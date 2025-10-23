南琴奈、映画初主演決定 話題の実写化「夜勤事件」でホラー初挑戦「刺激的な撮影期間でした」
【モデルプレス＝2025/10/23】女優の南琴奈が、人気ホラーゲーム原作の映画『夜勤事件』の主演に決定。併せて、本作の公開日が「2026年2月20日」であることと、ゲームの世界観を切り取ったティザービジュアル、特報映像が解禁された。
【写真】ホラーゲーム「夜勤事件」原作モチーフのビジュアル
Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チームChilla’s Art（チラズアート）。その人気を決定的にしたホラーゲーム『夜勤事件』（YouTubeでの実況動画は総再生数6,000万回を突破（※2025年8月28日時点））が、『きさらぎ駅』シリーズなど数々の作品でスマッシュヒットを記録した永江二朗監督によりついに実写映画化。先月の映画化発表時にはXのトレンドで第1位を獲得し、関連ポストのインプレッション数は1,400万を反響を呼んでいる。
そんな本作の主演は、今夏のドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」’25/関西テレビ・フジテレビ系）、映画『ミーツ・ザ・ワールド』（25）で話題の透明感あふれる存在感を放ち、次世代を担う若手俳優として注目を集める南。ゲーム内のプレイヤーが操作する深夜シフトに入った新人アルバイト・田鶴結貴乃を演じ、リアルな深夜コンビニ描写と“得体の知れない恐怖”、日常と非日常の境界が崩れゆく“静かな恐怖”を確かな演技力で魅せる。
ホラー初挑戦となる南は「普段とは違う撮影技法もとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時に沢山のことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした」と語った。
さらに、主演発表にあわせ、ゲームの世界観をそのまま切り取ったティザービジュアルと深夜のコンビニを舞台にゲームの世界を実写映画として忠実に再現し、日常から非日常へ移り変わってゆく恐怖を映し出した特報映像も解禁。解禁となった特報映像では、世界的に話題を呼んだゲームの世界を忠実に再現。
冒頭はプレイヤーにはおなじみの、主人公が深夜のコンビニへ出勤するシーンから始まる。遠くに灯るコンビニの明かりが、不穏な夜の幕開けを告げる。賞味期限の確認や在庫補充など、日常の業務が淡々と進む中、謎の配達物が届き、次第に“違和感”が忍び寄る。ゲーム内で起こる数々の“現象”も実写で再現され、次々と主人公に襲いかかる。そして、その先に待ち受けるものとは。ファン待望の“あのシーン”も収録。ラストに主人公の前にたたずむ黒い影の正体は。（modelpress編集部）
私は実はホラー映画が少し苦手なのですが、今回は初めてその世界に飛び込むような気持ちで挑みました。恐怖を演じる難しさもありましたが、それ以上に作品を支える様々な分野のプロの方たちの技術に圧倒されました。照明やカメラの使い方など、普段とは違う撮影技法はとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時に沢山のことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした。完成した映像を観て、あの時に感じた緊張や高揚がすべて映像に映し出されていて最後まで目が離せない作品になっていると思います。ぜひ劇場でこの映画の世界を体感していただきたいと思います。
◆南琴奈、映画初主演
◆ティザービジュアル＆特報映像解禁
◆南琴奈コメント
