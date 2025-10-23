²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¯ÀèÀ¸¡£¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤È ¢ª ÀèÀ¸¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡ª¡©
ÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ï»äÎ©¤ÎÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¿´ÇÛ¤·¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿ÃÎ¿Í¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤¬»×¤ï¤ºÏ³¤é¤·¤¿°ì¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸
»ä¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤ª¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã´Ç¤¤Ï¼ã¤¤½÷À¤Ç¡¢Ê¹¤±¤Ð¤³¤Î±à¤Ë¶Ð¤á¤Æ2Ç¯ÌÜ¤ÎAÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¿·¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é¤á¤ÆÃ´Ç¤¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÇ®°Õ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¿ÈÁ´Îî¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É»Ò¤É¤â¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëAÀèÀ¸¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¤â¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¡¢±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤âAÀèÀ¸¤Ë²û¤¡¢µ¢Âð¸å¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±à¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤¹ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î°ÛÊÑ
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±à¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¥ö·î¸å¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò¾Ð´é¤Ç½Ð·Þ¤¨¤ëAÀèÀ¸¤Î»Ñ¤¬¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ê¤·¤«¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¼¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ï¼ºÎé¤«¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±à¤Ï¶µ°éÇ®¿´¤ÊÀèÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£AÀèÀ¸¤âÈó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢²¿»ö¤â´°àú¤Ë¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤ä½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤Îµ¡²ñ¤¬
¤½¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë1¥ö·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤¹AÀèÀ¸¤Î»Ñ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¤ä¤Ä¤ì¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÃÌ¤¬½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢AÀèÀ¸¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ö»ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Èà½÷¤Î¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¤ÈÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤¿»ä¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAÀèÀ¸¡¢ºÇ¶á¾¯¤·Áé¤»¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎÄ´¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
AÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤¨～¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¤¢¤Ï¤Ï¡×¤È¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿»ä¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈAÀèÀ¸¤Ï¡¢²¿¤«¤ò´®¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢´é¤òÎ¾¼ê¤ÇÊ¤¤¤¡¢¤ï¤Ã¤Èµã¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ÄÉé¤±¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÞÀ¼¤Ç¸À¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯µã¤»ß¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎÞ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯¼ã¤¥×¥í¤ÎÎÞ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤È³Ø¤ó¤À¤³¤È
AÀèÀ¸¤Î¶ìÏ«¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶µ°éÇ®¿´¤Ê±à¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡¢¿·Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Î¸·¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ö´°àú¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¼«¿È¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢²æ¤¬»Ò¤ÏAÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤«¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¹¤®¤º¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯ÀèÀ¸¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Junko.A
»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÃÏÊý°Ü½»¤ä·ëº§¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¸å¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー¤Î»Å»ö¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä²ÈÂ²¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¸È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÊó¥Ö¥í¥°¤ò±¿±ÄÃæ¡£