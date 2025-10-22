「体外受精から妊娠までの道のり」はご存じですか? 妊娠に至るプロセスを医師が解説!

体外受精を行うにあたっては、妊娠までどれくらいの期間が必要なのか、何回通院しなければならないのかなど、気がかりなことも多いと思います。今回は、Shinjuku ART Clinicの阿部先生に体外受精から妊娠までのプロセスについて具体的に解説してもらいました。体外受精を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

監修医師：

阿部 崇（Shinjuku ART Clinic）

平成12年川崎医科大学医学部卒業。平成13年日本医科大学付属病院女性診療科・産科 入局。平成21年医学博士号取得。平成22年日本医科大学付属病院生殖医療主任。平成23年加藤レディスクリニック勤務。平成26年Shinjuku ART Clinic 院長就任。医学博士、日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医、日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会臨床遺伝専門医、日本医科大学付属病院非常勤講師。

編集部

体外受精から妊娠までの道のりについて教えてください。

阿部先生

体外受精から妊娠までは、主に3つパートがあります。まず一つめのパートでは、排卵誘発を行い、卵子を発育させ採卵します。次に卵子と精子からできた受精卵（胚）を培養して胚移植を行います。胚移植を行い、着床が確認できたら妊娠の経過が正常かを確認していきます。

編集部

採卵について具体的に教えてください。

阿部先生

採卵を行うにあたり、卵巣を刺激して卵子を育てる方法がいくつかあります。その中の一つが高刺激法で、月経開始から排卵誘発剤の内服や連日注射を行い、一度になるべく多くの卵胞の発育を促します。高刺激法は排卵誘発剤を連日注射する治療で、体に負担となることが多いものの、平均採卵数が多いという特徴があります。そのほかには自然周期法や低刺激法があります。

編集部

低刺激法とはどのようなものですか？

阿部先生

低刺激法とは、クロミフェンやレトロゾール（フェマーラ）などの内服の排卵誘発剤をベースに、自分のホルモンで卵胞発育を促す方法です。比較的自然に近い方法なので、採卵数は高刺激法よりは少なくなりますが、卵子当たりの妊娠率は高く期待できたり、体への負担が少なかったりするのが特徴です。

