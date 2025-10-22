³ËÍ»¹ç¤Ã¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡© ³ËÍ»¹çÏ§¤ÎÃæ¤Î¥×¥é¥º¥Þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥«¥é¡¼±ÇÁü¤Ç
³ËÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¼ÂÍÑ²½¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ËÍ»¹ç¤¬¡ÖÀ±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¼¨¤¹²èÁüµ»½Ñ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¥È¥«¥Þ¥¯¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¼Ò¤¬ºÇ¶á¸ø³«¤·¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢ËèÉÃ1Ëü6000¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¹âÂ®¥«¥é¡¼¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¤¿³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤Î»Ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤ÏÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤¬¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¿±þÏ§¤Î¸úÎ¨À¤òÄ´ºº¤¹¤ë³ËÍ»¹ç¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Plasma is better in colour! Watch one of our latest #plasma pulses in our ST40 tokamak, filmed using our new high-speed colour camera at an incredible 16,000 frames per second.- Tokamak Energy (@TokamakEnergy) October 15, 2025
Each pulse lasts around a fifth of a second. What you¡Çre seeing is mostly visible light from the¡Ä pic.twitter.com/jWKmcl0tEx
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Îµ±¤¤Ï¿åÁÇ¥×¥é¥º¥Þ¤Î¶³¦¤òÉ½¤·¡¢ÎÐ¿§¤Î¶Ú¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤¬¥È¥«¥Þ¥¯¡Ê¹â²¹¥×¥é¥º¥Þ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤ÎÁõÃÖ¡ËÆâ¤ò¥×¥é¥º¥Þ¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëµ°À×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥é¥º¥Þ¤Î³Ë¿´Éô¤Ï¡Ö¹â²¹¤¹¤®¤Æ²Ä»ë¸÷¤òÊü½Ð¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¿§¿®¹æ¤Ï³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤¬¸ß¤¤¤Ë¤É¤¦ºîÍÑ¤¹¤ë¤«¤ò¼¨¤¹µ®½Å¤Ê¾ðÊó¸»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ËÍ»¹ç¤Î¿§ºÌ¤ò²òÆÉ¤¹¤ë
³ËÍ»¹ç¤ò°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2¤Ä¤Î·ÚÎÌ¸¶»Ò¡Ê¼ç¤Ë¿åÁÇÆ±°ÌÂÎ¤Ç¤¢¤ë½Å¿åÁÇ¤È¥È¥ê¥Á¥¦¥à¡Ë¤ò·ë¹ç¤µ¤»¤ÆËÄÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëÈ¿±þ¤Î¤³¤È¡£½Å¤¤¸¶»Ò¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤ë³ËÊ¬Îö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³ËÍ»¹ç¤ÏÍ³²¤ÊÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
³ËÍ»¹ç¤Ï¡¢¾¦¶È¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ËÂå¤ï¤ëÍýÁÛÅª¤ÊÂåÂØ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¤Þ¤À¿ôÇ¯¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ËÍ»¹ç¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃÏµå¾å¤Ç¹±À±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê³ËÍ»¹ç¼Â¸³¤Ë¤Ï¡¢Ä´ºº¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¶Ë¸Â¾õÂÖ¤¬¿ôÂ¿¤¯È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëµ»½Ñ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¤É¤³¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÈ¿±þÏ§Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ä¶¹â²¹¥×¥é¥º¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°ÂÄê¤ÊÊª¼Á¤ò°·¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡£
ÀÇ½¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ç¤âÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê
ÅöÁ³¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤é¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò·èºö¤ò·üÌ¿¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤ÏXÅÀÊü¼Í´ïÎÎ°è¤ÎÄ´ºº¤Î°ì´Ä¡£¥È¥«¥Þ¥¯¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥é¥º¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ËÀ©¸æ¤·¡¢¡ÖÀÇ½¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËËàÌ×¤òÄã¸º¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥«¥Þ¥¯¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¼Ò¤Î¥×¥é¥º¥ÞÊªÍý³Ø¼Ô¡¢¥í¡¼¥é¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥«¥é¡¼¥«¥á¥é¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼Â¸³¤ËÆÃ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤·¤¿¥¬¥¹ÉÔ½ãÊª¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤¿°ÌÃÖ¤ÇÊü¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÊ´Ëö¤¬¥×¥é¥º¥ÞÃæ¿´Éô¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤òÂ¨ºÂ¤ËÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸»º·¿³ËÍ»¹çÁõÃÖ¤Ø¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÈ¼¤¤¡¢¥×¥é¥º¥ÞµóÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤ÏÊäÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¡¼²èÁü¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥º¥ÞÆâÉô¤Ë¤ª¤±¤ëÊª¼Á¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢µ®½Å¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£