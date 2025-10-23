¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡ÈÂç°ÜÆ°¡É¤¢¤ë¤«¡©2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍ»ñ³ÊÁª¼êÌ¾Êí¤ò¸ø¼¨
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ï22Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡ËÍ»ñ³ÊÁª¼êÌ¾Êí¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¿·¤¿¤Ë¹ñÆâFA»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï18Ì¾¡¢³¤³°FA»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï12Ì¾¡£¤¹¤Ç¤Ë¹ñÆâFA»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë20Ì¾¡¢³¤³°FA»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë54Ì¾¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·×104Ì¾¤¬FAÍ»ñ³ÊÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÌøÍµÌé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢¹â¶¶¸÷À®¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤ÏÃæÀîâ«ÂÀ¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¿¹¸¶¹¯Ê¿¡ÊDeNA¡Ë¡¢¶Ì°æÂçæÆ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢»³²¬ÂÙÊå¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¼ê¤¬¿·¤¿¤Ë¹ñÆâFA»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤À¤ÈÌÜ¶Ì¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÃæÀî¤Ïº£µ¨63»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡4ÇÔ36¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.24¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢¶Ì°æ¤â40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡2ÇÔ17¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.25¡¢¿¹¸¶¤â30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡2ÇÔ11¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.57¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£»³²¬¤Ï41»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡3ÇÔ13¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.25¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß30ºÐ¤È¼ã¤¤¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¡£¤«¤Ê¤ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë¤¬22Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Ìî¼ê¤Ç¤ÏµÈÀî¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë¡¢Ã¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢Æ£²¬ÍµÂç¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ë¹ñÆâFA»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡FAÀë¸À¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ªÎ»¤·¤¿ÍâÆü¤«¤éÅÚÆü¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯£·Æü´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤«É½ÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï²¿¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¢§ ¹ñÆâFA¸¢º£µ¨¼èÆÀ¼Ô¡Î18Ì¾¡Ï
ÃæÀîâ«ÂÀ¡Êµð¿Í¡Ë
µÈÀî¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë
²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êµð¿Í¡Ë
¹âÍüÍµÌ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
¿¹¸¶¹¯Ê¿¡ÊDeNA¡Ë
¿ÀÎ¤ÏÂµ£¡ÊDeNA¡Ë
Ìø¡¡ÍµÌé¡ÊÃæÆü¡Ë
¿¢ÅÄ¡¡³¤¡Êºå¿À¡Ë
¶áËÜ¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë
¶Ì°æÂçæÆ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¾¾ËÜ¡¡¹ä¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
Ã¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê³ÚÅ·¡Ë
¹â¶¶¸÷À®¡ÊÀ¾Éð¡Ë
Æ£²¬ÍµÂç¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
¥½¥È¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
»³²¬ÂÙÊå¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¾åÂôÄ¾Ç·¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¥â¥¤¥Í¥í¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¢§ ³¤³°FA¸¢º£µ¨¼èÆÀ¼Ô¡Î12Ì¾¡Ï
¾®ÀîÂÙ¹°¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
Åû¹á²ÅÃÒ¡ÊDeNA¡Ë
¼ÆÅÄÎµÂó¡ÊDeNA¡Ë
¸ÍÃì¶³¹§¡ÊDeNA¡Ë
¾¾ÍÕµ®Âç¡ÊÃæÆü¡Ë
´äÄçÍ´ÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¾åËÜ¿ò»Ê¡Ê¹Åç¡Ë
²ÃÆ£µ®Ç·¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
Âç¾ëÞæÆó¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
´äÖ¿æÆ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë