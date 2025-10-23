「最強スポーツ男子頂上決戦」イベント当日のタイムスケジュール発表 aoenのSPパフォーマンスも決定
【モデルプレス＝2025/10/23】11月18日に有明アリーナで開催されるTBS『究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦』より、イベント当日のタイムスケジュールが発表された。また、J-POPボーイズグループaoen（アオエン）による会場限定のスペシャルパフォーマンスも決定した。
このたび、今大会のタイムテーブルが発表された。出場選手や応援ゲストたちと一緒になって楽しめる会場限定の特別イベントも多数準備中。過去大会でも好評のサインボール投げは今回、豪華出場選手に加え、応援ゲストの参加も決定。これまでに発表していたDXTEEN（ディエックスティーン）に加え、aoenもここでしか見られないスペシャルパフォーマンスを実施。他にも、借り物競争など新たな企画も予定している。
さらに、抽選で選手や応援ゲストをお見送りできるチャンスもあるなど、“推し”と一緒に楽しめるイベントが盛りだくさん。また、場内MCとして年200回以上のイベントMCを務める古家正亨が前回に引き続き出演することが決定した。
『究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦』は、芸能界を代表するスポーツ男子たちが、“最強”の称号をかけ、過酷な対決に挑む番組。2024年から有観客での開催がスタートし、鍛え抜かれたスポーツ男子たちの魂と肉体の本気のぶつかり合いに、数多くのファンで埋め尽くされた会場は興奮に包まれ、放送でも多くの反響を呼んだ。
好評につき、今回も有観客での開催が決定。決戦の地は、有明アリーナ。ここでしか見ることのできない美しき男たちの魂と肉体のぶつかり合いを、生で体感できる。（modelpress編集部）
◆「スポ男」イベント当日のタイムスケジュール発表
このたび、今大会のタイムテーブルが発表された。出場選手や応援ゲストたちと一緒になって楽しめる会場限定の特別イベントも多数準備中。過去大会でも好評のサインボール投げは今回、豪華出場選手に加え、応援ゲストの参加も決定。これまでに発表していたDXTEEN（ディエックスティーン）に加え、aoenもここでしか見られないスペシャルパフォーマンスを実施。他にも、借り物競争など新たな企画も予定している。
◆「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」
『究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦』は、芸能界を代表するスポーツ男子たちが、“最強”の称号をかけ、過酷な対決に挑む番組。2024年から有観客での開催がスタートし、鍛え抜かれたスポーツ男子たちの魂と肉体の本気のぶつかり合いに、数多くのファンで埋め尽くされた会場は興奮に包まれ、放送でも多くの反響を呼んだ。
好評につき、今回も有観客での開催が決定。決戦の地は、有明アリーナ。ここでしか見ることのできない美しき男たちの魂と肉体のぶつかり合いを、生で体感できる。（modelpress編集部）
◆タイムスケジュール
11月18日（火）
午後3：00〜 開場
午後4：00〜 オープニング
午後4：20〜 第1種目【ビーチフラッグス】
午後5：30〜 ―イベント1―
午後5：50〜 第2種目【パワーウォール】予選
午後7：05〜 ―イベント2―
★aoen・DXTEEN
スペシャルパフォーマンス★
午後7：15〜 第2種目【パワーウォール】決勝
午後7：25〜 ―イベント3―
午後7：45〜 第3種目【ハードジャンパー】予選
午後8：25〜 ―イベント4―
午後8：35〜 第3種目【ハードジャンパー】決勝
午後8：50〜 表彰式
◆イベント概要
［日時］11月18日（火）開場：午後3：00／開演：午後4：00※よる9：00終演（予定）
［会場］有明アリーナ（〒135−0063東京都江東区有明1丁目11−1）
◆出場選手（※50音順）
荒井陸
EIKI（MAZZEL）
大久保波留（DXTEEN）
柿谷曜一朗
雅久（GAKU）（aoen）
キム・ジュノ
才川コージ
佐野 岳
杉谷拳士
SEIYA（BUDDiiS）
ソンユン（n.SSign）
高柳光希（TBSアナウンサー）
チャンソン（2PM）
平野泰新（MAG!C☆PRINCE）
山本良幸
◆応援ゲスト
MAZZEL：KAIRYU、SEITO
DXTEEN：谷口太一、田中笑太郎
aoen：優樹（YUJU）、礼央（REO）
BUDDiiS：FUMINORI、MORRIE、SHOOT
n.SSign：ハンジュン、ヒウォン
「SASUKE」：山田勝己
【Not Sponsored 記事】