを接種し、卵の中でインフルエンザウイルスを増やします。2009年の新型インフルエンザ騒動を受けて、培養細胞（タンクの中の細胞）で増やす方法が開発されましたが、コスト面で問題があり、今でも鶏卵でのウイルス培養によって製造されています。

フルミストの特徴の1つは、インフルエンザAウイルスが持つ8つの遺伝子のうち、外側の目印になる2つ（ヘマグルチニンとノイラミニダーゼ）をその年の流行株に合わせ、残り6つを「病原性が弱く」「低温下でしか増えない」性質がある遺伝子を使う、いわばハイブリッドのウイルスに作り替えているところです（従来の注射型も毎年、世界の流行予測に合わせ、「その年の株」を用いて製造されています）。

もう1つの特徴は、生ワクチンであるということです。

生ワクチンでは、ウイルスを生きたまま体に取り込みます。「なぜ生きたままなのか」というと、体にとって自然の感染に近い“軽い練習”になるからです。

鼻やのどの粘膜で増えるウイルスなら、リアル感染と同じメカニズムで免疫が動くので、侵入直後から素早く反応が起こります。

また、粘膜の抗体（IgA）が立ち上がり、その場に常駐する見張り役の免疫細胞（NK細胞など）も育ちやすく、さらに血液中の抗体（IgG）や、抗体産生を指揮したり、ウイルスに感染した細胞を攻撃する免疫細胞（T細胞など）も関わって、多層的な守りができます。

ただし、生ワクチンは接種後しばらく、ワクチン由来の少量のウイルスが体外に排泄される（シェディング）ことがあります。通常は短期間であり、そもそもウイルス自体に病気を起こす力がないため、害を起こすことはありません。

一方、注射は死んだウイルスの一部を用いた不活化ワクチンで、皮下注射（海外では筋肉注射がほとんど）によって注入された抗原（ウイルスのかけら）に対して、免疫細胞が反応し、IgGが作られます。IgAやT細胞の反応は起こりにくいため、感染後にウイルスが体内で増殖するのを止めることはできますが、感染そのものは防げません。

では、フルミストと注射では、どちらの効果が高いかというと、子どもでは「フルミストのほうがよく効いた」研究が多いです。

アメリカやヨーロッパでは、フルミストと注射を比べた大規模な研究がいくつも行われています。例えば、アメリカの研究では、5歳未満の子どもに接種したところ、フルミストを接種した人のインフルエンザの発症率は、注射した人の約半分になりました。鼻スプレー型のほうが感染防御力は高かったのです。

ヨーロッパの研究（2006年）でも、フルミストのほうが注射より約50％多く発症を防いだという結果が出ていて、かつ熱や咳などの症状も軽くすんだということです。喘息の子を対象にした研究でも、安全に使え、注射より3割ほどよく効いたと報告されています。

ただし、すべての年でフルミストが勝っているわけではありません。

インフルエンザウイルスは毎年少しずつ変化します。特に「H1N1型（新型インフルエンザ）」が流行した年では、フルミストの効果が下がっていました。そのため、アメリカでは一時期「使用を見合わせる」判断が出たこともあります。

フルミストの副反応は？

よくある副反応は、鼻水・鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み・違和感、軽い咳、微熱、だるさ、頭痛、食欲が落ちる、筋肉痛などの軽い風邪症状で、とくに接種当日〜翌日に症状が出やすいです。

呼吸がゼーゼーする、呼吸が荒い（2〜4歳で起きやすい）、耳の痛みや中耳炎の悪化（風邪様症状に続いて見られる）などが起きることもあります。これらの多くは接種当日〜2、3日で軽快しますので、水分と休養、解熱鎮痛薬（アセトアミノフェンなど）で様子を見ることが一般的です。

注意したい症状としては、まれに息苦しさや、ゼーゼーが強い・長引く（喘息の既往がある場合は要注意）、強いアレルギー症状（蕁麻疹が全身に広がる、顔や喉が腫れる、声がれ、呼吸が苦しい）、高熱（目安として38.5℃以上が2日以上）、ぐったりして反応が悪い、けいれんなどが見られます。

これらの症状が表れた場合は、接種を受けた医療機関に電話などで連絡し、受診すべきか否かを確認してください。

フルミストは日本では子ども（2〜19歳）を対象としています。生ワクチンであることと、インフルエンザウイルスを含んでいることから、接種が受けられない人がいます。

ほかの生ワクチン（麻疹、風疹、水ぼうそう、BCGなど）と同じ日には受けられますが、同時でない場合は目安として4週間、間隔を空けます。不活化ワクチン（日本脳炎、シルガード、ガーダシル、B型肝炎、5種混合など）とは、接種間隔を空ける必要はありません。

＜受けられない人＞

•妊娠中（注射は可能）

•免疫が弱っている人、免疫抑制薬を使っている人（がん治療中、臓器移植後、強いステロイドや免疫抑制薬を使用中、重度の免疫不全など）

•アスピリン（サリチル酸）を内服している2〜17歳（ライ症候群予防のため）

•2〜4歳の喘息患者で、最近12カ月に症状があった人

•重いアレルギーがある人。フルミスト（または構成成分）でアナフィラキシー歴がある人※卵アレルギーがある人はワクチン接種可能だが、必ず事前申告すること

•インフルエンザの抗ウイルス薬（タミフル、ゾフルーザなど）を近い時期に使った人、使う予定の人（直前〜直後の抗ウイルス薬使用は、フルミストの“働き”を打ち消して効き目が落ちることがある）

•重度の免疫不全者と同居している人（注射は可能）

•体調が悪い人（37.5℃以上の発熱や急性の重い症状など）、鼻づまりが強い人（薬液が十分に届かないことがあるため）

フルミストの接種費用は？

フルミストは原価が高いため、注射より費用がかかります。

多くの医療機関では9000〜1万円程度で提供しています。自治体によっては費用を補助していて、筆者のクリニックがある立川市は3000円を補助しています。

ちなみに、注射は1回3500〜5000円程度、日本では13歳未満は2回接種することが推奨されているので、この倍の費用がかかります。フルミストより多くの自治体が費用を補助していて、立川市は1回1500円。2回補助を受けるとフルミストでの補助額と同額となります。

補助については、お住まいの自治体のホームページで確認してみましょう。補助が受けられる医療機関が限定されていることもあるので、かかりつけの医療機関が対象医療機関か否かも確認してください。

メリットの多いフルミスト

鼻に噴霧するタイプのワクチンは1回で済み、注射が苦手なお子さんでもストレスが少ない方法です。また、自然な形で免疫を作ってくれて、ウイルスの侵入口で守るという点で、理にかなった方法といえます。

すでにインフルエンザは流行期入りしています。

すぐにワクチン接種が必要な時期に入っていますが、フルミストは国内での供給量が少ないため、かかりつけの医師に在庫の有無を確認し、早めに接種することをオススメします。入荷がない場合は、注射型のワクチンを接種してください。

（久住 英二 ： 立川パークスクリニック院長）