省スペースでも、たっぷり入る。使いやすさを極めた大容量冷蔵庫【パナソニック】の冷蔵庫
冷凍も冷蔵も、もっと賢く。鮮度を守る、技術力【パナソニック】の冷蔵庫
このパナソニックの冷蔵庫は、設置サイズはそのままに、冷蔵室も冷凍室もさらに大容量を実現したアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
高断熱うす壁構造により、キッチンにすっきり収まりながらも、たっぷり収納できる設計。冷凍室には上下とも深型ケースを採用し、食品を立てて収納できるため、探しやすく使い忘れも防げる。
コンプレッサーを上部に配置したトップユニット方式により、下段の野菜室・冷凍室は奥行が広く、冷蔵室のデッドスペースも軽減。ローウエストライン設計で、重いペットボトルもラクに出し入れできるほか、斜め設計のドアポケットで奥のボトルもスムーズに取り出せる。
冷凍室上段には「霜つき抑制冷凍」エリアを設け、使いかけの食品もおいしく保存。さらに、熱いまま急速冷凍やあら熱取り急速冷却機能で、作り置きやお弁当の保存もスムーズに。約マイナス3度の微凍結「パーシャル」設定では、食材を長持ちさせながらサクッと切れる状態で保存できる、優れたアイテムだ。
