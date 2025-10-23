テレビショッピング「今から30分間オペレーターを増やして対応します！」でもつながらない「人気なのね」と視聴者が思う裏側では？【作者に聞く】
「オペレーターを増やして対応いたします！」というテレビショッピング。しかし、電話はなかなかつながらない。視聴者は回線が込み合っていると思うが...。ギャグ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんが描く『電話の数はそのまま』を紹介する。
■「今から30分間オペレーターを増やして対応します！」でも電話がつながらない…。
人気のテレビショッピング。「今から30分間オペレーターを増やして対応いたします！」というが、電話をかけてみると「おかけになった回線は込み合っており」と、なかなかつながらない。「やっぱり、人気なのね…。」と思う視聴者。
しかし、実際の現場で繰り広げられていたのは、電話機の争奪戦。タイトルがオチにつながる構成で、「確かにオペレーターしか増やしてない」「歩合制って大変だなあ」と、読者から多くのつっこみコメントが届いた。体制そのものがおかしすぎるテレビショッピングの裏側を描いた本作には、2.1万いいねがつく(2025年10月18日時点)。
制作のきっかけは、Xで「テレビショッピングのコールセンターでバイトをしてた」というツイートを見たことだと話す作者の伊東さん。「そのツイートでは、『今からオペレーターを増やしてお待ちしております！と放送すると、コールセンターに人がワラワラ集まってきて一斉に電話を取り始めた。それが、楽しかった』というような感じでした」と話す。
それをイメージしながら本作をバトル形式におもしろく作り上げたわけだが、「困ったところは、コールセンターの仕事は普通の電話を使わずに一人一つマイク付きのヘッドホンが配られるんじゃないかな？と思っているので、そこの描写をどうするか悩んだ末、わかりやすさ重視で普通の電話にしました」と話す。言われてみればそうだが、コールセンターの惨劇に圧倒されて気づかなかった。
「Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リツイート・リプライなどいただけると励みになります！」と伊東さん。本作を含む、バズ作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画はkindleで無料公開中。また、マイナビニュースでは、「非正規雇用」についての漫画を連載中だ。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
