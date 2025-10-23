2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。W杯へ向け、それぞれチームを支えるエースとキャプテンについて語ってくれました。

■ラグビー・サッカーで鍵を握るエース

エディー「今はとても若いチームで石田吉平という若い選手が入っています。とても小柄ですが素晴らしいステップを持つ日本らしい電光石火のウイングになる可能性があります。私はコーチでは教えられないセンスや感覚を持った選手を重視しています。2027年のワールドカップでチームに違いをもたらす存在になってくれると大いに期待しています」

森保「石田選手はすごいなと思いますね。体格としてはそんなに大きくないと思いますけど、でも日本人が持っている武器である敏しょう性を持って、そして色々な予測能力を持ってプレーできてというところ、彼のプレーをまた今後楽しみに見ていきたいと思います」

エディー「メッシみたい。同じ身長だと思います。サッカーの代表についても聞きたいです」

森保「そうですね、三笘薫ですかね。やはり個の力で局面を打開できる、ゴールも出来ればアシストもできるという。三笘選手は自分の武器を持って世界で彼は輝いているかなと思います」

■チームを支えるキャプテンの存在

エディー「(ラグビーは)今の日本代表ではリーチ マイケルという選手がいます。ワールドカップに4大会出場しました。キャリアの終盤ですが今でも素晴らしいキャプテンで仲間に自分以上の力を出させる存在です」

森保「そうですね。本当にリーチ マイケル選手は、ラグビーの日本代表においてチームを引っ張る存在として本当に最適で素晴らしい選手だと思います。マイケルさんが世界観を持って日本代表を一つにまとめて引っ張っていくというのは、彼の持っているキャラクターの素晴らしさっていうのも本当に伝わってきて、日本代表の力になっているなと見させていただいています」

エディー「ラグビーが他のスポーツと違うのは試合中にコーチが介入できないことで、ハーフタイム以外は選手に指示できません。ですからキャプテンはフィールド上で問題を解決する特別な役割を担っています。そしてラグビーの特徴として、日本代表では日本人選手と外国出身の選手がともにプレーしているのでその2つのグループをまとめる力が必要で、もちろんチームの模範となる存在であることも重要です」

サッカーは今月14日、ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げました。ラグビーも強豪相手に歴史的初勝利を目指します。試合は25日(土)東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。