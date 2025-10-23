Chilla’s Artのホラーゲームを実写映画化した『夜勤事件 The Convenience Store』の公開日が2026年2月20日に決定し、主演を南琴奈が務めることが発表された。

参考：Chilla’s Artのホラーゲームが初の実写映画化 永江二朗監督作『夜勤事件』2026年公開決定

原作となるのは、2020年2月にSteamで配信された、コンビニエンスストアの夜勤で働く女子大生の主人公が様々な怪異に遭遇する短編ホラーゲーム。発売直後からリアルなコンビニ描写や不気味なグラフィック、衝撃的な演出が話題となり、ゲーム実況者やVTuberが多数プレイ。YouTubeでのゲーム実況動画は総再生数6000万回以上記録している（※2025年8月28日現在）。

『きさらぎ駅』シリーズなど、都市伝説を題材に独自の手法で話題作を生み出してきた永江二朗が監督を務める。

ゲーム内のプレイヤーが操作する深夜シフトに入った新人アルバイト・田鶴結貴乃役で主演を務めるのは、『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）や10月24日に公開される映画『ミーツ・ザ・ワールド』にも出演している南。映画初主演でホラーに初挑戦する南は、「普段とは違う撮影技法もとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時に沢山のことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした」と語った。

さらに、ゲームの世界観をそのまま切り取ったティザービジュアルも公開された。

あわせて公開された特報映像は、プレイヤーにはおなじみの、主人公が深夜のコンビニへ出勤するシーンから始まり、遠くに灯るコンビニの明かりが、不穏な夜の幕開けを告げる。賞味期限の確認や在庫補充など、日常の業務が淡々と進む中、謎の配達物が届き、次第に“違和感”が忍び寄る。ゲーム内で起こる数々の“現象”も実写で再現され、次々と主人公に襲いかかる。そして、その先に待ち受けるものとは。ファン待望の“あのシーン”も収録されている。

南琴奈（主演）コメント

私は実はホラー映画が少し苦手なのですが、今回は初めてその世界に飛び込むような気持ちで挑みました。恐怖を演じる難しさもありましたが、それ以上に作品を支える様々な分野のプロの方たちの技術に圧倒されました。照明やカメラの使い方など、普段とは違う撮影技法はとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時に沢山のことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした。完成した映像を観て、あの時に感じた緊張や高揚がすべて映像に映し出されていて最後まで目が離せない作品になっていると思います。ぜひ劇場でこの映画の世界を体感していただきたいと思います。（文＝リアルサウンド編集部）